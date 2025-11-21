HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El salón de plenos del Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa se quedó pequeño el pasado 17 de noviembre. HOY

Granja de Torrehermosa corta este viernes la N-432 para protestar contra una planta de biometano  

El Ayuntamiento y la mayoría de los vecinos se oponen a una industria que quiere convertir residuos agrícolas y ganaderos en gas renovable

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:43

Granja de Torrehermosa no quiere que se levante una planta de biometano en su término municipal. La empresa Logos Genera Verde 1 promueve una industria ... de gestión de residuos agroganaderos que pretende generar gas renovable en la Campiña Sur. El proyecto tiene capacidad para transformar en biogás 145.500 toneladas anuales de purines, alperujo, paja o estiércol. Una vez purificado hasta alcanzar la calidad de biometano, el gas sería comprimido e inyectado al gasoducto que discurre próximo a la localidad. 

