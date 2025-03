«Gracias a que fueron rápidos tras mi paro cardiaco estoy con vida y sin secuelas»

Lucio Poves Sábado, 8 de junio 2024, 21:02 Comenta Compartir

La asociación sin ánimo de lucro 'Rey de corazones' ya está en marcha. Su impulsor es el santeño David Cerón Vázquez, quien la creó a ... raíz de su propia experiencia personal: «Jugando al fútbol se me paró el corazón y fueron mis compañeros los que me estuvieron haciendo la reanimación cardio-pulmonar (RCP) hasta que llegaron los servicios sanitarios, ellos me salvaron la vida», explica.

Por este motivo quiere que Los Santos de Maimona sea un lugar cardioprotegido y que sean muchas las personas las que puedan actuar en este tipo de situaciones, hasta que lleguen los servicios médicos, y salvar vidas. David Cerón perteneció al primer equipo de la UC la Estrella tras formarse en las categorías inferiores. El percance ya le cogió jugando en el equipo de veteranos de la Estrella la pasada temporada, en junio de 2022. «Jugué en la Estrella desde las categorías inferiores, debuté con 16 años en Tercera División en el campo del Zafra y me retiré por cuestiones laborales a los 28», rememora Cerón. Y es que 'la Yeyi' (apelativo con el que se conoce a este club) siempre ha estado ligada a su vida. «He disfrutado mucho, he vivido descensos, he ganado ligas, y he conseguido algún ascenso a Tercera con mis compañeros y amigos. Me apodaban 'Piojo' en alevines porque era pequeñito y muy rápido, en honor al Piojo López, gran delantero del Valencia de los 90», añade. Hace tres años, ya con 30, Cerón se enroló en los veteranos de Los Santos. «He disfrutado mucho, sobre todo del gran grupo humano. Y hace un año, el 22 de junio de 2023, fue cuando me salvaron la vida en Fuente de Cantos». Según cuenta, no recuerda nada de ese momento, «solo tengo recuerdos de aparcar el coche en la puerta del estadio y posteriormente despertarme en el hospital junto a mi pareja». Sobrevivió gracias a los cuidados que le prestaron sobre la marcha sus compañeros Víctor Matamoros (que es odontólogo), Antonio Manuel Rivera (bombero), Juanlu del Fuente de Cantos, y Alfonso Agudo, del Zafra. A raíz de este episodio, Cerón creó la asociación 'Rey de Corazones', que nació con el objetivo de que Los Santos de Maimona sea un lugar cardioprotegido. Se presentará el 21 de junio a las 20 horas en la casa de la Cultura de la localidad, y en ese acto se explicarán todos los detalles sobre la asociación: objetivos, acciones, presentación de redes sociales, formas de hacerse socio, de colaborar mediante voluntariado... Ampliar Vestido de Rey de Corazones en la gala del carnaval pasado. Lucio Poves Letras del Carnaval Para que pudiera comenzar a funcionar esta asociación, David Cerón –que es un gran carnavalero– solicitó la colaboración del Ayuntamiento de Los Santos, que le cedió los libretos de las letras de las agrupaciones santeñas del pasado Carnaval con el objetivo de recaudar fondos para su puesta en marcha a través de las donaciones voluntarias del público asistente a las galas del Carnaval. La recaudación, según informó Cerón, ascendió a 900 euros. Él mismo participó vestido de un autentico rey de corazones en las galas del Carnaval haciendo una RCP muy divertida y recordando su paso por las tablas del Monumental. Este dinero ha servido para poder comenzar con las primeras sesiones de formación en RCP, que serán impartidas por profesionales; y para diseñar el logotipo de la asociación, que ha sido realizado por otro santeño, Ernesto López Montoya, y que ya ha sido presentado en el Ayuntamiento. David Cerón, que es Educador Social y responsable del área de coeducación de la Fundación Iniciativa Social en Andalucía y Extremadura, lidera desde hace cuatro años el proyecto 'charlas de vestuario', que pretende crear masculinidades positivas para prevenir la violencia machista o de género en el ámbito deportiva, especialmente en el fútbol. «Es una forma de aunar mi pasión por el futbol y mi vida laboral», dice.

