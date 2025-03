Gorgorito tuvo la culpa

Gorgorito, una marioneta, tuvo la culpa... Bueno, también tuvo algo que ver en el asunto el actor extremeño Daniel Holguín, que fue a dar una ... charla a su instituto y acabó de inclinar la vocación de Alberto Lucero Merchán (Cáceres, 1997) hacia el teatro. Alberto es un chico del barrio cacereño de Los Fratres, estudiante en el colegio Giner de los Ríos, en el IES Al-Kazeres y en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura. Después, un máster de Interpretación ante la Cámara en Central de Cine y otro de Doblaje y Locución en 35 Milímetros, ambos en Madrid.

Este es su curriculum formativo, pero ahí no se cuenta lo complicado que fue convencer a su familia, extensa y sin antepasados dedicados al arte ni al teatro, de que quería ser actor. «Ahora, con el paso de los años, entiendo la incertidumbre de mis padres, pero entonces me daban arrebatos de ira y me sentía incomprendido», confiesa en compañía de un café con leche, elegante con su pendiente con perla, su cuello cisne y sus pantalones de cuero. Elegante e inquieto, incapaz de conformarse, sabiendo lo que quiere. «Estudiando el primer curso de la carrera de Arte Dramático, ya empecé a trabajar haciendo rutas teatralizadas, en segundo actué en el 'Viriato' del Festival de Mérida y ya no dejé de trabajar con Verbo Producciones, con Las Cuatro Esquinas, con Teatro del Noctámbulo en 'Tito Andrónco', obra con la que ya llevamos cuatro años de gira», repasa sus primeros pasos como actor profesional.

Al acabar los estudios de Interpretación Textual, se marchó a Madrid. ¿Es imprescindible para un actor irse a Madrid? Alberto cree que no tienes por qué marcharte, que muchos de sus amigos y compañeros de grado se han quedado en Extremadura y tienen trabajo. «Pero yo tengo la mirada puesta en el cine y para eso sí hay que irse a Madrid».

Así que llegó a la capital, bajó del tren, y, dice, sintió que estaba donde quería estar y que se encontraba más cerca de lo que quería ser. Su estrategia para abrirse camino fue olvidarse del envío del curriculum a los representantes y dedicarse a visitarlos personalmente de puerta en puerta. El esfuerzo surtió efecto y encontró a Juani y Marco Labrador, dos hermanos que llevan la importante agencia de actores Kailash y que, curiosamente, son de Losar de la Vera.

«Al tener representante, vas haciendo castings, publicidad, giras nacionales de teatro hasta que en 2021 me llamaron para hacer dos películas», cuenta antes de detallar que una se titula 'El conseguidor', la dirige Rodrigo Rivas y se rodó en el Valle del Ambroz; la otra es 'El efecto Darma', dirigida por Luis Rojas en Madrid. Alberto es un secundario con bastante papel. El largometraje se estrenará en breve, también en plataformas.

«Me encanta el cine. He decidido enfocar mi vida profesional por ese camino», desvela sus propósitos. Ahora, vive a caballo entre su casa familiar de Cáceres y su estudio en un 5º piso de Gran Vía. «Para mí solo». Este verano, lo llamaron para ser el joven Davey en la obra 'Jerusalem' de Jez Butterworth, que se estrena esta noche a las 20.30 horas en un Gran Teatro de Cáceres lleno (ayer quedaban muy pocas entradas).

«Es una comedia negra y ácida y un drama épico. Se estrenó en el Festival de Teatro Contemporáneo de Badajoz y en Cáceres comenzamos la gira nacional», explica Alberto y después manifiesta su entusiasmo: «Esta obra es lo más de lo más, lo ha petado en Londres y en Nueva York y conseguir los derechos ha costado mucho. Y está José Vicente Moirón, un actor de referencia... Yo lo veo actuar y es como si estuviera recibiendo una 'master class'».