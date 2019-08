Las graduaciones son para el verano

He dejado que pasen unas semanas para que los ánimos se enfríen y es que el fin de curso ha sido movidito, múltiples cumpleaños, algunos incluso adelantados para que puedan estar todos los amiguitos; dos graduaciones, de dos sobrinas, en la misma escuela y en doble jornada, mañana y tarde y, sin pausa, macrofestival fin de curso. Ya bien metidos en julio, otra graduación, la de mi hijo pequeño, que dejaba la guardería. Y eludiendo compromisos.

No ganamos para ir de un lado a otro, visualizar lacrimógenos vídeos, oír emotivos discursos y comprar pañuelos desechables que empapen tanta emoción trufada de moco y lágrimas.

No había nada de esto en mi infancia ni cuando mi hijo mayor. En Villafranca había instituida una fiesta el 19 de marzo. En los pasillos, las fotografías enmarcadas de las distintas promociones que durante muchas décadas habían pasado por el colegio. Hubiera sido una documentación gráfica de valor excepcional si se hubiera hecho en nuestras escuelas públicas. Desde datos puramente demográficos a poder observar la reacción e ilusión de un nieto al compartir escuela, incluso aula, con padres o abuelos. También cómo una buena alimentación y mejores hábitos o una buena ortodoncia han mejorado espectacularmente en sólo tres o cuatro generaciones la estatura o la facies de los individuos haciéndonos más altos, más guapos, más dorados y menos cetrinos.

De Pepe Isbert a Jon Kortajarena o de Rafaela Aparicio a Helen Lindes, el fenotipo, lo demás no sé, ha mejorado como no podíamos imaginar.

Hay muchas cosas que han cambiado y para bien, aunque discrepe de esa imagen de bosque encantado que presentan hoy nuestras escuelas, porque no debemos olvidar que tanta ornamentación, tanto carnaval, tanto día del… sólo es lo accesorio, lo principal es lo que allí se imparte. Los que estuvimos en ellas hace cincuenta años, maestros y alumnos, salimos adelante con nulas celebraciones y muy pocos medios que suplíamos con valores que sólo se desarrollan en la escasez.

La progresía ignora, o no, que el mejor medio de promoción social es una enseñanza pública exigente

Cuando escribo suelo citar a alguien que me iluminó sombras o expresó algo como yo nunca sabría hacerlo, gente como Jean François Revel, que, recordando sus tiempos de profesor, escribía: «…eran tiempos en los que, para aumentar el número de aprobados, la política consistía en hacer más sabios a los candidatos y no más fácil el examen. Dar clase a alumnos no consiste sólo en interesarlos, sino en hacerlos trabajar y, si es necesario, obligarlos a ello… el esfuerzo intelectual ya no se considera indispensable para ser un buen estudiante. Deplorar esta omisión se ha convertido en reaccionario… ya no se dice que un alumno es vago, se dice que sufre fracaso escolar». Entre tanta perla del 68 destacaba la ocurrencia de que la enseñanza no debía servir para transmitir conocimientos.

La progresía ignora, o no, porque escama lo pertinaz de su postura, que el mejor medio de promoción social es una enseñanza pública exigente.

Todo me parece muy bien si no perdemos de vista que la graduación más bonita es, sólo, además de.