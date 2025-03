Los grupos municipales apenas justifican el dinero que se les entrega para sus gastos

La Ley de régimen local concede a los plenos de cada ayuntamiento la capacidad de aprobar cantidades económicas para que los grupos municipales puedan funcionar ... y cubrir sus gastos. No se especifica qué cantidad debe ser y sobre todo, deja a la interpretación de cada Consistorio el nivel de detalle con el que deben justificar el uso de ese dinero. De hecho, según han podido comprobar este diario, lo más habitual es que la mayoría de los partidos políticos con representación municipal en los principales ayuntamientos extremeños no justifica la utilización de esos fondos públicos puestos a su disposición, pese a que en algunos casos los servicios de Intervención hacen constar este incumplimiento.

Las cantidades económicas que los cuatro principales ayuntamientos extremeños ponen a disposición de los grupos municipales varía mucho. En cualquier caso, solo entre Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia se trata de cerca de 581.000 euros, que o bien escapan durante la presenta legislatura al control que en cambio los distintos Consistorios sí exigen a asociaciones y colectivos sociales que perciben subvenciones; o bien, como en Mérida, se permite que financien gastos de la sedes de los partidos, fuera del Ayuntameinto, por ejemplo.

LEGISLACIÓN Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de bases del régimen local

Artículo 73.3: A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. (...) Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.

En las últimas fechas, el exconcejal de Plasencia, Luis Díaz, ha requerido al ayuntamiento de este municipio quejustifique el destino del dinero que ponen a disposición de los partidos y ha devuelto este asunto, ya tratado en otras ocasiones, de actualidad.

Este es un respaso de cómo se organiza cada uno de los cuatro principales Consistorios extremeños. Hay que precisar que los concejales que han abandonado el grupo por el que fueron elegidos (por ejemplo, Alejandro Vélez, en Badajoz, o Teófilo Amores, en Cáceres, que en ambos casos formaron parte de la candidatura de Vox) no tienen derecho a recibir estas asignaciones.

En Badajoz

293.00 euros entre cuatro grupos

293.545 euros. Es el dinero que reparte el Ayuntamiento de Badajoz entre sus cuatro grupos municipales. Lo hace en función de la representación que lograron en las urnas los partidos. Por eso, cuanto más concejales tiene la formación, más dinero ingresa. El PSOE, con doce ediles, recibe 10.867 euros cada mes. O, dicho de otra manera, 130.405 euros cada año.

En cambio, Podemos, que solo tiene a Erika Cadenas como concejala, percibe 16.367,11 euros al año, que son 1.364 euros al mes.

El criterio de reparto que emplea el Ayuntamiento pacense es dar una cuantía fija por cada grupo político, que es de 6.000 euros anuales; a eso se añade un variable en función del número de concejales. En este caso es de 10.367,11 euros al año por edil que se abonan en doce mensualidades, es decir, unos 863 euros al mes.

Estas cantidades son fijas desde el año 2015, cuando el pleno aprobó unos cambios mínimos. Consistió en reducir la aportación por edil y aumentar la fija por grupo municipal. Se hizo para beneficiar a Podemos y Cs, que entraron por primera vez en el salón de Plenos y tenían menos concejales que PSOE y PP.

El fondo de la cuestión, en cambio, sigue siendo el mismo en 2022 que en 2015: existe poco control del uso que hacen los partidos de ese dinero.

En la Ley de Bases de Régimen Local se especifica para qué no se puede usar. No se puede destinar a salarios ni a compra de sedes de los partidos. Pero sí, por ejemplo, para pagar alquileres de locales. Los concejales deben usar este dinero para el funcionamiento del grupo. Para desplazamientos en taxi o gasolina en el caso de que un concejal tenga que acudir a una reunión a un poblado, uno de los casos más habituales.

Hace siete años se abrió el debate para que la Intervención municipal controlara el destino de ese dinero que la ciudad le entrega, pero finalmente no se hizo y ese debate ya no está sobre la mesa.

A inicios de este mandato, el concejal que concurrió por Vox presentó una moción para suprimir estas asignaciones a los grupos municipales, pero fue rechazada.

En Cáceres

68.000 euros en cuatro años

Los grupos municipales y los concejales que componen el Ayuntamiento de Cáceres recibirán, a través de dos vías, algo más de 68.000 euros durante el actual mandato (2019-2023) para gastos de funcionamiento.

Según el último presupuesto aprobado, se contemplan 1.860 euros anuales por grupo. Equivale a 7.440 euros al año, ya que son cuatro formaciones las que tienen representación: PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos.

Además, se añaden 390 euros por cada edil, un total de 25. Es decir, serían otros 9.750 euros.

Como la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local no explicita los gastos permitidos, en junio de 2017 el pleno municipal aprobó, por unanimidad, una moción de Ciudadanos para elaborar un reglamento en el que se incluyesen las obligaciones de los beneficiarios, el destino concreto del dinero, su justificación y una contabilidad completa. Se aprobó, pero luego quedó en el olvido.

