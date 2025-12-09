El Gobierno licita la conservación de la A-66 y la N-630 en la provincia de Badajoz Los trabajos cuenta con un presupuesto de 15,12 millones de euros

R.H. Martes, 9 de diciembre 2025, 14:12 | Actualizado 14:21h.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato para la conservación y explotación de 168 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Badajoz con un presupuesto de 15,12 millones de euros, IVA incluido.

La duración de este contrato, cuya licitación fue previamente autorizada por el Consejo de Ministros, es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

El anuncio correspondiente ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

En concreto, los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 168,497 kilómetros del sector nº 2 de la provincia de Badajoz, incluyendo 82,1 km de autovía.

En la Autovía Ruta de la Plata, en la A-66, se actuará en dos tramos: entre el límite provincial con Cáceres (kilómetro 598) y el acceso norte a Mérida (617). Y entre el acceso sur de Mérida (625) y Zafra (687), además de unos 15 km de vías de servicio. También será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme de la autovía «Ruta de la Plata» A-66, entre los kilómetros 659,567 y 665,400, correspondiente al tramo entre Almendralejo y Villafranca de los Barros.

En la vía N-630, se trabajará en tres tramos: entre el límite provincial con Cáceres (598) y el acceso norte a Mérida (618); entre el acceso sur a Mérida (625) y el acceso norte a Almendralejo (647); y entre el acceso sur a Almendralejo (652) y Zafra (684).