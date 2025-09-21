Grietas en la coalición de Gobierno de Don Benito

La coalición que permitió al Partido Popular recuperar la alcaldía en el Ayuntamiento de Don Benito se tambalea. Así se escenificó en la última ... sesión plenaria, celebrada el lunes, con las intervenciones de Pilar Aparicio y Francisco Javier Sánchez. Estos dos concejales de Siempre Don Benito aprovecharon el turno de ruegos para sacar a la luz las desavenencias que afectan al pacto de gobierno que alcanzaron con el PP tras los resultados de las municipales en 2023. Las claves de la crisis son dos: el supuesto incumplimiento del pacto en el reciente reparto de concejalías y las dudas planteadas sobre la independencia de Elisabeth Medina a la hora de tomar decisiones.

Ninguno de los dos partidos ha dado a conocer en estos dos años el contenido completo de ese pacto, aunque sí se ha ido desgranando a conveniencia de los implicados en el mismo. Así, hasta este lunes únicamente había trascendido que las dos formaciones se repartirían dos años cada una la Alcaldía. Algo que se dio a conocer en junio de 2023, con la toma de posesión de María Fernanda Sánchez (Siempre Don Benito) como alcaldesa. Entonces, el popular Pedro Noblejas se perfilaba como su sustituto. Pero en marzo de este año renunciaba a la política tras acusar de «puñaladas por la espalda» a su compañera y hoy alcaldesa, Elisabeth Medina, que llegó a la alcaldía en julio.

Incumplimientos

Un concejal a la alcaldesa: «Si corta por lo sano y no se deja manejar, contará con el apoyo mayoritario de Siempre Don Benito»

No fue hasta este lunes cuando Pilar Aparicio desveló otro de los párrafos de ese pacto, que leyó de manera íntegra durante su intervención en el pleno. La presidenta de Siempre Don Benito sostiene que Medina no está respetando lo acordado con el reparto de delegaciones tras su llegada a la Alcaldía. En el texto se estipulaba que ese reparto sería de manera alterna, siguiendo el cartapacio municipal. Así, sostiene Aparicio, se hizo en 2023. «No hay que sacar un 10 en comprensión lectora para entender lo que queda recogido en este párrafo», afirmaba, mientras algunos compañeros de bancada asentían con la cabeza.

Sin embargo, el nuevo reparto, que ha dejado a la edil sin la delegación de Participación Ciudadana, ha sido por decisión de la propia Medina, sin seguir por tanto lo recogido en el documento que tenía que servir de guía para cuatro años de gobierno en coalición. La propia Aparicio ya había manifestado su desacuerdo con varios comentarios previos en redes sociales. «Me veo obligada a rogarle que busque el consenso con Siempre Don Benito, que ha sido el partido más votado en la ciudad y que generosamente le está permitiendo gobernar», concluía en su intervención.

Esa afirmación de ser el partido más votado se basa en los resultados de las municipales dejando fuera los votos de entidades locales menores. No obstante, el PSOE ganó las elecciones, según los datos del Ministerio del Interior, con nueve concejales, seguido de los siete de Siempre Don Benito y cinco del PP. En 2019, se venía de mayoría absoluta del PSOE con 14, PP obtuvo cinco y Ciudadanos dos. Vox, que no se presentó en 2023, fue la cuarta fuerza más votada, pero no logró representación.

La alcaldesa, sin respuesta

La exigencia planteada por Aparicio, que ha perdido Participación Ciudadana en favor de la popular Anabel Cidoncha, no obtuvo respuesta por parte de la alcaldesa, que se limitó a dar paso a la siguiente intervención, la de Francisco Javier Sánchez. Pero la suya fue otra dura crítica por parte de sus compañeros de coalición. Sin embargo, parecía que mientras hablaba había menos consenso en su bancada, donde se apreciaba por ejemplo el gesto contrariado de Miguel Adámez, también de Siempre Don Benito.

Este, concejal de Cultura, había optado por una intervención ambigua en la que sin dar nombres pedía a Medina «cortar por lo sano» para seguir contando «con el apoyo mayoritario del comité ejecutivo de Siempre Don Benito». En ese sentido, mencionaba a alcaldes «que se dejan manejar por tenientes de alcalde, sindicatos, cargos públicos o por cualquier otra persona».

Posible asamblea

Una advertencia dirigida de manera directa a Medina y a su entorno. Además, con apariencia de ultimátum, Sánchez avanzaba la posible convocatoria de la asamblea de Siempre Don Benito, «para pedírselo de una forma más clara y contundente». Para el edil, si la alcaldesa cumpliera con su enigmática petición de 'cortar por lo sano', «serviría para demostrar que usted no tiene que devolver favores interesados».

Sin embargo, estas condiciones planteadas por Francisco Javier Sánchez también obtuvieron como respuesta el silencio de la alcaldesa que, instantes después, daba por concluida la sesión plenaria, pese a que los dos ruegos eran una crítica directa a su gestión apenas tres meses después de ser investida.

La única contestación que obtuvo Pilar Aparicio fue en una respuesta que Medina había dado previamente a la socialista Yolanda Tomillo, que en su turno de preguntas había interpelado a la alcaldesa sobre esta cuestión. «El pacto está cumplido porque todos los concejales tienen delegación», se defendía, alegando que era potestad de la alcaldesa ese reparto.

Aunque el desconocimiento público de ese pacto impide conocer si la afirmación es cierta o, incluso, si es el único punto que se está incumpliendo.

En estos últimos días, ni PP ni Siempre Don Benito han aclarado lo ocurrido en ese pleno; tampoco los pasos que se van a dar para hallar las válvulas de escape que liberen la presión existente.

En el caso de no redirigir las bases del pacto, el próximo paso sería la convocatoria de una reunión de la ejecutiva de Siempre Don Benito.