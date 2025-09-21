HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aplausos de la bancada de Siempre Don Benito y PP a Medina tras tomar posesión como alcaldesa en julio. E. D.

Grietas en la coalición de Gobierno de Don Benito

Dos ediles de Siempre Don Benito acusan al PP de incumplir el pacto y critican la gestión de la nueva alcaldesa

Estrella Domeque

DON BENITO.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

La coalición que permitió al Partido Popular recuperar la alcaldía en el Ayuntamiento de Don Benito se tambalea. Así se escenificó en la última ... sesión plenaria, celebrada el lunes, con las intervenciones de Pilar Aparicio y Francisco Javier Sánchez. Estos dos concejales de Siempre Don Benito aprovecharon el turno de ruegos para sacar a la luz las desavenencias que afectan al pacto de gobierno que alcanzaron con el PP tras los resultados de las municipales en 2023. Las claves de la crisis son dos: el supuesto incumplimiento del pacto en el reciente reparto de concejalías y las dudas planteadas sobre la independencia de Elisabeth Medina a la hora de tomar decisiones.

