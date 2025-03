Mérida prueba este jueves un sistema de aviso por emergencia que llegará a todos los móviles

Tener activado el sistema para recibir alertas

¿Sonarán los pitidos en todos los móviles? En principio, sí pero quizás en alguna terminal telefónica no aparezca. La respuesta a la pregunta es que si bien los móviles actuales están preconfigurados para recibir alertas de emergencia inalámbricas reales, puede que no se tenga activada la alerta de seguridad de pruebas. En ese caso, no llegará. «Lo he comprobado en mi propio teléfono. He tenido que ir a ajustes y activar notificaciones para avisos por emergencia o urgencias para que pueda recibir el aviso», confiesa la directora general de Protección Civil de la Junta. «Ruego a los ciudadanos que activen esa notificación», apostilla.