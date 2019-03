Greta, una lideresa de 16 años APENAS TINTA Si no paramos el calentamiento global, Greta estará condenada a vivir en un planeta incurablemente enfermo ANTONIO TINOCO Martes, 26 marzo 2019, 09:01

En una época que se caracteriza por nuestra estúpida inclinación a embobarnos ante 'youtuber', 'influencer', 'coach', 'personal trainer' y demás fantasmas envanecidos que imparten 'master class' de las más variadas cosas con una cara dura infinita a cambio de los 'me gusta', parece un milagro que haya surgido una personalidad internacional capaz de enarbolar una bandera decisiva para que el futuro sea mejor que el presente: es Greta Thunberg, la chica sueca de 16 años que se ha convertido en una de las voces internacionalmente más valiosas contra el calentamiento global.

Si tienen ocasión, lean al menos lo que Wikipedia recoge de esta muchacha, que empezó con 15 años a hacer huelga en su colegio todos los viernes para manifestarse sola ante el Parlamento sueco con una pancarta hecha a rotulador que ponía únicamente 'huelga escolar por el clima' y que menos de un año después está propuesta al Premio Nobel de la Paz y, según la revista 'Time', se encuentra entre las jóvenes más influyentes del mundo después de haber logrado movilizar en torno a esa idea a jóvenes de los cinco continentes. La última vez el pasado 15, cuando millones de personas de 1.600 ciudades de más de un centenar de países (también en España y Extremadura: ese día hubo concentraciones en 40 ciudades de nuestro país, entre ellas Badajoz y Cáceres) se manifestaron con la misma exigencia que Greta lo hizo ante el Parlamento de Suecia.

Lean sus discursos pronunciados en diciembre pasado en la Cumbre Internacional por el Clima de Naciones Unidas y en enero en el Foro Económico Mundial de Davos ante líderes mundiales de la empresa, la comunicación, la ciencia., y seguramente tendrán la misma impresión que he tenido yo al leerlos: que se encuentran entre las palabras más necesarias (además son muy pocas: apenas cuatro párrafos) que se han dicho acerca de la mayor amenaza que se cierne sobre el futuro de la humanidad, que es la destrucción del planeta debido al calentamiento global.

La grandeza de Greta Thunberg, la que hace que su lucha sea vista como una inspiración para millones de personas, es la desproporción entre su aparente debilidad (es una adolescente de 16 años, afectada además por el síndrome de Asperger y a la que se le hace difícil expresarse en público) y el tamaño de su desafío: nada menos que exigir a los gobiernos de las naciones que paren ya la deriva hacia la autodestrucción; que nos quedan 12 años para corregir el rumbo; y que en sus manos está «elegir continuar como civilización o no».

Greta no es una integrante de 'las generaciones venideras' (un concepto conscientemente impreciso que no es más que un intento de sacudirnos las pulgas), sino la integrante de una generación que está aquí y que de no parar en seco la estaremos condenando a vivir en un planeta ya incurablemente enfermo. Greta es la voz que ya está pidiendo cuentas en nombre de las víctimas que, si elegimos no oírla, se producirán sin remedio. Es de justicia hacerle caso.