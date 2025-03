«El ginecólogo de Plasencia no quiso atenderme y tuve que ir al San Pedro de Cáceres»

El pasado 13 de abril acudió al centro de salud de Casas del Castañar, el que le corresponde por su lugar de residencia, con el ... vientre inflamado, sangrado y dolor abdominal.

«El médico del centro de salud me vio y me derivó a Urgencias al Hospital de Plasencia», explica Irene Hernández Serrano. «Y aquí comenzó el problema».

Según asegura, estuvo en este servicio desde poco después de las once de la mañana hasta cerca de las cinco de la tarde. «Y me fui de allí con un diagnóstico a medias y con preocupación, porque el ginecólogo que estaba de guardia no me quiso atender».

Las diferentes pruebas que le realizaron no explicaron, siempre según la declaración de esta mujer, lo que le ocurría, ni la inflamación ni el dolor que tenía ni el sangrado. «El diagnóstico tras las pruebas me lo transmitió el médico de Urgencias y me indicó que el ginecólogo, que era quien había visto los resultados de esas pruebas y había determinado ese diagnóstico, me vería una semana después en consulta». Irene pidió ver a este especialista para que fuera él quien se lo explicara porque ella no lo tenía claro y, sobre todo, porque seguía con los problemas con los que llegó al hospital.

No lo consiguió. Según su versión, hasta en tres ocasiones pidió ver al ginecólogo y en las tres se negó a atenderla. «No sabía qué hacer, porque yo me seguía encontrando mal», sostiene.

Es el motivo por el que finalmente decidió irse al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. «Y allí me atendieron, me vio un ginecólogo, me hizo las pruebas oportunas, entre ellas una ecografía vaginal que parecía fundamental por los síntomas, con la que vio que el diagnóstico de Plasencia estaba incompleto, porque tengo también cuerpos lúteos hemorrágicos».

El especialista, además, recomendó a Irene que se quedara en Cáceres, que no hiciera ningún esfuerzo, que estuviera acompañada por alguien en todo momento y que regresara al hospital para repetirle las pruebas 48 horas después. Y aclara: «El riesgo estaba en los cuerpos lúteos, que podían reventarse o torsionarse y entonces requeriría una intervención quirúrgica, por eso no podía realizar una vida normal, tenía que guardar el mayor reposo posible y tomar una medicación para el dolor».

La respuesta del SES

Transcurridas 48 horas le repitieron las pruebas «y seguirán otras más hasta confirmar que los cuerpos se van reabsorbiendo y disminuye el riesgo que todavía suponen». Pero para esta mujer el problema ya no es el diagnóstico, sino el trato que recibió en el Hospital de Plasencia: «Me parece que lo menos que puede hacer un especialista es ofrecer la información detallada al paciente y responder a las explicaciones que se le requieren, pero no negarse a atender, como me ha ocurrido a mí».

Por eso, «estoy esperando al resultado de todas las pruebas que se me están haciendo en el San Pedro, donde me han atendido correctamente, para presentar una reclamación ante el SES contra el ginecólogo que estaba de guardia en Plasencia ese día para evitar que lo que me ha pasado le suceda a otra persona».

«Existen mecanismos de reclamación y de defensa de los usuarios del sistema sanitario público en todos los hospitales de la región para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos», indican desde la Consejería de Sanidad en respuesta a la queja de Irene Hernández.