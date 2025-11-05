El gran laboratorio del campo cumple 25 años Ladrillos hechos a partir de los restos del tomate, aceite para untar o aperitivos con las sobras del jamón loncheado son algunos de los proyectos de Ctaex en este tiempo

Luis Expósito Badajoz Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:46

Investigar nunca ha sido fácil en España. Tampoco en Extremadura. Bien lo saben en el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (Ctaex). A pesar de su importancia para la región pero estuvo a punto de no nacer.

Corría el año 2000 y la multinacional Nestlé había anunciado su intención de cerrar su centro de investigación alimentaria de Villafranco del Guadiana (conocido como Nestlé R&D Center) si no encontraba un comprador antes de final de año.

La noticia sorprendió a muchos, porque se trataba de un centro puntero, que funcionaba desde 1977 y donde se desarrollaron productos que ahora son tan populares como el gazpacho envasado o muchos de los platos precocinados de la marca Litoral.

La multinacional suiza le ofreció a la Junta de Extremadura cederle gratis las instalaciones, pero esta rehusó. Así que tras meses de incertidumbre, Caja Rural de Extremadura y varias empresas y cooperativas decidieron dar un paso al frente y comprar el centro por 250 millones de pesetas de la época.

Nacía así Ctaex, que este miércoles celebró sus primeros 25 años de vida con un acto al que asistió Mercedes Vaquera, consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura.

69 empresas asociadas

A lo largo de su trayectoria, el centro ha contratado con 2.600 clientes y 69 empresas asociadas forman parte de su red de colaboración. En este tiempo, han desarrollado más de 780 proyectos de investigación y 280 actividades de transferencia tecnológica.En sus laboratorios han hecho más de 350.000 análisis.

Una de las características que hace tan particular a este nodo de investigación es su propia naturaleza. En un país dominado por los centros de naturaleza pública, Ctaex es de carácter empresarial, privado. Es decir, su misión es la de crear valor añadido entre las empresas agroalimentarias mediante la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia de tecnología en el sector agroalimentario.

Solo así se entiende que buena parte de la comida precocinada que se come en todo el mundo haya sido testada muy cerca de Badajoz.

Aunque son muchos los productos con los que han estado investigando estos años, a nadie se le escapa que su estrella es el tomate para industria, producto del que Extremadura cultiva más del 80% nacional.

Tomate

Son muchos los proyectos que ha desarrollado en torno al conocido como 'oro rojo', y no solo los relacionados con su productividad y rentabilidad. Por ejemplo, en 2016 sus investigadores presentaron en el Congreso Mundial de Tomate que se celebró en Santiago de Chile una iniciativa para fertilizar este cultivo con residuos de vidrio y lana de baja calidad.

También se trabaja por ejemplo en darle valor a los subproductos del tomate, lo que sobra después de convertirlo en polvo. Por ejemplo, los lodos de las depuradoras se pueden aprovechar para crear diferentes materiales de construcción. En Ctaex han conseguido fabricar ladrillos a partir de estos lodos mezclados con arcilla y que son capaces de aislar muy bien las viviendas del calor, el frío y el ruido.

Otro de los subproductos del tomate son las pieles y las semillas. De ellas se extraen las fibras y los licopenos para la elaboración de alimentos funcionales, que es como se conocen aquellos que tienen propiedades beneficiosas para la salud.

Pero Ctaex también ha investigado cómo aprovechar las pieles de tomates para obtener un polímero (una especie de plástico) con el que desarrollar un betún similar al que se usa en las carreteras, para luego mezclarlo con residuos de las construcción con destino a los caminos rurales en Extremadura.

Las posibilidades de investigación que ofrece el tomate son inmensas. Una de las más curiosas en las que ha trabajado este centro de investigación es el proyecto Harnesstom. Con él, se pretende introducir variedades resistentes a las plagas y enfermedades y mejorar su resistencia al cambio climático. Para ello, se han llegado a plantar en la fincas de Ctaex 86 variedades diferentes de tomate, que recibían un 50% menos de agua.

Otros productos

Pero no solo de tomate vive el hombre. El catálogo de productos sobre el que los investigadores de este centro ha investigado abarca prácticamente toda la producción agrícola extremeña.

Especial atención han puesto sobre el olivar, otros de los cultivos estrella extremeños. Ejemplo de ellos es la marca 'Tierra inquieta', una línea de productos elaborados a partir del aceite y la aceituna. Han elaborado en este sentido salsas de guacamole elaboradas con aceituna, patateras veganas, mahonesas y salsas holandesas que no contiene gluten, huevo ni lactosa; o una crema de cacao en la que se sustituyen las grasas menos saludables por aceite de oliva virgen extra y miel como único edulcorante.

Con el paso de los años, también han elaborado cosméticos elaborados a partir de aceitunas o incluso una especie de mermelada hecha con aceite. Aove para untar, vamos.

25 años de los 'Chachos'

Una de las creaciones más curiosas de los investigadores a lo largo de estos 25 años fueron los 'Chachos'. Uno de los problemas que tiene la actual tendencia de vender los jamones loncheados es que se desaprovecha entre el 5% y el 10% del producto.Para evitarlo, a los inquietos profesionales de Ctaex se les ocurrió aprovechar esas virutas que sobraban para añadirlas a barritas energéticas de chocolate u otro producto.

Usando tantos productos, es normal que se hayan atrevido a combinarlos. En más de una ocasión han organizado exhibiciones culinarias (showcooking lo llaman en inglés), donde han presentado platos tan sugerentes como una tosta de confitura de tomate con espuma de orégano o o la magdalena tumaca. Todo elaborado a partir de productos de la huerta extremeña.

Cultivar cáñamo, el último reto para la investigación El pasado 7 de octubre el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que regula las condiciones para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis para uso medicinal. Aunque esta decisión abre la puerta a grandes posibilidades para el cultivo, la región lleva trabajando mucho tiempo en él. De hecho, existe el polo tecnológico del cáñamo para Extremadura, comandado entre otros actores por Ctaex. El objetivo es claro, liderar el desarrollo del cultivo del cannabis en España. «La región tiene plena capacidad para hacerlo», opina el secretario general de este polo, José Luis Llerena, que a su vez es el director de Ctaex. La climatología extremeña y los beneficios que el cultivo aporta a la tierra desde el punto de vista medioambiental son dos argumentos para potenciar el cultivo en Extremadura. Y para conseguirlo, ya se han dado algunos pasos.Desde 2022, existe en Campo Arañuelo y La Vera una iniciativa para sembrar entre 10 y 15 hectáreas de cáñamo experimental. Hay que tener en cuenta que de una única especie de planta, la cannabis sativa, existen tres vías de desarrollo. Son el cáñamo industrial, el cannabis medicinal y el lúdico, que es la marihuana. La diferencia tiene que ver con las partes de la planta utilizadas y con el nivel de THC, el componente psicotrópico, de la misma. Las semillas autorizadas para el cultivo de cáñamo industrial tienen menos de un 0,3% de THC, la droga tiene niveles a partir del 10%.