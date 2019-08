«El golf te la guarda hasta el último hoyo» Jorge Campillo, entrenando en el Club Norba de Cáceres, donde juega desde que se fundó, cuando tenía 7 años. / JORGE REY Jorge Campillo Íñiguez | Golfista profesional Lleva el mejor año desde que en 2009 se hizo golfista profesional. Siente que ha tomado la velocidad de crucero para situarse en la élite y actualmente ocupa el puesto 62 de la clasificación mundial ANTONIO TINOCO Domingo, 18 agosto 2019, 09:22

Poco a poco va escalando posiciones y hoy es el 62 del mundo, su mejor puesto desde que, hace diez años, se hizo profesional. Los aficionados se están acostumbrando a ver al golfista Jorge Campillo Íñiguez (Cáceres, 1 de junio de 1986) en los mejores torneos de los circuitos europeo y americano. Desde julio del año pasado es también habitual en los denominados 'majors', el equivalente a los Grand Slam de tenis, como el de la PGA, que lo ha jugado en dos ocasiones, o el Open Británico que lo ha disputado hace apenas unas semanas. Como amateur, desde la Universidad de Indiana donde estudió, llegó a ser el número 2 del mundo y, por ello, se esperaba una carrera fulgurante cuando pasara al campo profesional. No ha sido así, pero el extremeño se está revelando como un motor diésel que va cogiendo velocidad de crucero y en los últimos meses ha sido dos veces segundo, dos veces tercero -rozando el triunfo en el Open de China o liderando la clasificación en el de Irlanda- y, por fin, el pasado abril, ha ganado su primer torneo del Circuito Europeo, el rey Hassan II. El año pasado ganó 1,4 millones de euros en premios y este ya lleva 1,2 millones. Son datos que muestran la creciente solvencia de su juego. Pero la singularidad de Campillo no radica solo en la calidad de su golf sino en su manera de ver el juego y en sus ideas un tanto heterodoxas, como las que muestra en esta entrevista cuando habla de su desapego ante las redes sociales o de su resistencia a caer en las otras redes de los contratos de patrocinio si el precio que tiene que pagar es su libertad de elegir.

-El golf arrastra no sé si un estigma, un sambenito o un prejuicio. Me refiero a esa corriente de opinión según la cual es un deporte de ricos. ¿Es así?

-Eso es un prejuicio. En países como el Reino Unido o Estados Unidos, con mucha historia, nadie se haría esa pregunta porque en absoluto es un deporte de ricos. En España entiendo que, como tenemos menos tradición, esa idea podría tener más consistencia, pero aun así no es verdad y mucho menos en Extremadura. Un ejemplo es este campo de Cáceres [la entrevista se celebra en el Norba Club de Golf]. Aquí, una familia de cuatro miembros puede ser socia del club por 105 euros al mes, sin cuota de entrada, y disfrutar de todas las instalaciones, que no se limitan al campo de golf. Y jugar cuesta en torno a cinco euros si eres adulto y dos si eres niño. El equipo para jugar puede costar 500 o 600 euros y te dura 8 o 10 años. Yo no creo que un corredor popular o alguien que va a un gimnasio gaste menos que eso y nadie dirá que su afición es elitista. La verdad es que no sé por qué se sostienen esos prejuicios.

-Pues créame que están arraigados.

-Sí, sí. Es verdad. Creo que es por falta de información, aunque a veces me da la sensación de que también hay algo de pereza mental. El golf fue elitista en sus comienzos y hay clubes en España, de esos inicios, en los que es dificilísimo entrar. Esos son elitistas. De ahí viene esa idea y nadie se ha molestado en revisarla a la luz de la realidad actual. Hoy tenemos en Extremadura clubes como este de Cáceres o como el de Talayuela, que es público, en los que juega gente normal y corriente. Yo no creo exagerar si le digo que hoy podría jugar al golf en Extremadura el 80% de los extremeños.

-¿Usted es fruto de esa democratización del golf?

-Mi contacto con el golf es independiente del nivel económico de mi familia. En mi casa no somos ricos aunque nunca nos ha faltado de nada. Que yo juegue al golf no ha dependido de eso, sino de la enorme afición de mi padre.

-Leo cosas de usted que me llevan a pensar que se sale del carril. Ha declarado: «prefiero hacer más birdies [meter la bola en el hoyo en un golpe menos que lo que establece el campo] que tener más seguidores en twitter». Alguien con 33 años y que no le gusten las redes sociales suena a bicho raro.

-Bueno, sí, puede ser, pero tampoco tiene tanta importancia.

-¿Esa actitud no le perjudica estando como estamos en un mundo híperconectado y en el que las redes sociales juegan un papel tan importante?

