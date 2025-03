La generación de extremeños que se estrena en las urnas

Dudas, incertidumbre, nervios, pasotismo, ganas y presión. Todo eso es lo que les genera a los jóvenes extremeños votar por primera vez. La generación nacida ... entre 2002 y 2005 se estrenará en las urnas. Lo harán en los comicios autonómicos, locales y nacionales que se celebrarán en este 2023.

Está previsto que el 28 de mayo elijan por primera vez a los representantes de su municipio y de la Asamblea de Extremadura. Luego, harán lo mismo para el Gobierno de España. En principio será a finales de 2023 o incluso comienzos de 2024, siempre que la coalición de PSOE y Unidas Podemos logre agotar la legislatura.

Y esas fechas, aunque la mayoría de los jóvenes preguntados por ese diario no las conocen, supondrán un antes y un después en la trayectoria vital de María, Jorge, Ainara, Ismael, Lucía o Alejandro... Ellos son solo una parte de los casi 40.000 extremeños que nunca antes habían votado y lo harán en este 2023.

Son esa generación de jóvenes considerados nativos digitales que en los últimos años han visto cómo el mundo se ha tambaleado. Primero con una crisis económica en 2008, luego con un pandemia y más tarde con una guerra en Ucrania.

Han crecido en un entorno marcado por la inestabilidad socioeconómica, pero con un compromiso social que sobre todo se ha levantado para reivindicar igualdad y diversidad.

Y precisamente esos asuntos son los que más importan a los jóvenes. Casi todos apuntan que se decantarán por los que les convenzan en aspectos relacionados con la economía, la igualdad, el sistema educativo y el ocio.

La mayoría votará. En casi todos ha calado esa idea de que si no vas a las urnas tampoco puedes quejarte. Eso sí, muy pocos tienen claro a qué partido. Por ahora solo se inclinan hacia la derecha o la izquierda, pero en términos generales. Pocos se atreven a dar siglas concretas.

Lo que sí dicen con toda naturalidad es que «la situación política no pasa por su mejor momento». Ven a los líderes de los diferentes partidos más preocupados por asuntos personales o de sus propios colores que centrados en los ciudadanos. Y ante eso muestran desesperanza y ven difícil un cambio.

También indican que aún no se han empezado a informar mucho sobre las formaciones que se presentarán a las elecciones. Lo poco que saben, en la mayoría de los casos, es a través de redes sociales como Twitter y Tik Tok. Algunos también recurren a la televisión y los periódicos. Eso sí, prometen que en los cinco meses que quedan para que se celebren los comicios se preocuparán por conocer a los partidos y sus programas.

María Hernández (18 años), Zafra «Votaré; si no lo hago no tengo derecho a quejarme»

María Hernández, de Zafra, explica desde el campus universitario de Cáceres, donde estudia Educación Social, que tiene claro que irá a votar. «Si no voto no tengo derecho a quejarme», afirma.

Lo que ya no sabe es que siglas pondrá en sus sobres. «Estoy indecisa. Cuando me lea los programas electorales lo decidiré. Ahora mismo no tengo ni idea, solo sé que me gusta más la izquierda», apunta.

En cuanto a los asuntos que considera importantes, responde rápido. «Me interesa que se centren en los precios porque ahora está todo muy caro y lo que favorezca a los sueldos por mi familia. También todo lo relacionado a los estudios».

Reconoce no saber mucho de política y que se informa por la televisión y los medios digitales.

Respecto a los representantes políticos habla de manera clara. «No suelen decir la verdad. Dicen unas cosas y hacen otras. Ante eso los jóvenes sentimos un poco de desesperanza».

Jorge González (18 años), Cáceres «En política, mis padres me orientan un poco y también miro Internet»

Jorge González tiene 18 años, es de Cáceres, estudia un doble grado de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial en Sevilla y el hecho de poder votar por primera vez le produce curiosidad.

«Tengo ganas de ver cómo es todo el proceso, pero no sé a quién votar; me tendré que informar un poco más» indica. «En política mis padres me orientan un poco y también miro Internet», añade. «Suelo recurrir a periódicos digitales y la plataforma Youtube», cuenta desde la biblioteca del campus universitario de Cáceres, ciudad en la que ha pasado las vacaciones antes de volver a la capital hispalense.

Dice que para él serán prioritarios todos los asuntos relacionados con la economía y los aspectos sociales para saber por qué partido decantarse tanto en las elecciones municipales y autonómicas como en las generales.

Ainara Galván (18 años), Mérida «Sigo a una chica en Tik Tok que habla mucho de política»

Ainara Galván reconoce estar «un poco nerviosa porque nunca ha votado». Este año será la primera vez y no sabe muy bien cómo va el proceso. «Además, no me informado mucho, solo lo he estado hablando con mi madre. Tengo que ver qué partidos políticos hay para ver cuál me gusta más».

Dice que le gustaría que los políticos pensarán más en los jóvenes. «Estaría bien que pusieran más centros de ocio en Extremadura o se fomentaran sitios de estudio porque las bibliotecas que hay son pocas, muy pequeñas y cuentan con muy pocos ordenadores», comenta.

«A veces los jóvenes nos sentimos apartados, no gobiernan para nosotros», dice Ainara, que sobre todo se decantará por el partido que proponga mejore leyes relacionadas con la igualdad. «Las mujeres estamos muy desprotegidas», lamenta esta joven que estudia Educación Social en Cáceres.

Se suele informar sobre todo a través de cuentas por redes sociales. «Por ejemplo, en Tik Tok sigo a una chica que habla mucho de política y lo explica todo súper bien. Así sé lo que me gusta y lo que no realmente».

