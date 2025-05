María Guardiola comienza su segundo año al frente de la Junta sin Vox en el gobierno pero sin mayoría en la Asamblea. La ruptura de ... Abascal, que el PP aseguró no temer, deja en el aire el apoyo de sus cinco diputados.

–¿Pensaba que iba de farol?

–Siempre he tenido la esperanza, hasta el último minuto, más allá de lo que decía Abascal, que Vox en Extremadura, al estar funcionando todo muy bien, no iba a aceptar la imposición de la sede de Bambú.

–¿Como no la aceptó el consejero Higuero? ¿Sabía que se quedaba y por eso en las horas previas a la ruptura dijo estar muy tranquila?

–Yo lo que sabía y sé es quién es Ignacio Higuero, cómo ha trabajado y por qué está aquí, y esto me daba bastante tranquilidad. Cuando me comunica su firme decisión el viernes, cuando me dice que, si yo lo considero, él querría seguir sirviendo a los extremeños, me lo pone muy fácil, porque es una persona comprometida y creo que la gente valora el trabajo que está haciendo. Para mí es una enorme alegría que quiera seguir formando parte de un equipo en el que está integrado desde el primer momento.

–Es Vox quien le eligió como consejero y por lo que se ha sentado en el consejo de gobierno.

–No es ningún tránsfuga, sino un hombre con principios y valores, leal a Extremadura, lo ha demostrado. Que él haya estado en el consejo de gobierno ha permitido que hayamos avanzado en cuestiones que los catastrofistas veían imposible.

–Después de este primer año de legislatura, ¿tiene en mente renovar a su Ejecutivo?

–Ahora lo que tengo en mente es seguir trabajando, seguir centrada y concentrada en la gestión. En este momento no pienso en remodelar el Ejecutivo, las cosas que funcionan no se cambian.

–Las tensas negociaciones con Vox le valieron muchas críticas internas. Su exasesor Santiago Martínez Vares defiende que el tiempo le ha dado a usted la razón. ¿Se siente hoy más reconocida en el PP?

–No, siempre me he sentido reconocida y querida. Lo que saco de las tensas negociaciones es el mejor acuerdo de gobernabilidad que hay en ningún territorio y lo digo con mucho orgullo. El coste personal que pudiera haber habido es mío y ese me lo quedo para mí. Pero el acuerdo de 60 puntos es bueno para los extremeños.

–Ya ha dicho que no tiene previsto adelantar las elecciones. Pero ¿ahora no sería un buen momento para el PP? Vox pierde votos por su derecha hacia el partido de Alvise y el PSOE está en construcción.

–Si yo solo pensara en mí y en mi partido, quizás ese análisis sería el correcto. Pero yo estoy pensando en Extremadura y en los extremeños y lo que percibo es que la gente está cansada. La gente quiere estabilidad, certidumbre y que mejoremos su vida. Tenemos un buen presupuesto, el más alto de la historia, nos vamos a dedicar a ejecutarlo y ya estamos trabajando en la elaboración del presupuesto de 2025.

«Confío en que Vox siga apoyando las medidas que llevemos a la Asamblea»

–Sacarlo adelante será complicado. Usted sigue necesitando los cinco votos de Vox y ahora ya no tiene un socio, sino tres partidos en la oposición.

–Así es, pero vamos a seguir como hasta ahora. Ahora mismo no existe el bloqueo político y hay un documento con 60 medidas que hasta hace una semana Vox apoyaba y confío en sacarlas adelante. Aunque habrá que ver qué nuevo rol adopta Vox, mi sentido común me dice que lo que era bueno ayer va a seguir siendo bueno mañana.

–El pacto, como usted ha dicho, ha decaído. ¿Derogará la Ley de Memoria Histórica que incluyó por exigencia de Vox?

–Ahora no es una prioridad para el Gobierno de Extremadura y no es un asunto que está encima de la mesa. La prioridad es trabajar para que todas las víctimas vean respetados sus derechos.

–¿Creará también ahora una Consejería de Igualdad?

–Nunca he dejado de crearla por el pacto con Vox. Yo anuncio que voy a tener las competencias en Igualdad en el mes de febrero, cuando ni siquiera sabíamos el resultado electoral. Las competencias están bajo la Presidencia por convicción absoluta, porque tienen que ser políticas transversales y de la importancia que yo he querido darle. La bandera de la igualdad no es de ningún partido, sino de las personas que trabajamos por ella. Yo creo firmemente en la igualdad, soy feminista.