-Creo sinceramente que no me perjudica. Vamos a no tratar de confundirnos y distinguir lo importante de lo que no es. Yo soy un jugador de golf y literalmente vivo de los 'birdies' que haga, no de los seguidores que tenga en las redes. Puede ser verdad que si estuviera más en las redes tendría más 'sponsor' de los que tengo. Pero, se lo digo con toda sinceridad, no estoy muy preocupado por eso. Yo quiero jugar mejor cada día y a lograrlo dedico toda mi energía. Si nos ponemos a pensar, atender las redes sociales lleva muchísimo tiempo.

-Pero usted, con su ranking y sus ganancias, podría tener un profesional que se las llevara. Quiero decir que si quisiera, podría estar en las redes sin que le quitaran un minuto de su atención al golf.

-Sí, todo eso es verdad, podría tener a alguien, pero en cualquier caso hablaría en mi nombre y al final tendría que saber qué es lo que está diciendo como si lo estuviera diciendo yo. Quizás alguna vez no estaría de acuerdo... en fin. Que no, que no me gustan.

-Imagino que habrán sido legión las personas que le han dicho que esa aversión a las redes es una oportunidad perdida de ganar mucho dinero, y más en un deporte como el suyo que tiene una audiencia planetaria y de poder adquisitivo.

-Sí, lo sé. Y me lo han dicho muchos, pero vuelvo a repetir: no me preocupa tanto. ¿Sabe lo que es para mí una oportunidad perdida? No haber pasado el corte el otro día en el Open Británico. Además, la gente no le da importancia, pero estar en las redes es estar en exposición constante. Dónde voy, de dónde vengo. Con quién estoy. Qué hice ayer... Es que eso es no tener vida propia y no estoy dispuesto a sacrificarlo.

-También es usted refractario a los patrocinadores. Ha sido noticia que un jugador de la élite mundial como usted no tenga patrocinador. Se dice: 'Campillo, no lleva ninguna marca en el frontal de la gorra'. Y se le achaca a esa actitud suya independiente de no transigir.

-Este asunto es importante. He tenido ofertas, como comprenderá, pero ocurre que la mayoría de las marcas que el jugador lleva en el frontal de la gorra son de palos. Que te patrocine una marca de palos supone que todos o la mayoría de los palos con los que juegas tienen que ser de esa marca. Puede ocurrir, como es mi caso, que te gusta jugar con palos de otras marcas. Es decir, que llevar en la gorra una marca significa jugar con material de esa marca. La pregunta es: ¿qué es mejor, jugar con el material de la marca que te patrocina aunque no sea el que más te gusta o renunciar al patrocinio a cambio de jugar con el que te sientes a gusto? Mi opción es, claramente, la segunda. Juego con el material que quiero aunque eso signifique que no tenga patrocinador.

-Aunque suponga perder dinero.

-No necesariamente. En golf un golpe menos puede significar mucho dinero. En algún caso mucho más dinero que el que te da el patrocinador. Y es muy posible que ese golpe menos lo logres porque juegas con el material que más aprecias y con el que mejor desarrollas tu juego.

-Parece de otra época. Dice cosas que se explican mejor desde un punto de vista filosófico. Porque de lo que usted está hablando es de que entre la libertad y el dinero elige la libertad.

-Puede ser, no lo sé. Pero me reafirmo en lo que le digo. Mire, este año he jugado en los torneos de Qatar y de Omán y he quedado en ambos entre los tres primeros con palos que no eran los míos. En estos casos llevaba en la gorra esa marca. No he quedado mal, como ve, pero no he jugado cómodo. El dinero que me han dado no me ha compensado, así que prefiero seguir con mi material. Tampoco quiero dar la idea de que soy una especie de resistente o algo así. Yo estaría encantado de que me pagaran las marcas del material que llevo y no tendría esta discusión conmigo mismo.

-Usted se hizo profesional en 2009 siendo, como amateur, el número 2 del mundo. Hasta este año no ha ganado su primer torneo. ¿Pensaba entonces que los triunfos como profesional llegarían antes de lo que lo han hecho?

-Al principio, sí. En 2009 pensaba que ganar como profesional iba a ser más sencillo, pero en 2010 me di cuenta rápidamente de que las cosas no iban a ser fáciles.

-¿Por qué?

-Porque mientras juegas como ameteur estás compitiendo con la misma generación de jugadores, con una horquilla de edad de más o menos 3/4 años, pero al pasar a profesionales te enfrentas con todos, con jóvenes que entran muy fuertes y con jugadores que llevan 20 o 30 años y, además, del mundo entero.

-¿Le supuso una frustración?

-Fue un choque con la realidad. Aunque teóricamente lo sabes antes de llegar, cuando llegas ves que la distancia es más grande de lo que imaginabas. Pero aun así no me ha ido mal, mantener la tarjeta en el circuito tiene un gran valor con la competencia que hay. Además, dicen que la mejor edad del golfista es entre los 27 y los 37. Yo tengo 33.

