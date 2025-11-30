El Gobierno central reforzará el acceso sur a Madrid por el AVE de Extremadura El Ministerio de Transportes encarga un estudio para aumentar la capacidad de un nudo por el que ya circulan los trenes de Andalucía y Valencia

Trenes a 350 kilómetros por hora entre Madrid y Barcelona. Una mejora que parece lejana para los extremeños, pero que en realidad tiene que ver con la mejora de los servicios ferroviarios de todo el país, en lo que guarda relación la entrada en servicio de la nueva línea de alta velocidad que conectará España con Portugal a través de Extremadura.

El Ministerio de Transportes ha puesto en marcha los estudios de viabilidad de la mejora de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y las nuevas variantes de acceso a ambas ciudades, lo que incluye un trabajo para aumentar la capacidad del acceso sur a la capital española, un tramo que actualmente acoge los servicios de Andalucía y Valencia y que en unos años estará aún más saturado con las nuevas conexiones con Extremadura.

Este contrato está dotado con 2,36 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de tres años. De esa forma, los estudios no estarían terminados hasta 2029. La previsión del Gobierno central, según el compromiso alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea, es que la nueva línea de alta velocidad de Madrid a Lisboa por Extremadura entre en servicio en 2034.

Por lo tanto, se trata de actuaciones a medio plazo, planes en los que se empieza a trabajar cuando en realidad aún está pendiente culminar la obra de plataforma entre Plasencia y Talayuela (tras lo que habrá que poner las vías, electrificar, señalizar, etc.) y ni siquiera está definido el proyecto de Oropesa a Madrid, con el complicado paso por la ciudad de Toledo. Pero también evidencia que el Ministerio de Transportes está sentando las bases de lo que debe ser la llegada de la alta velocidad a Extremadura en la próxima década.

El contrato recuerda que las líneas de alta velocidad Madrid-Levante y Madrid-Andalucía comparten el acceso a la capital por el sur, a través de un tramo de doble vía entre la estación de Atocha y la localidad de Torrejón de Velasco. Por ese motivo, se decidió la construcción de dos nuevas vías, haciendo un total de cuatro, lo que ha permitido el incremento del número de servicios.

Además, al sur de Torrejón de Velasco se habilitó un ramal de conexión que permite la continuidad de las circulaciones entre los corredores Madrid-Levante y Madrid-Sevilla sin necesidad de pasar por Madrid.

La puesta en servicio en el futuro de la línea de alta velocidad de Extremadura hará que este nudo tenga aún más tráfico, ya que los trenes que darán servicio a la región compartirán el tendido Madrid-Sevilla, hasta el ramal de Toledo, y por tanto también con las circulaciones en dirección a Levante.

Por ese motivo, el estudio que quiere llevar a cabo el Ministerio de Transportes también incluye la optimización del actual nudo de Torrejón de Velasco, «analizando la viabilidad de ejecutar las infraestructuras necesarias para aumentar su capacidad efectiva».

El objetivo es que se puedan llevar a cabo al mismo tiempo, y en un mismo sentido, servicios entre la línea Madrid-Sevilla y la estación de Chamartín y entre el corredor Madrid-Levante y la estación de Atocha, algo que ahora no es posible.

«Esta actuación es clave no sólo para mejorar la capacidad actual del nudo (por el que circulan más de 250 trenes diarios), sino también para absorber los incrementos de tráfico esperados con la entrada en servicio de la línea de alta velocidad Madrid–Extremadura–frontera portuguesa y el crecimiento previsto en la línea Madrid-Sevilla», añade el pliego de condiciones.

De esa forma, el aumento de circulaciones que se prevé en la línea con Extremadura y Portugal lleva a Transportes a mejorar un nudo que actualmente ya presenta problemas de saturación. Con ello se pretende además lograr una mayor versatilidad en los accesos a Madrid, de lo que también se beneficiarán los servicios que, en principio en 2034, permitirán la llegada de la alta velocidad a la comunidad.

El contrato de consultoría contempla además el análisis de posibles mejoras en las conexiones entre los distintos corredores que llegan a Madrid. Como Extremadura compartirá la infraestructura que conecta con Andalucía, también se verá beneficiada por las posibles soluciones que se planteen, de modo que la esperada implantación de la alta velocidad ofrecerá más alternativas de destinos con mejores tiempos de viaje.

Entre otras cuestiones, se contempla una nueva estación en Parla, al sur de Madrid; y permitir la conexión con las líneas de Barcelona y Valladolid, para las que se plantea una conexión directa que además contaría con una estación en el aeropuerto de Barajas. Con ello, además de nuevos servicios, no sería necesario cruzar la capital española, lo que también supone una seguridad añadida en caso de problemas en la infraestructura. Cuestiones de las que se beneficiará Extremadura con la entrada en uso de la línea de alta velocidad y con las mejoras que plantea el Ministerio de Transportes.