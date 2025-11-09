HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar

Se confinan aves en casi 1.200 municipios, siendo Cataluña y Castilla y León, las regiones con más número de casos detectados

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha avanzado que aplicará a partir de mañana lunes medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación ... del virus de la influenza aviar, ante la constatación esta semana de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa –sobre todo en aves silvestres–, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Una mujer de 58 años resulta herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres
  3. 3 Alerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria
  4. 4

    Oramba levantará 80 pisos en la Casa de las Aguas y estudia crear un parking de varias plantas
  5. 5 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  6. 6

    El día que Badajoz buscó un monstruo en pleno temporal
  7. 7 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  8. 8 Saúl Noriega: «Moverse, bueno contra el cáncer»
  9. 9

    Extremadura ya no es la comunidad que más espera para operarse
  10. 10

    93 artistas crean una selva para el Guadiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar

El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar