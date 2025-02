El Gobierno igualará las prestaciones por desempleo de los trabajadores agrarios

«Se trata de acabar con una discriminación histórica. Y eso es una muy buena noticia». Ricardo Salaya, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA) Extremadura, da relevancia a la moción aprobada prácticamente por unanimidad en el Senado para ... que se equiparen las prestaciones por desempleo de los trabajadores agrarios en Extremadura y en Andalucía. El Gobierno ha recogido el guante y modificará la normativa para hacer realidad esa demanda, reclamada desde la región extremeña y Andalucía. 12.000 personas lo perciben en Extremadura.

El subsidio agrario supone un ingreso de 463,20 euros mensuales durante seis meses, para aquellos trabajadores que trabajen entre 35 y 64 jornadas (peonadas), la mayoría en la región. La cifra se puede incrementar hasta los 619,55 euros al mes que recibien los que trabajen más de 180 jornadas al año. Normalmente el número mínimo de peonadas son 35, aunque se reducen a 20 cuando el Gobierno entiende que debido a factores climatológicos (sequía, inundaciones...) resulta más complicado alcanzar esos jornales.

Sin embargo, y con carácter extraordinario se ha reducido este año a diez peonadas debido a la sequía, y sobre todo porque se espera una importante reducción en la cosecha del olivar.

Actualmente conviven dos modelos de protección para los trabajadores y trabajadoras del campo: el Subsidio Agrario para trabajadores residentes en Andalucía y Extremadura, y que entró en vigor el 1 de enero de 1984; y la Renta Agraria, que se creó en 2003 como prestación dirigida a jornaleros y jornaleras que quedaron excluidos del subsidio agrario por los requisitos impuestos por el decreto del Gobierno central del PP en 2002.

Hace 21 años décadas que existe una diferenciación, por tanto, entre la prestación de subsidio de los trabajadores agrarios del antiguo Régimen Especial Agrario y los que se acogieron al sistema de Renta Agraria hacen lo mismo. Los primeros, en el caso de los mayores de 52 años, no necesitan jornadas para tener derecho a esta prestación. Sin embargo, los perceptores de la renta agraria mayores de esa edad años sí tienen que reunir las jornadas correspondientes hasta su jubilación.

«Es algo que no tiene mucha lógica y es el momento de acabar con esta situación. Nos parece muy importante el consenso político sobre este tema tras la moción presentada por el PSOE. Es una iniciativa que parte de nuestros compañeros de FICA-UGT Andalucía con total acierto«, agrega Salaya a este periódico.

Además de esa diferenciación entre los trabajadores agrarios mayores de 52 años pervive otra. Se va a modificar la norma para que las jornadas que se trabajen en los distintos planes de los ayuntamientos también valgan para la solicitud de ambas prestaciones. Hasta ahora no es así: solo valen las jornadas de los planes del AEPSA (antiguo PER) a los perceptores del subsidio del antiguo Régimen Agrario, no a los de la Renta Agraria explica el secretario general de FICA-UGT Extremadura.

Pendiente desde 2002

Según el sindicato ugetista, todas estas diferencias vienen a raíz del «decretazo» del año 2002 por Aznar «con la intención de impedir el acceso al subsidio agrario». Hubo protestas en Extremadura y en Andalucía y entonces se aprobó lo que se llamó Renta Agraria «pero manteniendo importantes desventajas».

Para el senador socialista extremeño Rafael Lemus, «es antigua ya la vetusta mirada de la derecha de este país con la que sigue pensando en los jornaleros y jornaleras del campo. Ellos sí que representan a la España que madruga y esa es la España en la que los socialistas nos fijamos».

En su intervención en el Senado, Lemus recalcó que «con esta iniciativa, cerramos el círculo de las ayudas a los trabajadores del campo» y apuntó que «cuando acabe esta legislatura tan difícil, podremos decir que nunca se hizo tanto con tan poco para tantos».

Mientras, el PSOE andaluz, a través de su secretario general, Juan Espadas, también senador, respaldó la unificación de la renta y subsidio agrario para equiparar los derechos de los trabajadores del campo.

«Los perceptores del subsidio agrario, mayores de 52 años y cumpliendo una serie de requisitos, tienen acceso a la prestación sin tener que realizar determinadas jornadas. Sin embargo, los perceptores de la Renta Agraria tienen que hacer jornadas hasta su jubilación y, a veces, en condiciones muy penosas para su edad», explicó.

«Es necesario que haya una unificación o equiparación de derechos. Penalizan a unos jornaleros sobre otros, fundamentalmente a mujeres, pese a que realicen la misma tarea», remató.

El Pleno del Senado aprobó el pasado miércoles una iniciativa del PSOE, y pactada con otros grupos, que se compromete a impulsar medidas legales precisas para equiparar los derechos de los preceptores de los subsidios agrarios y la renta agraria en Andalucía y Extremadura.

La moción contó con 236 votos a favor y 19 abstenciones. No tuvo votos en contra.