La luz ha sido casi gratis entre las tres y las cinco de hoy

Viernes, 8 de abril 2022, 13:05 | Actualizado 17:10h.

La luz más barata de todo el año en los mercados mayoristas. Entre las tres del mediodía y las cinco de la tarde de hoy el precio del megavatio/hora (Mwh) ha estado en siete euros.

Los motivos hay que buscarlos en la mayor producción de las energías renovables, la solar y la eólica, principalmente, y en la subida de las temperaturas, lo que también reduce el consumo previsto y provoca que las necesidades energéticas sean menores.

Hay que remontarse al mes de agosto del año pasado para ver un precio tan reducido en las primeras horas de la tarde en los mercados mayoristas

Los siete euros que ha cotado la electricidad este viernes entre las tres y las cinco de la tarde es el precio más reducido, en el mercado mayorista, desde el 27 de diciembre del año pasado, tal y como puede observarse en la página web del operador del mercado eléctrico (OMIE). En la madrugada de esa jornada el Mwh se situó en dos euros. Para ver un precio igual de bajo en las horas centrales del día hay que remontarse hasta el 7 de agosto del año pasado.

Ese precio en los mercados mayoristas repercute en lo que se paga por el consumo en los hogares. Así, para los consumidores que están acogidos a una tarifa del mercado regulado (PVPC), que son cerca de once millones en España, el kilovatio/hora (Kwh) costó unos cinco céntimos de euros entre las tres y las cinco de la tarde de este viernes.

Reducción puntual

En el mes de marzo se llegó a pagar el Kwh por encima de los 60 céntimos. La bajada de precio que se registra hoy supone un ligero alivio para las economías familiares, que el mes pasado tuvieron que hacer frente a una factura eléctrica superior a los 143 euros, según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) para un hogar medio.

Sin embargo, el descenso en el precio en las primeras horas de la tarde no se mantendrá el resto del día. Durante la mañana el Kwh ha estado por encima de los 30 céntimos y se rozarán los 40 céntimos a partir de las ocho de la tarde.

De hecho, la media diaria en los mercados mayoristas ha sido de más de 154 euros el Mwh. Aun así ha sido el único día del mes de abril en el que el precio diario baje de los 214 euros.

Las previsiones es, pese a que seguirán siendo muy elevadas, que las facturas del mes de abril (calculadas para un hogar medio que tiene 4,6 kW de potencia contratada y un consumo mensual 292 kWh) sean algo más reducidas que en marzo. Un respiro para los bolsillos de la familias, pero que no devuelve el precio de la luz a lo que era habitual hace no tantos me

Y es que el pasado mes las familias pagaron las facturas más caras hasta la fecha. En marzo, el precio diario medio del Mwh en los mercados mayoristas superó los 283 euros. Tampoco se habían registrado unos costes tan altos.