-Su carrera va en ascenso. En los últimos años ha logrado los mejores resultados, con puestos frecuentes entre los diez primeros y también entre los tres, y con su primera victoria en abril, pero en los grandes torneos, los denominados 'majors', aún no ha conseguido pasar el corte y estar con los mejores el fin de semana. ¿Ese es su próximo reto?

-Pasar el corte en uno de los grandes es más fácil que ganar un torneo del Circuito Europeo, por lo tanto no es mi próximo reto, sino seguir ganando torneos. Y sí, tengo mucha confianza en mí mismo porque mi juego va mejorando.

-Uno ve por la tele los torneos. Cada campo es distinto, los hoyos, además, cambian cada día. Da la impresión de que es muy importante conocer el campo.

-Conocerlo ayuda, y mi experiencia cada vez más frecuente es que conoces el campo en el que juegas porque vas cada año, aunque también me ha ocurrido alguna vez que he jugado muy bien en un campo en el que lo hacía por primera vez.

-Se lo pregunto porque he leído que abandonó un torneo para poder llegar a tiempo a China y entrenar en el campo en el que iba a jugar.

-Aquello fue una situación especial porque se trataba de un campeonato mundial, que hay cuatro o cinco a lo largo del año y que son los más importantes después de los 'majors'. En aquel momento era importante para mí ese entrenamiento, pero puedo jugar muy bien sin conocer el campo. Incluso se me dan mejor los campos difíciles.

-¿Qué es un campo difícil?

-Primera cuestión: todos los campos son difíciles si hay viento. Si no lo hay, un campo difícil es aquel en que las calles son estrechas, la hierba alta fuera de las calles, los obstáculos que tenga, las trampas de arena, los 'greens' duros, de manera que la bola vota alto y corre mucho...

-Cuando un ignorante como yo ve jugar al golf da la sensación de que hay golpes en que se precisa la excelencia, pero otros en que es suficiente con no cometer errores. ¿Es así o cada golpe le exige al jugador todo lo que sepa?

-Hay golpes buenos y malos siempre, pero hay golpes mucho más importantes que otros en un mismo hoyo. Por decirlo de otra manera: el golf tiene golpes clave y otros que no lo son.

-¿Qué golpes son los clave? ¿En qué tipo de golpe se ve el verdadero nivel del jugador?

-En la salida y en la llegada. Salir bien, dar el primer golpe desde el 'tee' es vital. En el golf moderno cada vez más porque se está haciendo descansar parte del éxito en el juego en la fuerza con que se le da a la bola en la salida. Ahora hay verdaderos especialistas porque trabajan mucho la fuerza en el gimnasio. Y, por supuesto, en la resolución del hoyo, en lo que llamamos 'patear', que es el golpe definitivo. Un buen jugador tiene que serlo necesariamente ahí. Después, en los golpes de aproximación al hoyo ya caben más errores.

-En alguna entrevista ha dicho que la clave del juego del golf es 60% de técnica; 20% de preparación física y 20% de fortaleza mental. Sin embargo cada hoyo es una aventura en solitario y, por tanto, en cada uno -al menos es lo que parece- el jugador se enfrenta a un reto de precisión, de temple, de confianza. ¿En esa situación no es la fortaleza mental lo que le hace acertar o fallar?

-Sí, es verdad. Mantener la presión es cuestión de fortaleza, pero la fortaleza es el resultado de la confianza en tu técnica. Es decir, de poco serviría tener una gran capacidad de enfrentarse a una situación de estrés para resolver el problema de llevar la pelota al hoyo si no dispones de los conocimientos, que es la técnica, que se precisan para llevarla hasta ahí. Sobre la técnica edificas la fortaleza.

-¿Cuándo falla un golpe sabe por qué lo falla?

-A veces, no, pero la mayoría de las veces sí. Yo conozco el juego y diagnostico los errores acertadamente la mayoría de las veces. Es importante hacerlo y es un síntoma del nivel que tienes.

-¿Ha dado golpes de genio?

-Sí, muchas veces. Notas cuando has encontrado un camino que no preveías y es una gran satisfacción, aunque yo tiendo más a castigarme.

-¿Por qué se castiga?

-No lo sé. A veces digo que es porque los golfistas somos así. Otras porque el juego es traicionero. El golf te la guarda hasta el último hoyo. Nunca lo tienes bajo control y hay que ser precavido si no quieres echar a perder lo conseguido en apenas dos golpes. Si te confías estás muerto.

-Vemos los campos de golf tan verdes, con esa vegetación exuberante, esos lagos tranquilos.... Parece que juegan en el paraíso. ¿Dentro, entre ustedes, se vive también en un paraíso o hay una competencia, digamos, terrenal?

-Existen esos dos mundos. Si miramos al juego es, sí, el juego del paraíso. Es tan bonito, tan civilizado. Un juego de personas educadas. Pero también hay rencillas, envidias, no solo competencia. A pesar de todo esto, sí puedo decir que tengo amigos de verdad en el golf.