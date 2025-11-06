Gordillo afirma que cualquier candidato de Vox sería bueno para Extremadura

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura y senador autonómico, Ángel Pelayo Gordillo, ha afirmado que cualquiera de sus compañeros podría ... encabezar la candidatura de su partido en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Gordillo se ha puesto a disposición de su partido para estar en el lugar que le encomienden, ya sea como número uno en la candidatura a las elecciones anticipadas, como fue en 2023, o en otra posición o cargo. «Servir es un honor», ha afirmado.

Según ha indicado, cualquier miembro de Vox haría «una campaña excelente» porque lo importante no son las personas, sino «coherencia, programa y principios». Gordillo ha incidido en que su partido tiene muy claras las políticas que quiere desarrollar y cualquiera que sea el candidato estará capacitado para hacerlo.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció el pasado lunes en un acto en la región que la próxima semana se decidirá quién será el candidato del partido para optar a la Presidencia de la Junta en los comicios del 21 de diciembre.

Por otro lado, Ángel Pelayo Gordillo ha criticado que la presidenta de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola, haya rechazado participar en el debate electoral ofrecido por RTVE. A su juicio, «ha optado por esconderse para no rendir cuentas ante los extremeños», ya que considera que en sus dos años de gobierno no ha cumplido con el compromiso de cambiar las políticas que se llevan a cabo en la región.

«Pasamos del 'Habla Extremadura' al calla Guardiola», ha apuntado el presidente del Grupo Vox en referencia al lema del PP en las elecciones de 2023. En su opinión, la presidenta extremeña ha fijado las elecciones en fechas navideñas para camuflar su campaña «y ahora intenta hurtar a extremeños y españoles un debate televisado».

Para Vox, el candidato a la Presidencia de la Junta no es tan importante como las medidas que se apliquen al frente de la Junta. En 2023 llegó a un acuerdo de gobierno con el PP que permitió la investidura como presidenta extremeña de María Guardiola, una coalición que se rompió un año después. En ese pacto se incluyeron sesenta medidas que la formación liderada por Abascal considera que no se han cumplido, entre ellas la reducción del gasto público en materias que considera innecesarias, como la cooperación internacional. También rechaza la posición del Ejecutivo extremeño ante las políticas migratorias del Gobierno central del socialista Pedro Sánchez.