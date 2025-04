Gestión Forestal admite «dificultades» en el regadío de Las Fraguas

El director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, reconoció que existe «alguna que otra dificultad» en el proyecto de ... regadío de la Comunidad de Regantes y Presa de las Fraguas pero aseguró que se está «estudiando la fórmula de arreglo». En este sentido, Sánchez Cordero recordó que este proyecto, que comprende los términos municipales de Rosalejo, Talayuela y Navalmoral de la Mata, tiene «alguna que otra dificultad» porque los fondos elegibles para la modernización que aporta la Junta son elegibles «con un arreglo a criterio Feader».

Así, como explicó, no se permiten la expansión de nuevo regadío si antes no se cuenta con concesión de la confederación. En este caso, abundó el director general, hay algunas parcelas que no tienen concesión y se está estudiando la «fórmula de arreglarlo».

Sánchez Cordero, realizó estas declaraciones en su respuesta a una pregunta formulada en la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural sobre las actuaciones previstas para la mejora y modernización de regadíos en colaboración con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) formulada por el PSOE.

«Como usted sabe, hay pendientes ayudas en la Comunidad de Regantes de Valdastillas, San Jorge, Piornal, Tornavacas, Jerte y Barrado. No quiero acusarles a ustedes de nada, pero los trámites medioambientales que se siguieron hasta la fecha no eran los más adecuados», criticó.

De esta forma, incidió el director general en que Seiasa exige que los trámites medioambientales los lleve a cabo la administración autonómica y había un «atasco monumental» en la anterior dirección general competente.

«Ese trámite medioambiental tiene que ser superado antes de poder acometer las obras. Estamos trabajando duramente con ello, en colaboración con Germán Puebla, director general de Sostenibilidad, para que esas inversiones se puedan llevar a cabo con la financiación de Seiasa», dijo.