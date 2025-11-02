La gripe en Extremadura supera los niveles del año pasado y afecta especialmente a niños

La temporada de gripe se ha adelantado en Extremadura y los casos ya superan a los del año pasado en estas fechas. Los niveles ... son más elevados y el virus respiratorio está atacando a los niños especialmente.

La incidencia se sitúa en 21,4 casos por cada cien mil habitantes, según el último informe del SES, que ofrece datos sobre contagios en la última semana de octubre. Aunque por el momento son pocos, evidencia que el virus ha llegado antes que otros años y, de hecho, casi se cuadruplica respecto a 2024, que estaba en 5,63.

Por edades, los niños de entre uno y cuatro años son los más afectados, con 382 casos por cada cien mil habitantes. Su contagio se ha incrementado un 52% si se compara con el año anterior.

Son cifras más propias de mediados de noviembre que de octubre, un hecho que confirma la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). «Actualmente los datos en España muestran que estamos por encima del umbral epidémico, pero de intensidad baja. Se podría estar adelantando un mes con respecto a lo normal», señalan desde la SEIMC, que apunta que si se confirma esta tendencia se podría plantear el adelanto de la vacunación, aunque es un aspecto que analizarán en profundidad, pues inmunizar muy pronto puede provocar que al final de la campaña los anticuerpos sean menos altos.

Actualmente, Extremadura se sitúa en infección gripal por encima de la media nacional, al registrarse en todo el país 16,4 casos por cada cien mil habitantes.

La covid también está atacando en octubre a los bebés, con una tasa de casi 500 casos por cada cien mil habitantes

En cuanto al total de virus respiratorios (gripe, covid y VRS), en el conjunto del país la incidencia por cada cien mil habitantes es de 418,6 casos, mientras que en Extremadura está en 209.

Es una cifra que sitúa a esta comunidad autónoma como una de las mejores solo por detrás de Galicia, donde la incidencia es la más baja con 165.

Se debe sobre todo a que no está habiendo infecciones por VRS en esta región. La incidencia es cero y la razón está en la vacunación contra esta enfermedad causante de la mayoría de las bronquiolitis. El SES ha adquirido 5.500 dosis con una inversión de 1,5 millones de euros para inmunizar a los lactantes menores de seis meses y niños de hasta dos años con factores de riesgo. Los recién nacidos son vacunados en los hospitales antes de recibir el alta, mientras que el resto deberán acudir a sus centros de salud.

La campaña empezó el 1 de octubre y se lleva realizando varios años. Desde que se ha implantado no se han registrado casi hospitalizaciones de menores por este virus.

«La vacunación de la gripe en los niños no está muy consolidada, justo lo contrario que pasa con la inmunoprofilaxis para proteger frente al VRS», apunta Zambrano para aludir a la principal razón por la que la gripe va cogiendo fuerza entre los menores.

De hecho, en las comunidades en las que no está implantada la protección frente al VRS la incidencia del virus respiratorio sincitial es mayor. La media nacional en menores de cinco años se sitúa actualmente en 223 casos por cada cien mil habitantes.

Además, una de las novedades de la vacunación este año en Extremadura es que el SES va a vacunar a partir de este mes frente al VRS a la población de 60 y más años en residencias de mayores, así como a personas trasplantadas de pulmón.

En el caso de la covid, la incidencia se sitúa en 16 casos por cada cien mil habitantes y, de nuevo, los más pequeños son los más afectados, con 491 casos por cada cien mil habitantes entre los menores de un año.

Además, respecto a la temporada anterior es llamativo que son los más se están contagiando, a diferencia de 2024, cuando los más afectados por el coronavirus en estas fechas eran los que superaban los 64 años.