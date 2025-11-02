HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramo Toril-Río Tiétar, ya concluido pero aún sin vías, en el corredor entre Plasencia y Talayuela. HOY

El Gobierno central se compromete a unir por tren Madrid y Badajoz en tres horas en 2030

La Comisión Europea señala que en 2027 España y Portugal deberán decidir sobre el tramo Caya-Badajoz y la estación internacional

Juan Soriano

Juan Soriano

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:54

Comenta

El viaje en tren entre Madrid y Badajoz durará unas tres horas en 2030, según el compromiso alcanzado por el Gobierno central con la Unión ... Europea para el desarrollo de la línea de alta velocidad entre la capital española y Lisboa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un establecimiento en Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  3. 3 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  4. 4 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  5. 5 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  8. 8

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  9. 9 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  10. 10

    Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno central se compromete a unir por tren Madrid y Badajoz en tres horas en 2030

El Gobierno central se compromete a unir por tren Madrid y Badajoz en tres horas en 2030