La gratuidad de las líneas de bus regionales contempla penalizaciones por uso indebido

El acceso a la gratuidad de las líneas de autobús que financiará este año la Junta de Extremadura no requerirá el pago de una ... fianza, pero se impondrán penalizaciones a los usuarios que hagan un uso indebido de este novedoso servicio.

El Consejo de Gobierno autorizó en su reunión de ayer la convocatoria de estas subvenciones, en la que además se dictan las condiciones de aplicación para costear el 100% del precio del billete en 2023 en las líneas autonómicas y en parte de los servicios con destino fuera de la región. La norma se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Extremadura, lo que marcará su fecha de aplicación.

La Junta destinará algo más de 4,7 millones de euros a las ayudas destinadas a financiar la gratuidad de los viajes por autobús de la región, una de las medidas recogidas en los Presupuestos autonómicos del presente año con las que se pretende combatir el alza de los precios, sobre todo del combustible, y fomentar al mismo tiempo una movilidad sostenible mediante medios de transporte públicos.

Esta medida camina en la misma línea que los bonos gratuitos que ha creado el Gobierno para las líneas de tren y que a partir de febrero también se extenderá a los autobuses de las concesiones nacionales. Pero la iniciativa de la Junta de Extremadura contiene diferencias importantes.

La primera es que las medidas del Gobierno están destinadas a usuarios recurrentes mediante títulos multiviaje (bonos para varios desplazamientos), mientras que en Extremadura también se financiarán tanto los billetes de ida como los de ida y vuelta, tal como se recoge en la Ley de Presupuestos para 2023. De esa forma, no será necesario realizar un número determinado de viajes para que sean gratis.

Junto a esto, la regulación de la bonificación estatal recoge que los usuarios deberán depositar una fianza, que será devuelta siempre y cuando realicen el número mínimo de viajes establecidos para la bonificación. El Gobierno regional ha descartado esa opción y en su lugar plantea penalizaciones si se produce un uso indebido. Según indica la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, se impondrán sanciones en caso de que alguien no utilice la tarjeta que da acceso a los viajes gratuitos o bien que reserve plazas que luego no ocupe sin haber procedido a la oportuna cancelación. Con ello se pretende evitar que, como ocurrió en las primeras semanas de implantación de los bonos para viajes por ferrocarril, se pueda dar el caso de que no haya los asientos disponibles pero que en el momento del viaje no lleguen a utilizarse de forma efectiva.

Tarjeta SATE

En la práctica, esta convocatoria permitirá la bonificación del 100% del transporte interurbano dentro de Extremadura a los titulares de la tarjeta subvencionada de transporte (tarjeta SATE) que ya funciona en la actualidad para colectivos como mayores de 60 años, pensionistas, titulares del Carné Joven Europeo, víctimas de violencia de género, miembros de familias numerosas e inscritos en localidades de menos de 500 habitantes. La bonificación genérica en estos casos es del 50%.

Las personas que ya cuentan con dicha tarjeta, unas 100.000, podrán beneficiarse automáticamente de la bonificación. El resto deberá solicitar su emisión con la única condición de estar empadronados en Extremadura. Para ello, podrán acudir a cualquier oficina de registro de la Administración regional o a través del registro electrónico general de la Junta.

Para los nuevos usuarios solo será necesario pagar la emisión de la tarjeta, que tiene un coste de 6,75 euros con carácter general y 3,38 para los mayores de 60 años, una rebaja implantada este ejercicio dentro de la reducción general de tasas contenida en la Ley de Presupuestos.

La gratuidad de las líneas regionales también llegará al 15% de las plazas en cada servicio de ida y vuelta de rutas nacionales que tengan destino o salida desde Extremadura, con lo que complementará la medida aprobada por el Gobierno para viajeros recurrentes en las concesiones de carácter estatal.