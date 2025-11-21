Granja de Torrehermosa corta este viernes la N-432 para protestar contra una planta de biometano  

Granja de Torrehermosa no quiere que se levante una planta de biometano en su término municipal. La empresa Logos Genera Verde 1 promueve una industria ... de gestión de residuos agroganaderos que pretende generar gas renovable en la Campiña Sur. El proyecto tiene capacidad para transformar en biogás 145.500 toneladas anuales de purines, alperujo, paja o estiércol. Una vez purificado hasta alcanzar la calidad de biometano, el gas sería comprimido e inyectado al gasoducto que discurre próximo a la localidad.

El Ayuntamiento de esta localidad extremeña de 1.900 habitantes encabeza la oposición al proyecto. «La voz en el pueblo es unánime, se ha creado una plataforma en contra, se han recogido firmas y hemos presentado alegaciones», asegura la alcaldesa, la popular Mercedes Moruno. Sostiene que toda la corporación municipal ha firmado las alegaciones presentadas contra este proyecto que se ubicaría en una parcela rústica de 62.691 metros cuadrados, en el camino de la Capitana, a unos cinco kilómetros del casco urbano. Precisa la regidora que «es la única zona que está fuera de la zepa» del Alto Guadiato.

Acceso desde la carretera

A la industria se accedería desde la N-432. La carretera que une Badajoz con Granada está pegada al pueblo. Este viernes se ha convocado a los vecinos a una protesta en el kilómetro 153 de esa vía, en el cruce de Azuaga. Será una concentración de protesta promovida por el propio Ayuntamiento. La Delegación del Gobierno ha autorizado la protesta, que comenzará a las cuatro de la tarde y durará dos horas.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó en abril el anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible para la exposición pública del proyecto, tras presentar la empresa la solicitud de autorización ambiental ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

En las alegaciones formuladas desde el Ayuntamiento se pide conocer la procedencia de los residuos agrícolas y ganaderos que se proyecta tratar, entendiendo que deberían venir de granjas próximas para minimizar los desplazamientos. Es el trasiego de camiones uno de los aspectos que más preocupan a los vecinos; que también recelan del consumo de miles de metros cúbicos de agua, «teniendo en cuenta la delicada situación hídrica»; o las consecuencias que podría tener la planta sobre la salud de las personas si fallan las medidas preventivas, «gerendo malos olores, contaminación en el suelo o en los acuíferos, o compuestos orgánicos volátiles que puedan causar problemas respiratorios».

Pleno en la Casa de Cultura

Para abordar estas preocupaciones, el Ayuntamiento celebró un pleno extraordinario el pasado 17 de noviembre. «Acudieron entre 300 y 400 personas, y el espacio se quedó pequeño», afirma la alcaldesa. El próximo lunes etá convocado otro pleno al que también se prevé que acudan muchos vecinos que quieren intervenir para hacer pública su opinión. Para contar con espacio suficiente, el gobierno local ha decidido trasladar la sesión a la Casa de Cultura.

Otros proyectos en la región

En Extremadura se proyectan este tipo de instalaciones en otros municipios como Los Santos de Maimona, Badajoz, Mérida, Valdetorres, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena u Oliva de Plasencia.