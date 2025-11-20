HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo condena al fiscal general por revelación y le inhabilita por dos años
La vacunación de la gripe está recomendada para niños de seis meses a cinco años. Hoy

La gripe en Extremadura se dispara en los niños y sus contagios se quintuplican

Pasan de los 92 casos por cada cien mil habitantes de inicios de noviembre a casi 500 en el grupo de edad de cinco a 14 años

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

La gripe ha llegado a Extremadura antes que otros años y los niños entre cinco y 14 años están siendo los más afectados. Si ... a principios de noviembre la transmisión del virus empezaba a ser alta, algo inusual para esas fechas, ahora se ha multiplicado por cinco y la incidencia en ese grupo de edad se acerca a los 500 casos por cada cien mil habitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  2. 2

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  3. 3

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  4. 4 La Aemet avisa: llega el frío polar, ¿cuánto bajarán las temperaturas en Extremadura?
  5. 5 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  6. 6

    El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia
  7. 7

    Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura
  8. 8

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  9. 9 Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles
  10. 10 El Constitucional también rechaza el recurso de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total de Valdecañas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La gripe en Extremadura se dispara en los niños y sus contagios se quintuplican

La gripe en Extremadura se dispara en los niños y sus contagios se quintuplican