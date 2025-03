La gravitas y la auctoritas

Cuando Felipe González llegó al poder, guardó en el armario la chaqueta de pana, se puso un traje oscuro y adoptó estilo y maneras de ... estadista. Ese cambio formaba parte de un proceso lógico: pasar de ser oposición a detentar el poder, algo que, por mucho que se alabe la cercanía y la sencillez, precisa de unas claves, delicadas y difíciles de explicar, que conducen a la gravitas.

¡Oh, la gravitas, inevitable componente del poder y prima hermana de la auctoritas! Porque podemos tener mucha potestas, pero como no tengamos auctoritas ni gravitas, será complicado mandar y ser respetado. La potestas puede ejercerse simplemente con la fuerza de los votos y de un grupo parlamentario. Tener auctoritas es más complicado porque se trata de un poder moral, más basado en el reconocimiento y el prestigio que en un título de ministro, alcalde o presidente. Y emparentada con la auctoritas, tenemos la gravitas.

Felipe González colgó la chaqueta de pana, se puso traje y corbata e inmediatamente pareció imbuido de gravitas, pero ahora sucede al contrario. Guillermo Fernández Vara se quitó la corbata hace tiempo y no ha perdido la gravitas, mientras que Pedro Sánchez se despojó de esa prenda este verano y convirtió la liberación de su cuello en tema de debate nacional. Relacionó su gesto con el ahorro de energía y la subida de la temperatura del aire acondicionado y tuvo entretenido al país durante una semana. Haga lo que haga, Sánchez no pierde la gravitas y mantiene ese estilo parsimonioso, estirado, misterioso y distante que para los romanos era la esencia de la dignidad, la seriedad y la severidad. Lo aleja de la gente, pero le da importancia.

Solo he estado una vez cerca de Pedro Sánchez. Fue en la entrega de los premios Planeta del año 2014 en Barcelona, cuando ganó el novelista mejicano Jorge Zepeda Patterson. Como ya sabía quién iba a ser el vencedor desde el día anterior, me dediqué a la mitomanía, fotografiando a los famosos que llegaban al Palau de Congresos de Barcelona: Revilla, Sánchez Dragó, Millás, De Prada, Risto, Arguiñano, Del Olmo, Ana Pastor, Roca, Montilla, Mas, Iceta y Pedro Sánchez, que entonces solo era secretario general del PSOE sin muchos apoyos, pero en la foto que le hice a medio metro se le nota la gravitas.

La dignidad severa se tiene o se consigue artificialmente. Resumiendo, cuando te nombran algo o empiezas a ser alguien, hay que adoptar determinadas actitudes para que te tomen en serio: debes empezar a caminar lentamente y siempre erguido; debes hablar muy despacio, sin atropellarte, como dando importancia a cada palabra, aunque solo digas tópicos y tonterías, y, como medida complementaria, puedes configurar tu WhatsApp para que nadie sepa si lees los mensajes ni tenga pistas de cuándo fue la última vez que entraste.

Días atrás, le preguntaron a Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República de Portugal, por los 400 casos denunciados de abusos sexuales en la Iglesia Católica portuguesa y respondió: «Não me parece que seja particularmente elevado». Estalló el escándalo y días después rectificó, pero en los medios se razonó que había perdido la gravitas por someterse a tantas preguntas en las ruedas de prensa. Marcelo no es distante, compra en el súper de la esquina, responde a más de 50 preguntas en las ruedas de prensa y eso lo ha llevado a perder la gravitas porque larga demasiado y no puede hablar despacio, pensando cada palabra y diciendo generalidades envueltas en prosopopeya. Como escribía Helena Pereira en el diario Público: «Um presidente sem gravitas é o pior que pode acontecer».