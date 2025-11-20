La gripe en Extremadura se dispara en los niños y sus contagios se quintuplican

La gripe ha llegado a Extremadura antes que otros años y los niños entre cinco y 14 años están siendo los más afectados. Si ... a principios de noviembre la transmisión del virus empezaba a ser alta, algo inusual para esas fechas, ahora se ha multiplicado por cinco y la incidencia en ese grupo de edad se acerca a los 500 casos por cada cien mil habitantes.

En concreto, se sitúa en 477, por lo que se quintuplica respecto a la primera semana de noviembre, cuando se registró una tasa de 92. Son cifras que llevan a este grupo a estar muy por encima de otros, según la Red de Vigilancia Epidemiológica del SES, que acaba de hacer público su informe de la semana 46, la que se refiere del 10 al 16 de noviembre.

No es de extrañar teniendo en cuenta la transmisión del virus en lugares como los colegios y porque precisamente ese grupo de edad no se considera población diana para ser vacunado por el SES, por lo que solo algunos con factores de riesgo reciben la inmunización contra el virus gripal.

Sin embargo, sí se recomienda a los niños desde los seis meses a los cinco años y a los padres y cuidadores de bebés menores de 180 días, pero aún así no se trata de una campaña muy consolidada entre las familias, a diferencia de lo que sí sucede con el Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

La inmunoprofilaxis contra ese virus que causaba la mayoría de las bronquiolitis en menores ha tenido una gran aceptación entre los padres y eso se ha notado en las disminución de los contagios. De hecho, en la última semana no se han registrado casos y, en la anterior, la incidencia se situaba en solo en seis contagios por cada cien mil habitantes.

Nada que ver con lo que está pasando con la gripe, que ahora mismo es el virus que más preocupa. De hecho, pediatras como el jefe del servicio de Pediatría del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, Moisés Zambrano, ya han alertado de que desde finales de octubre empezó a haber niños ingresados en lo hospitales extremeños.

En cuanto a los síntomas, los más frecuentes son fiebre alta y cansancio, dolor de cabeza y cuerpo, tos seca, congestión nasal y pérdida de apetito. «Aunque la mayoría de los niños se recuperan sin problemas, la gripe también puede provocar neumonía, bronquiolitis o broncoespamos», indica Zambrano. Se debe consultar al pediatra cuando la fiebre dura más de tres días, hay dificultad para respirar, decaimiento extremo o rechazo de líquidos, según recomienda el pediatra.

En términos generales, la incidencia de gripe para la población extremeña se sitúa en 73 casos por cada cien mil habitantes, un 42% más que hace una semana, cuando se registró una tasa de 51.

Desde finales de octubre se observa un tendencia al alza de casos. La gripe, en estas fechas, está en los niveles más altos de las cuatro últimas temporadas. Hay que recordar que durante la pandemia la covid desplazó casi por completo al virus gripal.

Es justo lo contrario a lo que sucede actualmente, pues apenas hay contagios por covid-19. Su incidencia se sitúa en , lo que supone un leve repunte respecto a la semana anterior. Antes incluso llegó a situarse en tasa cero.

En cuanto a la vigilancia centinela que tiene en cuenta las tres infecciones respiratorias aguadas (gripe, covid y VRS), está en 292 casos por 100.000 habitantes, frente a los 199 de la semana anterior.