–Sus quejas por los 'regalitos' de Guillermo Fernández Vara, como usted los llamó, parece que han decaído en los últimos meses. ¿Es hora de pasar de la herencia recibida o es que no han encontrado tanto debajo de la alfombra?

–La gente está cansada y desde este Gobierno intentamos dar respuesta a las necesidades que tienen, pagar menos impuestos y tener más oportunidades. La gente está en las cosas del día a día y no tanto en la gresca política. El lawfare, los pseudomedios y el fango son términos que utilizan otros para tapar la libertad, la crítica y decisiones judiciales que apuntan con el dedo el abuso de poder de Sánchez y los suyos. Yo quiero salirme de ahí, del fango. La política no puede ser una campaña electoral constante.

–La herencia socialista le ha permitido colocar la primera piedra de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata. ¿Ya no es una maquetita?

–Nunca lo ha sido. Maquetitas son proyectos no maduros. Aquí llevamos escuchando hablar de giga, mega y súper proyectos durante muchos años y muchos de ellos no sé dónde están. Yo he criticado la utilización política de proyectos empresariales, que no son éxitos de ningún gobierno. La obligación de la administración es facilitar las cosas para que esos proyectos vean la luz. Pero se deben anunciar cuando están maduros. Yo he escuchado aquí decir que íbamos a necesitar más de 100.000 puestos de trabajo. Cuando he llegado a la Junta, me he encontrado proyectos en el aire, todos, y proyectos muy inmaduros. Y lo que hemos hecho en estos doce meses es trabajar intensamente para que esos proyectos, todos los que sean posibles y viables, puedan ver la luz, y abrir las puertas para que vengan cada vez más. Pero tengo claro que, aunque soy una presidenta ilusionada, no voy a jugar jamás con las ilusiones de los extremeños, que es lo que se ha hecho aquí durante años.

«La gigafactoría no es una realidad, lo será cuando empiecen las obras»

–¿La gigafactoría para usted es una realidad?

–Aún no lo es. Lo será cuando se empiece la construcción y se empiece a formar y contratar a la gente. Hoy se han comenzado a dar los pasos para que pueda llegar a ser una realidad. Y deseo y confío en que pueda serlo.

–Ha anunciado muchas veces que hay otros proyectos industriales, ¿puede adelantar al menos uno?

–Uno que ya hemos hecho público es el de la fábrica de cátodos de Mérida. Y hay otros muchos interesados en venir aquí, pero por coherencia no los voy a anunciar. No hasta que puedan ser una realidad, porque no quiero generar expectativas que luego se puedan frustrar.

–El proyecto que no se espera es el de regadío de Tierra de Barros. ¿Por qué no se puede ejecutar ahora y será posible en el próximo plan europeo?

–No se hace porque no hay financiación europea. Era un proyecto que se enmarca dentro de un programa operativo donde la comisión europea ya le dice al anterior gobierno que no es financiable, porque no se acredita la suficiencia de agua, que tiene que estar en el plan de cuenca. Lo que ha hecho el PSOE con esto es mentir y yo me voy a ceñir a lo que salga de la comisión de investigación, donde se aportarán todos los documentos, el expediente completo y los testimonios de quienes han vivido esto en primera persona. Este proyecto es una de las grandes mentiras del gobierno anterior.

–¿El único requisito que falta es el plan de cuenca?

–Sí, y lo tiene que realizar el Gobierno de España, donde está la anterior consejera de Agricultura. Hay que demostrar que no vamos a tener un problema con el agua de aquí a futuro, es lo que queda, el PSOE lo sabía perfectamente, pero ha hecho un trampantojo para llegar a las elecciones vendiendo un proyecto que sabía que era inviable financiado con fondos europeos. Tan es así que en la comisión de investigación se pondrá de manifiesto el acta de una reunión que nunca se celebra, pero se levanta para poder facilitarle documentación de la administración a los regantes de Tierra de Barros.

–¿Renuncian al proyecto?

