«Yo sé que la gente en Extremadura hoy se siente orgullosa de mí» Javier Cercas con el Premio Planeta la pasada madrugada en Barcelona / C.N. El escritor extremño Javier Cercas se ha alzado con el Premio Planeta con 'Terra alta', una novela en clave policíaca CRISTINA NÚÑEZ Barcelona Miércoles, 16 octubre 2019, 10:33

Los premios Planeta se convirtieron ayer en una especie de burbuja a salvo de disturbios. A la una de la mañana desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Monjuic, donde se celebró la gala literaria más célebre del país, la visión de Barcelona, en la altura, era la de un tranquilo mar de luces. Hermética al incendio, la noche transcurrió con todo el brillo de las grandes fiestas, cientos de caras conocidas y un protagonista, el escritor extremeño Javier Cercas, que atendió al diario HOY para hablar de 'Terra Alta', la novela premiada con la 68 edición del Planeta. Momento de emociones en donde tuvo muy presente su tierra y la alegría de sus vecinos. «En mi patria chica la gente se alegra mucho, lo digo porque lo sé, en Ibahernando y en Extremadura en general, y eso es muy importante para mí», aseguraba hacia la una y media de la mañana, después la rueda de prensa posterior a la concesión del premio. Recordaba su reciente participación en la ceremonia de entrega de las Medallas de Extremadura como encargado de pronunciar el discurso ciudadano. Allí pudo también constatar el cariño. «Yo sé que la gente se siente orgullosa de mí, es algo que me emociona, lo digo de corazón».

La novela premiada supone, según apuntó el propio Cercas varias veces anoche, un punto de inflexión en su trayectoria, una especie de bocanada de aire distinto para seguir, aunque sin dejar de ser él. Temática policiaca, inmersión en el universo de un mosso d´esquadra con heridas vitales. Planeta embarca a los autores en una intensa gira que Cercas hará con otro finalista de nivel, Manuel Vilas, que con 'Alegría' continúa explorando en las relaciones entre padres e hijos. «Nos conocemos poco pero simpatizamos mucho, hemos leído nuestros libros y para mí es una satisfacción porque voy a pasar mucho tiempo con él», reconocía el autor extremeño.

Cercas confía poder llevar su nueva obra a la región. «Seguramente iremos, aunque yo estoy a expensas de lo que me digan, y yo estaría encantado porque para mí cualquier excusa es buena para ir». Radicado en Gerona desde los cuatro años asegura que no renuncia a ninguno de sus dos orígenes, y que ambos le definen. «Soy de los dos sitios, soy de Gerona, he pasado toda mi vida allí, y también soy extremeño, no veo incompatibilidad entre las dos cosas, todo lo contrario, y además no soy una excepción, hay mucha gente como yo, esto es lo normal».

'Terra Alta' se sitúa en una comarca de la Cataluña de interior, la Cataluña pobre, en donde un triple asesinato diluye esa sensación de que nunca pasa nada. Anoche Cercas también recordaba las constantes referencias en su literatura a Extremadura. «'El Monarca de las Sombras' es una novela totalmente extremeña, es la que responde más a mis orígenes y es el final de una etapa para mí, porque esto que empieza es otra cosa, me siento muy joven por ser un escritor distinto, por haberme reinventado, me siento muy feliz», reconocía anoche sin ambages, metido ya en una intensa agenda de entrevistas que continuará hoy. Cercas reconoció en la rueda de prensa que en los últimos años las circunstancias de Cataluña le han calado y a ellas atribuía ese cambio de piel literario. Aunque, precisó rápido, «no es una novela sobre procès».

¿Está preparado Cercas para esta vorágine? No serán meses tranquilos para el escritor. La maquinaria de Planeta se pone en marcha para convertir las dos obras, la premiada y la finalista, en todo un objeto de deseo. «Es muy bonito, es estupendo que reconozcan tu trabajo, que al jurado le ha gustado tu novela, para mí es formidable, saber que vas a llegar a mucha gente es maravilloso y saber que gente que no te conoce se alegra me encanta, eso no te cansa».