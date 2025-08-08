HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

El Gobierno insiste en que no hay ninguna negociación sobre Almaraz

Las propietarias de las nucleares aseguran que «les siguen sin salir los números, sigue sin ser competitivo, por lo cual no han pedido una ampliación», ha explicado Joan Groizard, secretario de Estado de Energía

R.H.

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:22

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha asegurado este jueves que «no hay ningún tipo de negociación ni de diálogo abierto, ... en concreto, para ampliar la vida de las centrales nucleares« en España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  3. 3 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  4. 4 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  7. 7 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  8. 8

    El multacar vuelve a las calles de Badajoz: este es el día en el que comenzará a sancionar
  9. 9 Un empresario cosmético alemán visita España y alucina con Mercadona: «No lo entiendo»
  10. 10 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno insiste en que no hay ninguna negociación sobre Almaraz

El Gobierno insiste en que no hay ninguna negociación sobre Almaraz