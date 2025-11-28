El Gobierno apremia a la región a actualizar el Plan Estatal

Redacción CÁCERES. Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La directora general de Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo) del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la extremeña Leire Iglesias, apremió a la ... Junta a actualizar el Plan Estatal de Vivienda para que ambas administraciones puedan aumentar la inversión pública y «acompañar» a los ciudadanos en solucionar uno de los problemas que más preocupan que es el acceso a la vivienda. Iglesias señaló que «para mejorar las condiciones de vivienda de los extremeños hace falta inversión en vivienda pública», por lo que hizo un ofrecimiento por parte del Gobierno de España a la Junta, para que impulse el nuevo Plan Estatal de Viviendas. En declaraciones a los medios este jueves en Cáceres, Iglesias recordó que el Gobierno «ya ha invertido un 450% más que el Gobierno anterior en vivienda directamente en la región», y está en disposición de «triplicar» esos fondos.

