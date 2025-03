La gratuidad en las líneas nacionales de bus empieza hoy con dudas y retrasos

La gratuidad de los autobuses de concesión estatal arrancará hoy en trece líneas que dan servicio en la región, aunque en algunos casos con dudas ... y retrasos en su aplicación por las dificultades técnicas para aplicar el sistema de descuentos aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad.

Los usuarios de las líneas nacionales tendrán derecho a una bonificación del 100% del precio del billete. Para ello, deben realizar al menos doce viajes en el primer trimestre de aplicación (de febrero a abril), 16 de mayo a agosto y otros 16 de septiembre a diciembre.

Los viajeros tienen que registrarse en el lugar que habilite cada empresa concesionaria para obtener un código personalizado, que estará vinculado siempre a la misma ruta. Tendrán que pagar una fianza que se devolverá si se cumple con el mínimo de viajes requerido: 20 euros en trayectos con precio del billete hasta 5 euros; 35 si el billete cuesta de 5 a 13 euros; 50 si es de 13 a 25 euros y 65 en caso de que supere los 25 euros.

Las concesiones que se podrán acoger a esta medida en la región con las líneas Madrid-Badajoz-Valencia, Madrid-Plasencia, Madrid-Jaraíz de la Vera, Mérida-Sevilla, Aldeanueva del Camino-Madrid, Badajoz-Córdoba, Madrid-Miajadas-Don Benito, Badajoz-Sevilla, Coria-Salamanca-Barcelona y Madrid-Fuente del Arco-Badalona. También se incluyen otras que dan servicio en la comunidad, como Sevilla-Salamanca-Irún, Ferrol-Algeciras y Ayamonte-Santa Coloma de Gramanet.

La empresa extremeña LEDA es concesionaria de una de estas líneas, la que conecta Mérida con Sevilla. Su consejero delegado, José Emilio Cruz, afirma que el proceso «es bastante sencillo». El usuario solo debe registrarse en la web de la compañía, elegir la ruta escogida y descargarse una aplicación que le permite contratar los viajes. Con el billete se generará un código QR que será leído en el momento de acceder al autobús. En empresas como Alsa y Avanza Bus el sistema es similar.

Sin embargo, Cruz reconoce que ha habido retrasos para poner en marcha este procedimiento. La norma que regula estos bonos se aprobó el 28 de diciembre, en plena Navidad. La resolución que desarrolla la medida es del 4 de enero y una de las cuestiones que exige es un sistema de comunicación con el Ministerio de Transportes que no estuvo operativo hasta el 19 o 20 de enero. Además, los propios autobuses tienen que tener terminales para leer los códigos QR. Todo esto ha obligado a adaptar los equipos de las empresas. De ahí que LEDA aún tuviera ayer cerrado el sistema para tramitar los bonos.

Registro en taquilla

Para aquellos usuarios que tienen dificultades en el manejo de las nuevas tecnologías, como pueden ser las personas mayores, el registro también se puede realizar en las taquillas de las empresas. Pero en este caso tampoco se ha avanzado.

En la estación de Mérida, a mediodía de ayer, no se podía tramitar ningún bono, ya que la única empresa con la taquilla abierta aún no tenía el sistema adaptado. Y hay que tener en cuenta que no todas las localidades de la región tienen estación, que no todas las compañías tienen taquilla en todas las estaciones y que, en caso de que tengan, no siempre están abiertas.

Estas limitaciones dificultan acceder a unos bonos que hoy entrarán en vigor con el objetivo de ofrecer transporte gratuito en las líneas nacionales de autobús a los viajeros que hagan un uso frecuente de este servicio.