–Vamos a demostrar que nosotros no hemos mentido jamás, pero no renunciamos al proyecto, es bueno y transformador para nuestra región y vamos a pelear por él. Es un proyecto declarado prioritario por el Gobierno de España y, como tal, se tiene que dar la financiación correspondiente. No renunciamos tampoco a que pueda ser incluido en el próximo programa operativo con su colaboración, porque tenemos que ir de la mano.

–El director general de Infraestructuras Rurales de la exconsejería de Vox, José María Sánchez Cordero, amagó con tumbar los próximos presupuestos si la Junta no financiaba con sus fondos el regadío. ¿Permanecerá en su gobierno?

–Lo tengo que hablar con Ignacio Higuero y lo decidiremos juntos.

–¿Por qué su Ejecutivo retiró, aunque luego rectificó, el nombre de Tomás García Verdejo de los premios educativos?

–Es una decisión que creo que fue precipitada, pero se hizo pensando en poder ampliar el ámbito de los premios. En ningún momento hubo intención por parte del Gobierno de dañar la memoria de Tomás García Verdejo y su familia. Hablamos con ella y empatizando con esa sensación que habían tenido, quizás por una falta de comunicación por nuestra parte, decidimos dar marcha atrás.

–Usted también es la presidenta del PP de Extremadura. ¿Comparte la decisión del Ayuntamiento de Zafra de eliminar el nombre de Dulce Chacón de su premio de narrativa?

–Respetamos y admiramos el legado de Dulce Chacón y también la autonomía municipal.

«Yo no hubiera retirado el nombre de Dulce Chacón si fuera la alcaldesa»

–Le pregunto si comparte la decisión.

–Yo no hubiera retirado el nombre de Dulce Chacón si fuera alcaldesa de Zafra, pero no lo soy. Respeto por eso la decisión del alcalde y creo firmemente que su intención no ha sido ir en contra de la escritora y su familia.

–¿Por qué no ha ampliado la ayuda a Plena Inclusión para que este verano pudiera llevar a cabo su programa de respiro familiar?

–La Junta lo que ha hecho es lo que no se ha hecho jamás aquí, sacar una convocatoria de un millón de euros para el respiro familiar.

–De momento este verano las familias extremeñas se han quedado sin el respiro.

–El 0,7% del IRPF es una convocatoria pública que se hace en concurrencia; en función de los proyectos, las asociaciones obtienen una puntuación y un crédito presupuestario u otro. Esto no depende de la voluntad política, la Junta no puede dar dinero a dedo a nadie. Otra cosa es que Plena Inclusión con el dinero que recibe de esta convocatoria deje de dar el servicio, pero esto no lo impone la Junta.

–Plena Inclusión dice que la ayuda que ha recibido es insuficiente y que otras veces se ha buscado la fórmula para garantizar el respiro.

–La intervención y los servicios jurídicos impiden que se pueda dar por detrás dinero de manera directa, esto no es correcto y no es posible.

–Casi 3.000 dependientes llevan esperando seis meses su prestación, 10.000 extremeños aguardan el mismo tiempo para operarse, la listas de espera continúan y el déficit de especialistas también. ¿Gestionar es más difícil de lo que pensaban?

–Lo que no hacemos desde el Gobierno son milagros todavía. Sí gestionar y trabajar desde el primer día. Cuando llegamos había más de 5.000 personas con valoración y sin su prestación y hoy esperan 47 días menos para tenerla. Estamos avanzando, pero no nos conformamos, porque la espera es una losa que hay que aliviar. En sanidad no admito lecciones de quienes han gobernado desde la imposición, la soberbia y la mentira. 25.000 extremeños ocultos en la lista de espera, lo ha dicho el Ministerio de Sanidad. Queda mucho por hacer, sí, pero se ha incrementado la actividad quirúrgica, estamos implementando la humanización en sanidad y tratando de atraer a especialistas a nuestra tierra, conscientes de que no es fácil.

–En el primer año de legislatura, ¿de qué medida se siente más orgullosa y cuál no tomaría si diera marcha atrás?

–De la bajada de impuestos y las medidas para ayudar a las empresas y a los autónomos. Pero estoy muy orgullosa de todas las medidas que hemos tomado.

–¿No se arrepiente de nada?

–No. Modularemos las adoptadas si no dan el fruto esperado.