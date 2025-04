El giro de opinión de Guardiola jornada a jornada

La presidenta de la Junta, María Guardiola, está navegando por el primer año de legislatura con una fluidez inesperada teniendo en cuenta lo que le ... costó llegar a la sesión de investidura que tuvo lugar el 14 de julio. Hasta aquel día histórico – primera mujer en presidir Extremadura– la cacereña tuvo que capear un temporal que duró diez días y que en gran parte originó ella misma con sus declaraciones.

Las ráfagas le llegaron desde Vox y también desde su propio partido. Ocurrió entre el 20 y el 30 de junio de 2023. Esta semana se cumple un año.

Ya había mar de fondo antes de las elecciones del 28 de mayo cuando Guardiola insistía en que ella gobernaría en solitario sí o sí. Santiago Abascal, líder nacional de Vox, la acusaba de «roja». Cuando la noche electoral se vio que se necesitaban ambos para alcanzar la Junta, la dialéctica política subió de revoluciones.

20 de junio, martes. PP y Vox pierden el control de la Asamblea

Tras el 28-M (PP, 28 escaños; PSOE, 28; Vox, 5; UP, 4), Guardiola pide al PSOE que se abstenga y Vox la acusa de «ninguneo». Desde esa noche, solo había habido dos encuentros entre PP y Vox para negociar, el 9 y el 19 de junio. Además de acuerdos programáticos, el PP ofrece la presidencia de la Mesa de la Asamblea a Vox, pero ellos quieren entrar en el ejecutivo. Ese martes se celebraba el pleno de constitución del Parlamento regional. Al no haber acuerdo, la socialista Blanca Martín sale reelegida presidenta al votarse a sí mismos los cinco diputados de Vox. Caras largas en el PP y sorpresa entre los socialistas, que no esperaban semejante regalo para controlar los ritmos de la Asamblea en los siguientes cuatro años.

La tensa rueda de prensa posterior de Guardiola afeando con mucha vehemencia el ideario de Vox en materias como feminismo, LGTBI o inmigración dio la vuelta a España. Después, la extremeña inicia una ronda de entrevistas en los programas informativas más punteros en los que insiste en su negativa como ejemplo de coherencia política y mantenimiento de la palabra dada.

En Vox, Jorge Buxadé, secretario de organización, que se desplazó a Mérida para valorar la situación, señala tras el pleno a Feijóo como promotor del desacuerdo. Pelayo Gordillo, de Vox Extremadura, dice por la tarde que su mano sigue tendida.

21 de junio, miércoles. Vara, que estaba en retirada, da un paso adelante

La portada de HOY de ese día habla de un nuevo escenario: «Extremadura, al borde de otras elecciones tras romper Guardiola los puentes con Vox». Serían en noviembre. Vara, que ya había anunciado su reincorporación a la carrera forense, dice ahora que se presentará a la investidura y pide al PP que le deje gobernar. Guardiola: «En ningún caso facilitaré un gobierno del PSOE».

22 de junio, jueves. Vox pide Agricultura y Cultura para prestar sus 5 votos

El 22 de junio se desvela que Vox pidió la presidencia de la Asamblea y dos consejerías, la de Cultura y la de Agricultura. Tras filtrarse, reclaman también la vicepresidencia de la Junta. Ese día Borja Semper justifica la postura inflexible de Guardiola y dice que «no iba a aceptar imposiciones de la minoría (Vox)».

23 de junio, viernes. El plan de Feijóo no descarta entregar Extremadura

En una entrevista en HOY, Guardiola asegura: «Vox Extremadura nunca ha pedido consejerías, ha sido una imposición de Madrid». Sobre los posibles cinco pactos en ayuntamientos extremeños entre PP y Vox, la presidenta de los populares da libertad a los alcaldes.

Para entonces, Núñez Feijóo había retado a Sánchez a que en la elecciones generales del 23 de julio gobernara la lista más votada, lo que ponía en un brete a la cacereña. Guardiola: «Me parece razonable lo que defiende Feijóo, pero en Extremadura no es oportuno».

Ese viernes, en la toma de posesión de Díaz Ayuso en Madrid, y a la que acudió Guardiola, Feijóo asegura que en Extremadura el pacto con Vox no es posible «de momento». El líder nacional de los populares ya había deslizado en entrevistas que entregar Extremadura podía formar parte de una estrategia a nivel nacional para alcanzar la Moncloa. A Guardiola no le gusta y lo hace saber.

24 de junio, sábado. Alerta, Guardiola convoca comité extraordinario

La presidenta del PP extremeño convoca un comité extraordinario en el PP extremeño para desbloquear la crisis. Se fija para el martes y se interpreta como un intento de acallar las voces disconformes con el 'no' que el PP le está dando a Vox.

Por su parte, Vara aprovecha el desconcierto para ponerse él bajo el foco y declara que está dispuesto a pactar con el PP.

25 de junio, domingo. Dimite el asesor de Guardiola

Ese día se conoce que ha dimitido el asesor político de Guardiola. Se trata de Santiago Martínez-Vares, que niega que sea suya la decisión de no pactar con Vox –como afirman unos audios divulgados por un medio– y se marcha, dice, para no perjudicarla.

26 de junio, lunes. Feijóo le pide que rebaje el tono

El PSOE mete prisa. El día antes la presidenta de la Asamblea da cita los portavoces de los grupos políticos para que propongan su candidato a la investidura. Guardiola anula el comité extraordinario con una comunicación enviada de madrugada. Según fuentes de Génova, el presidente nacional del PP frena el amago de renuncia de Guardiola y le pide que rebaje el tono. Su contundencia verbal contra Vox ha molestado a líderes autonómicos que acaban de pactar con la ultraderecha. A partir de entonces, el proceso extremeño hacia el posible pacto es tutelado desde Madrid.

27 de junio, martes. El PP pide más días

El PP pide a la presidenta de la Asamblea «unos días» para llegar a un acuerdo con Vox. Su portavoz en la región, Pelayo Gordillo, se muestra conciliador pese a las palabras de fechas atrás hacia su formación.

28 de junio, miércoles. Vara presiona con su investidura

Blanca Martín pone fecha al intento de investidura de Vara: 5 de julio. Aun sabiendo que no tiene mayoría, esto retardaría la elección de presidente de la Junta y visibilizaría la incapacidad del PP para llegar a acuerdos, todo ello antes de las elecciones generales convocadas para el 23 de julio. Los populares se apresuran para entenderse con Vox.

29 de junio, jueves. Feijóo apremia a Guardiola para que cierre el pacto

Guardiola ultima un pacto con Vox tras ser apremiada por Feijóo para que lo cierre «rápido». El líder nacional del PP cree que sería malo para sus intereses una repetición electoral en Extremadura. En Génova se considera prioritario que el PSOE sea desalojado de la Junta, pero piden a Guardiola que evite protagonismo con sus declaraciones.

30 de junio, viernes. Ya hay pacto entre Partido Popular y Vox

«Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños». Con esta frase Guardiola se desdice de lo había defendido muchas veces y con mucha vehemencia, y presenta el acuerdo que ha alcanzado con Vox. El partido de Abascal logra solo una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural, y así el PP mantiene Agricultura, una línea roja para Guardiola. Además, firman 60 puntos programáticos para la legislatura.