La gran estafa catalana

La condena impuesta a los líderes del 'procés' ha rescoldado el fuego del independentismo y ha encendido a los Savonarolas de una y otra bandería. En las hogueras de las vanidades que han prendido estos pirómanos iluminados arden el 'seny' y la mesura, dos lujos escasos en estos tiempos convulsos.

El fallo del Supremo ha sido salomónico y, por ende, no ha contentado a los que tiran de uno y otro extremo de la frágil cuerda catalana, dispuestos a que se rompa antes que ceder. No les valen las medias tintas: lo que para unos fue un ejercicio democrático, para otros fue una rebelión en toda regla.

Para el Alto Tribunal no hubo rebelión en Cataluña el otoño caliente de 2017, porque no hubo un alzamiento violento planificado, sino sedición. Es más, admite que todos los acusados eran conscientes de que el referéndum del 1-O era inviable y, por tanto, con él solo buscaban presionar al Gobierno central para negociar una consulta legal utilizando a «ilusionados ciudadanos» a los que vendieron el «señuelo» de que se pondría en marcha la república catalana si ganaba el sí. De resultas, no da validez a la «simbólica e ineficaz» declaración unilateral de independencia del 27-O.

No obstante, hay juristas que ven desobediencia, castigada con multas e inhabilitación, donde los siete magistrados del tribunal ven sedición, penada con hasta 15 años de cárcel, como un homicidio. Además, alertan de que la sentencia difumina el derecho de manifestación y reunión de la ciudadanía y abre la puerta a que un exceso en el ejercicio del mismo pueda ser calificado de sedición en vez de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad o desórdenes públicos, delitos colindantes sancionados con penas bastante menos gravosas. Doctores tiene la Justicia, y el Tribunal Constitucional y el de Estrasburgo dirimirán quién tiene razón.

Con todo, el Supremo desenmascara dos grandes ficciones: el 'procés' y la acusación de rebelión, defendida por la Fiscalía, el juez instructor, Pablo Llarena, y Vox, que se personó en el juicio.

La fe mueve montañas, pero para alimentarla las religiones necesitan sus mitos y mártires. Y los nacionalismos, todos, no son sino religiones políticas y las naciones sus dioses (o demonios) útiles. Los independentistas catalanes ya tienen su mito, el 'procés', y sus mártires, los nueve condenados encarcelados, si bien, como considera probado el Supremo, no son más que embaucadores, los pergeñadores de una gran estafa.

No menos falsarios son los mensajeros del miedo de la España de los balcones, los de la foto de Colón, quienes montaron su propio relato fantástico: 'La increíble historia del mayor golpe de Estado sufrido por nuestra democracia desde el 23-F'. Lo hicieron sobre la base de la ficticia acusación de rebelión, el ardid jurídico que utilizó la Fiscalía para que el caso fuera juzgado en Madrid y no en Barcelona y para justificar la prisión preventiva para los acusados.

Sin embargo, como bien sabía Goebbels, una mentira repetida mil veces se convierte en (pos)verdad. Y para los fieles de uno y otro credo lo que digan sus falsos profetas va a misa. «La gente cree lo que quiere creer», como le dice el estafador Irving al agente del FBI Richie en la película 'La gran estafa americana'. Y se cierra de orejas a quien no crea en lo mismo. Arturo Pérez-Reverte tiene más razón que un santo: «Tal vez una de las desgracias de España, y origen de tanto daño, es que demasiada gente sólo tiene amigos cuyas ideas y palabras se ajustan exactamente a las suyas».