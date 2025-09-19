HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los hechos ocurrieron en marzo en la Urbanización Guadiana. HOY

El Gobierno ultima un decreto sobre menores tutelados tras las muerte de la cuidadora de Badajoz

Rego priorizará el acogimiento familiar de los jóvenes y reducirá el tamaño de los centros

R. H.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:26

El Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, está «ultimando» un Decreto de Sistemas de Acogimiento que priorizará el acogimiento familiar de ... los menores tutelados frente al residencial y reducirá el tamaño de los centros, tras la muerte de la educadora social de Badajoz, Belén Cortés.

