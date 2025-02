La Guardia Civil celebra en Badajoz sus 180 años de vida

La Guardia Civil de Extremadura ha celebrado el 180 aniversario de su fundación con un acto conmemorativo que han tenido lugar en el acuartelamiento de ... Santo Domingo en Badajoz. Al evento ha asistido el delegado del Gobierno de la región, José Luis Quintana, y ha recordado los datos que confirman que Extremadura es la región más segura de España.

El delegado ha resaltado que hace ocho años los ciberdelitos representaban en la comunidad extremeña el 3,8 por ciento de los delitos, es decir, uno de cada 26. Sin embargo, y según datos del año pasado esta tipología delictiva supone ya el 25 por ciento de los delitos conocidos, es decir, uno de cada cuatro, según el delegado, que ha hecho hincapié en que en menos de una década se ha producido un cambio y ahora los delincuentes no necesitan forzar las puertas de las casas para robar o atentar contra la intimidad.

«Estamos precisamente en la actualidad en uno de esos momentos en los que la Guardia Civil está en plena transformación para adaptarse a las nuevas exigencias de seguridad». Una labor para la que existe un firme compromiso de apoyo del Gobierno de España en la responsabilidad de dotar de los recursos, la formación y el entorno necesario para que cumpla con sus responsabilidades«, comenta.

Seguridad y progreso

Quintana ha asegurado que dedican «todo el empeño» a incrementar las plantillas, mejorar los salarios y dotar de mejores medios para impulsar la formación continua de sus miembros. También ha recordado que, en una región como Extremadura, con una extensión de 41.000 kilómetros cuadrados, el despliegue de la Guardia Civil está perfectamente adaptado a la realidad de una región que necesita de la seguridad para su desarrollo.

«Sin seguridad no hay progreso posible y la lucha contra la despoblación necesita de la seguridad. No podemos pedir que los ciudadanos decidan vivir en las zonas rurales si no podemos garantizarles su seguridad», ha matizado.

Quintana ha destacado la labor de la Guardia Civil en el sostenimiento del actual Estado social y democrático como garantía del modelo de convivencia igualitario, diverso y plural «que tanto enriquece a España». El delegado del Gobierno ha afirmado que si algo ha caracterizado a la Benemérita en su trayectoria ha sido su capacidad de adaptación a la realidad social en la que desempeña su misión.