En cuanto a la situación política, reconoce que no sabe mucho, aunque la impresión que le dan los representantes es «muy negativa».

Ismael Rodríguez (18 años), Aceuchal «No cuadro con ningún partido político»

Para Ismael Rodríguez, nacido en la localidad pacense de Aceuchal, sus primeras elecciones como ciudadano con posibilidad de ejercer su derecho al voto son especiales. «Siempre he visto a mis padres votando y para mí ahora es algo nuevo», comenta.

Siente incertidumbre y reconoce que no encaja con ningún partido político. «No cuadro con ninguno y veo la situación actual muy mala. Creo que actualmente hay partidos extremistas y creo que eso no es bueno».

Para Ismael es fundamental que defiendan aspectos como la igualdad y la rebaja de impuestos para los autónomos.

Elsa López (18 años), Puebla de Alcócer «No sé a quién votaré, pero le daré mucha importancia a la igualdad»

Elsa López siempre ha visto cómo su familia votaba y, ahora que se acerca la primera vez para ella, reconoce que tiene muchas ganas.

«Tengo que informarme y decidir qué voy hacer, pero lo que tengo claro es que le daré mucha importancia a la igualdad», apunta esta joven de 18 años.

También le parece relevante que se centren en la recuperación de la economía tras la pandemia de la covid y cómo los partidos políticos serán capaces de llegar a los estudiantes.

Cursa primero del grado de Estudios Ingleses en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, aunque reconoce que su otra opción era cursar Ciencias Políticas. Por ahora, se conformará con ver qué se siente al ejercer el derecho al voto.

Alejandra Rojas (20 años), Zafra «No sé al partido que votaré, pero sí al que no»

Poder votar en las elecciones es una responsabilidad para Alejandra Rojas. Así lo ve esta joven de 20 años de Zafra, que por eso quiere tener muy claro el partido al que apoyar. «No sé a quién votaré, pero sí a quien no», afirma.

Cuando se le pregunta por la opción a la que nunca apoyaría, responde de manera contundente. «No votaré a Vox porque no representa mis valores», dice esta joven que estudia Educación Social en la Universidad de Extremadura e indica que le gusta leer Filosofía. «Me informo por los periódicos en papel», añade.

Dice que «la política es importante porque afecta a la vida de los ciudadanos y ayuda a conseguir más libertades y derechos a las mujeres y los animales». Ella optará por el partido que más le convenza por sus propuestas centradas en el sistema educativo.

La situación política actual la ve «bastante mal porque muchos de los partidos están supeditados a ricos» y considera que «el sistema está bastante corrupto».

María Martín (19 años), Cáceres «Tengo muchas ganas de decidir mi futuro; por eso milito en un partido político»

María Martín está motivada porque en las próximas elecciones podrá votar. Acudirá a las urnas y de hecho milita en una formación. «Tengo muchas ganas de decidir nuestro futuro», cuenta esta joven de 19 años.

En su caso, cree que se necesita un cambio. «Llevo dos años como militante de un partido político, Vox, porque pienso que España tiene que cambiar social y económicamente. En la pandemia no se ha hecho bien».

Entre los temas que más le preocupan destaca la natalidad y la economía. «Me parece horrible que se destine mucho dinero al aborto y que a la hora de adoptar no haya recursos», comenta. Dice que los jóvenes tienen muy complicado incorporarse al mercado laboral. «Empezamos a trabajar muy tarde porque no les interesa contratarnos», concluye.

Lucía Romero (18 años), Badajoz «Me gustaría que los políticos centrasen sus esfuerzos en la economía»

A sus 18 años, Lucía Romero, de Badajoz, considera que lo más importante para decantarse por una opción política son los asuntos relacionados con la economía. «Al estudiar fuera de mi ciudad he notado que los precios están subiendo y eso afecta a mi día a día. Me gustaría que los políticos centrasen sus esfuerzos en poner en marcha medidas económicas», apunta desde la Facultad de Formación del Profesorado en el campus universitario de Cáceres. Tiene claro que acudirá a votar, pero aún no sabe a qué formación. «Me inclino más por la derecha. Solo me he informado un poco a través de la televisión y con mis familiares cuando lo hablan», reconoce.

Las elecciones que más le interesan son las municipales porque cree que es lo que le afecta directamente. «Es donde puedo observar mayores cambios», comenta.

Alejandro Masa (18 años) Miajadas «No me provoca especial ilusión votar»

Alejandro Masa, un joven de 18 años que estudia Ingeniería Civil en Cáceres, no había pensado en ningún momento en que este año podrá elegir a sus representantes locales, autonómicos y nacionales. «No me provoca especial ilusión votar. No le presto mucha atención a la política, aunque quizás debería informarme un poco más porque entiendo que nos afecta a todos», comenta.

De hecho, no tiene decidido qué hará el próximo 28 de mayo, cuando se produzcan los primeros comicios de este 2023.

En cuanto a los asuntos que considera más importante y que necesitan un cambio, Alejandro alude al sistema educativo.

Elena Casas (18 años) Navalmoral «Me siento presionada; siempre te están diciendo que hay que votar»

Elena Casas se siente presionada de cara a las próximas elecciones. «Siempre te están diciendo que tienes que votar, que tienes que elegir la mejor actitud política, pero considero que ahora no hay ninguna opción positiva». Dice que le gustaría votar, pero para ello necesita informarse mucho más. «Quiero hacerlo, pero sabiendo realmente lo que hago», añade esta joven.

Sobre todo le interesan los cambios que pueden hacerse en el sistema educativo. «La forma de impartir clases ya no está adaptada a los tiempos actuales», dice esta estudiante de Filología Hispánica.