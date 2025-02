Ampliar Alumnos de la Facultad de Medicina de la UEx durante una clase práctica. HOY

El Gobierno anuncia 29 plazas más en Medicina pese a que la UEx ya le dijo que no es posible El Ejecutivo publicita ahora que destina dos millones de euros a la universidad, pero hace un mes que sabe que no habrá más vacantes y no entregará el dinero