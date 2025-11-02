El Gobierno central se compromete a unir por tren Madrid y Badajoz en tres horas en 2030

El viaje en tren entre Madrid y Badajoz durará unas tres horas en 2030, según el compromiso alcanzado por el Gobierno central con la Unión ... Europea para el desarrollo de la línea de alta velocidad entre la capital española y Lisboa.

La Comisión Europea ha aprobado esta semana una decisión de implementación (uno de sus instrumentos de ejecución) para el desarrollo de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa. Este documento no recoge imposiciones, ya que se trata de un texto que está consensuado con las partes. En este caso, se ha elaborado de acuerdo con España y Portugal, por lo que en realidad lo interesante es que plasma el compromiso de ambos países con los planteamientos que recoge el texto. Pero tampoco hay que olvidar que en 2018 se elaboró una decisión similar para la conclusión del tramo Évora-Mérida en 2022, que ahora ha sido revocado ante su evidente incumplimiento. De ese modo, los nuevos plazos que fija el documento no hacen más que adaptarse al estado actual de las obras.

El texto recoge los pasos necesarios para completar la línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa con un calendario de ejecución. La decisión recuerda que la Red Transeuropea de Transporte establece que los corredores de la red básica, del que forma parte el trazado entre Madrid y Lisboa, deben estar concluidos antes de que concluya el año 2030. Eso implica una línea electrificada, aunque se permite la adaptación de un tramo ya en uso, y la aplicación del sistema europeo de control del tráfico (ERTMS por sus siglas en inglés).

El documento señala que los dos países han hecho esfuerzos para cumplir con el plazo de 2030, con avances en el tramo Évora-Mérida (en el que incide la UE por su carácter transfronterizo) y Mérida-Plasencia (en uso parcialmente desde 2022). La Comisión Europea también reseña que el Gobierno español está comprometido a concluir una nueva línea entre Talayuela y Madrid en 2030, a pesar de que ni siquiera se ha aprobado de forma definitiva el estudio informativo. Sin embargo, apunta que debido a restricciones técnicas y financieras en Portugal la conexión con alta velocidad entre las dos capitales ibéricas no estará terminada hasta finales de 2034.

Por ese motivo, fija nuevos plazos en dos fases de actuación.

La primera es hasta 2030, cuando habrá que contar con «servicios directos para trenes de alta velocidad entre Lisboa y Madrid con un tiempo de viaje de unas cinco horas». Más concretamente, de la capital española a la frontera en Badajoz se debería tardar tres horas, y de ahí a la capital lusa dos. Actualmente, el trayecto requiere unas ocho horas en el mejor de los casos (tres horas y 45 minutos de Lisboa a Badajoz y 4 horas y ocho minutos de Badajoz a Madrid), pero hay que hacer dos transbordos. Y los horarios no son compatibles, así que en realidad lleva varias horas más.

Para lograr ese objetivo, se establece que la obra de duplicación de la línea convencional entre Poceirão y Bombel (entre Lisboa y Évora) debe comenzar en la primera mitad de 2026 y estar en servicio a finales de 2029.

Junto a esto, la nueva línea de alta velocidad entre Évora y Caya debe completarse a finales de este año y estar en funcionamiento a mediados del próximo. Con ello habría una conexión directa de Lisboa con Elvas, ya que actualmente hay que dar un rodeo, con transbordo, por Entroncamento.

Con esas dos mejoras la Comisión estima que el viaje entre Lisboa y Elvas podría durar dos horas. En cuanto al lado español, los tramos de alta velocidad entre Plasencia y Talayuela deberán estar en servicio a finales de 2028. Del límite de la provincia de Cáceres hasta Madrid, el documento indica que la construcción y entrada gradual en servicio de la nueva línea de alta velocidad, junto con la electrificación de la convencional entre Talayuela y Humanes, debería permitir que el viaje entre la capital española y Badajoz esté por debajo de tres horas en 2030.

Respecto a la implantación del ERTMS, el documento señala que deberá estar en uso en el tramo entre Évora y Elvas en 2027, entre Badajoz y Plasencia a mediados del próximo año y de Plasencia a Talayuela en 2028. Y también a finales de ese año en la infraestructura convencional que conecta Elvas con Badajoz.

Alta velocidad en 2034

El siguiente hito se daría en 2034 con la entrada en servicio al completo de la línea de alta velocidad, lo que permitiría reducir a tres horas el tiempo de viaje entre las dos capitales (dos horas de Madrid a la frontera y una de ahí a Lisboa) y ofrecer una alternativa a los trayectos en avión.

Para ello, la decisión indica que Portugal debe concluir a finales de 2027 los estudios para la nueva conexión de alta velocidad entre Lisboa y Évora, incluyendo un tercer puente sobre el Tajo. Con ello se reduciría el trayecto actual de entrada a la capital lusa por el sur. Un proyecto que ya está en marcha pero que tiene grandes condicionantes ambientales y económicos, además de estar vinculado a la construcción de un nuevo aeropuerto.

En función de estos estudios, para 2034 debería estar la nueva línea entre Lisboa y Évora, así como la duplicación de la vía entre Évora y Caya, en ambos casos con el sistema ERTMS.

Asimismo, apunta que antes de que termine este año han de iniciarse los estudios para la conexión entre Caya y Badajoz, con el objetivo de que estén disponibles en dos años. En 2027 España y Portugal tendrán que tomar una decisión sobre la construcción de ese tramo, con el objetivo de que esté en uso en 2034, así como sobre una nueva estación de tren internacional.

La decisión de la Comisión Europea concluye que España y Portugal constituirán un grupo de trabajo que se reunirá una vez al año para conocer el desarrollo de los plazos indicados. Asimismo, deberán informar de los pasos que vayan dando, así como de los compromisos financieros recogidos en sus presupuestos y planes de infraestructuras.