Hay que mirar, por tanto, lo que dice el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) sobre este asunto, que, de forma genérica, indica que es «obligatorio llevar una contabilidad específica de la dotación asignada». Esta se pondrá a disposición del pleno «siempre que este lo pida», se resume. El pleno de Cáceres nunca ha pedido esa contabilidad, confirma el Consistorio a través de su gabinete de prensa.

El grupo municipal socialista asegura que tramita los pagos que realiza con el dinero recibido mediante un convenio con el PSOE. Y el partido lo justifica luego ante el Tribunal de Cuentas. También se utiliza «en gastos del grupo». Se menciona, por ejemplo, el desayuno para hacer balance de dos años de Gobierno al que se invitó a la prensa.

El PP, con sus siete concejales, recibe algo más de 4.500 euros al año. Su portavoz, Rafael Mateos, aclara que ese dinero se usa para la actividad de los ediles como un viaje relacionado con su labor, o una comida por motivos de trabajo. La contabilidad está detallada y se presenta ante el propio partido, «pero también se podría presentar ante el pleno si lo solicitase», según Mateos. No se utilizan tarjetas ni dinero en efectivo, solo transferencias, concluye.

Ciudadanos, por su parte, costeó con su asignación la aplicación zoom para teletrabajar durante la pandemia. Además, al no tener sede, alquila una sala de reuniones cuando se cita con colectivos amplios, explica su portavoz, Raquel Preciados.

Los apenas 3.000 euros que ingresa también dan para un gabinete jurídico. «Ninguno de los concejales tenemos ese perfil profesional y a veces las comisiones requieren informes de este tipo», señala.

Por último, Unidas Podemos ha dedicado su asignación a elaborar una publicación en la que se explica su labor política en el Ayuntamiento. «Se han distribuido 7.000 ejemplares y se han pagado de ahí», indica su portavoz, Consolación López.

En Plasencia

100.800 euros en la legislatura

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Plasencia reciben dinero público para su funcionamiento diario desde los años 90, aunque las cuantías han variado. No dan cuenta de a qué gastos destinan ese dinero público que reciben.

En concreto, perciben 100 euros al mes por cada concejal, de modo que en esta legislatura cada año el grupo de Ciudadanos, con una única concejala, recibe 1.200 euros; Unidas Podemos, con dos ediles, 2.400 euros; el PSOE, por sus seis representantes, 7.200 euros; y el PP, con 12 concejales, 14.400 euros. De este modo, el Ayuntamiento placentino entrega para sus gastos a los grupos políticos un total de 100.800 euros, que no se justifican.

Una situación que contrasta con las de asociaciones y entidades que reciben igualmente subvenciones, pero que sí están obligadas a justificar cómo emplean esos fondos públicos para poder seguir recibiéndolos en las siguientes convocatorias.

Los grupos políticos, sin embargo, no cumplen esta exigencia pese a lo que establece la Ley de bases de régimen local, en su artículo 73, que dice que hay que presentar las cuentas, y aunque el interventor municipal recoge esta obligación cada año en las bases anuales de ejecución del presupuesto. Los grupos políticos deberían presentar una contabilidad para justificar el destino del dinero público que reciben y acreditar de este modo su correcto gasto, pero la realidad es que si están haciendo un buen uso o no de este dinero público se desconoce, porque a lo largo de las diferentes legislaturas solo dos de ellos han registrado la contabilidad de este gasto, según informa el departamento de Intervención del Ayuntamiento placentino a este diario. Ambos durante la pasada legislatura y ambos representados en su día por un solo concejal: Ciudadanos, por Juan Carlos Hernández, y Plasencia en Común, por Abel Izquierdo.

Son las únicas formaciones que registraron sus cuentas. Es el motivo por el que el exconcejal Luis Díaz, quien estuvo en el Ayuntamiento de Plasencia las dos anteriores legislaturas y que ahora ha abandonado el PP, no ha podido conocer el destino del dinero que ha recibido el grupo municipal popular. Lo ha solicitado por escrito al interventor y en su respuesta el funcionario le aclara que no le puede facilitar la información porque el PP no ha presentado justificación del dinero.

Pero lo cierto es que ni lo ha hecho el PP ni lo ha hecho el PSOE en las últimas legislaturas y que ningún partido, ni pequeño ni grande, ha reclamado que el pleno regule la forma en la que se debe rendir cuentas de ese dinero público. La ley establece la obligación de hacerlo pero corresponde al pleno municipal establecer la forma y la periodicidad. No se ha hecho hasta la fecha en el Ayuntamiento, pero desde Intervención se insiste en que, haya o no regulación plenaria al respecto, los grupos municipales tienen la obligación de justificar el destino del dinero público que reciben.