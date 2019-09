El Gobierno enviará tesorería adicional a las comunidades antes de 2020 La Ministra de Hacienda asegura que busca soluciones para ver cómo hacer llegar «esa tesorería a las comunidades y a las que incumplieron los objetivos de déficit» EFE Miércoles, 18 septiembre 2019, 12:55

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que antes que acabe el año el Gobierno en funciones enviará «tesorería adicional a las comunidades autónomas para que puedan hacer frente a sus compromisos de pago«.

En declaraciones en el Congreso y preguntada sobre las transferencias a las comunidades autónomas, Montero ha respondido que el Gobierno busca soluciones para ver cómo hacer llegar esa tesorería a las comunidades y a las que incumplieron los objetivos de déficit.

Con respecto a precisiones sobre plazos y cuantías, la ministra ha pedido mantener discreción y no ir trasladando la solución que está en análisis porque son «cuestiones que tienen que ser técnicamente impecables».

Pero sobre los tiempos para esa tesorería adicional ha respondido: «Evidentemente antes que acabe el año, eso es obligado, porque sino puede haber problemas de tesorería, no de presupuesto«.

En ese sentido, Montero ha dicho que los líderes autonómicos «que dicen que tienen que hacer ajustes, no es por las entregas a cuentas, sino porque hicieron presupuestos con ingresos no adecuados o porque no están controlando la política de gastos».

La ministra ha asegurado que todas las comunidades que «se desviaron de los objetivos de déficit van a recibir el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) para poder pagar la factura« y que cuando el Gobierno en funciones actualice las entregas a cuenta, lo hará para el conjunto de las administraciones.

Asimismo, ha cuestionado a los que «siempre quieren buscar diferencias o privilegios» en cuanto a la financiación autonómica.