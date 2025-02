La generación extremeña de la princesa Leonor

Leonor jurará la Constitución este martes, 31 de octubre, en un acto en el Congreso de los Diputados. Será justo el día en el que ... cumple 18 años, la misma edad que tienen o están a punto de alcanzar casi 10.000 extremeños. Ellos son la generación que nació en la misma época que Leonor, en 2005.

Son la generación 'Z', criados en un mundo dominado por Internet, las redes sociales y la hiperconectividad. Pese a ello, gran parte de los consultados por este periódico en los campus universitarios de Cáceres y Badajoz no conocen que el acto se celebrará este martes.

La excepción la protagonizan los alumnos de Derecho y ADE, que están un poco más informados, sobre todo porque en las clases le hablan de ello. Algunos lo seguirán en directo por los medios de comunicación.

La mayoría creen que Leonor reinará y no se muestran en contra de la monarquía. Consideran que la institución se está acercando cada vez más a los intereses de esta generación, que sobre todo se preocupa por el cambio climático, la salud mental y la diversidad.

Sheila Delgado Don Benito «Creo que reinará y lo hará bastante bien»

Sheila Delgado estudia en Cáceres el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE). Es su primer año de carrera y esta semana precisamente le han contado en clase que la princesa Leonor jurará la Constitución este martes.

«Es un asunto que antes de empezar la Universidad no me interesaba mucho, pero ahora que me están hablando de ello me llama la atención cada vez más», dice esta joven que nació en 2005, el mismo año que la primogénita del rey Felipe VI y la reina Letizia.

Sobre el futuro de la monarquía, augura que se mantendrá en España y está segura de que Leonor ocupará el trono. «Creo que sí va a reinar y lo va a hacer bastante bien», dice Sheila mientras desayuna en la cafetería de la Facultad de Derecho.

Piensa que por los actos públicos en los que ha visto a la princesa, «Leonor se está acercando más a los jóvenes». Opina que al tener su misma edad comparte con ella y sus compañeros «los mismos ideales de la sociedad» o, mejor dicho, preocupaciones similares.

Cuando a Sheila se le pregunta por los conocimientos que tiene de la Constitución, prefiere esquivar esta cuestión y se limita a reconocer que lo que sabe es lo que le cuentan los profesores en las clases de la carrera.

Laura Regodón y Elena Quiñones Badajoz «Si tuviera hijos en el futuro veo difícil que lleguen a reinar»

Estas dos jóvenes han comenzado este año la Universidad, a sus 18 años su mayor preocupación en estos momentos es aprobar todas las asignaturas de Bioquímica, la carrera en la que están matriculadas.

Elena desconocía que mañana la princesa Leonor jurará la Constitución, un hecho que su compañera Laura considera necesario para que pueda ejercer de reina en el futuro. «Me parece bien que jure la Constitución porque se está preparando para un puesto importante que no es para cualquiera», destaca Laura.

A Elena en cambio le entristece que no haya tenido el derecho a poder elegir, «desde pequeña la están preparando para ser reina y no tiene otras opciones, cuando a lo mejor no es lo que quiere», cuenta. Ambas consideran que Leonor llegará a reinar, no piensan lo mismo de sus hijos si los tuviera.

Lucía Sánchez y Hugo Merino Badajoz «Tener monarca ya no tiene sentido»

Estos estudiantes de primero de carrera tienen claro que la Constitución se firmó tras la dictadura franquista, pero no saben la fecha en la que se hizo efectiva.El juramento a la Constitución de Leonor lo entienden como una manera de mostrar que seguirá los pasos de su padre, el rey Felipe VI, algo que estos jóvenes consideran innecesario porque aseguran que la monarquía no tiene el mismo significado que tuvo en el pasado. «Entiendo que lo hace porque es lo que le han enseñado en casa, pero creo que debería poder decidir si realmente es lo que quiere para ella», confiesa Lucía. Por su parte, Hugo cree que «reinar no tiene sentido en la actualidad». Pese a esto sí creen que Leonor ocupará el puesto de su padre en un futuro. «Pero nos gustaría que se realizará una consulta ciudadana para ver si es lo que la gente realmente quiere».

Adán García Calamonte «Me da un poco igual que siga o no la monarquía»

Cuando a Adán García, estudiante de 18 años de Derecho y ADE en Cáceres, se le pregunta por la monarquía, reconoce que no es un tema que le preocupe e interese especialmente. No esconde que es un asunto que no le llama mucho la atención. «Nunca me he posicionado a favor o en contra. Siempre he estado un poco al margen. Me da un poco igual que siga o no la monarquía», comenta este joven de la localidad pacense de Calamonte.

Sin embargo, sí está casi al cien por cien seguro de que la princesa Leonor acabará reinando. «Aunque la gente siempre se esté quejando de la monarquía, yo creo que acabará reinando», afirma justo después de salir de una clase de Derecho Constitucional.

«He empezado la carrera este año y todavía no estoy muy puesto en el tema, pero poco a poco sí que me va interesando más este mundo», comenta cuando se le pregunta por lo que conoce de la Constitución española.

Cree que la futura reina, al ser de su misma generación, tendrá preocupaciones similares a las suyas. «La gente de nuestra edad está muy involucrada con la igualdad, que no se discrimine a nadie por ser diferente. También nos preocupa el cambio climático. Espero que a ella también», concluye Adán.

Lucía Huertas y Juan Antonio Collado Badajoz «Es mucha responsabilidad para una persona de 18 años»

Para Lucía la jura de la Constitución es una demostración de que Leonor acata las leyes y que está de acuerdo con ellas. «Creo que la situación política que tenemos ahora mismo en el país hace que mucha gente sea afín a la monarquía», afirma Lucía, que considera que los reyes actuales están mejor valorados por la sociedad que sus predecesores.

La imagen que la monarquía transmite en el exterior para ellos es positiva y necesaria frente a la que dejan los políticos.

Nubia Romano Cáceres «Veo los discursos de Leonor en Tik Tok»

Sobre la monarquía, dice que «si existe será por algo», aunque matiza que no cree en sus principios estrictamente. Lo que sí le gusta es que sea «una figura representativa de España».

Además, considera que Leonor está cerca de los problemas que tiene su generación. «Al ser de nuestra edad, creo que puede entendernos», dice esta joven mientras toma un café con sus compañeros de facultad en un descanso entre clases. «El cambio climático o la igualdad son temas que nos preocupan», afirma Nubia.

Es más, algunos de los discursos y actos que ha protagonizado Leonor durante este octubre los ha seguido a través de redes sociales. Ha sido un intenso mes en el que ha jurado la bandera con sus compañeros en la Academia Militar de Zaragoza, ha presenciado el desfile del 12 de octubre junto a su padre y ha concedido los Premios Princesa de Asturias.

«Veo los discursos de Leonor en Tik Tok», cuenta Nubia. «La jura de la Constitución la veré por la tele», añade.

Carlos Álvarez Badajoz «Me gustaría tener en el futuro a Leonor como reina»

Pese a estar un poco despistado con algunas fechas históricas si está al tanto de que la Constitución se firmó en el año 1978, fecha que muchos de los jóvenes preguntados no tenían clara. «De la Constitución recuerdo el año y poco más. Sé que fue un documento que se creó tras la dictadura, pero no puedo decir exactamente que recoge porque no estoy al tanto», afirma Carlos Álvarez.

Carlos entiende la jura de la Constitución como un acto que tiene que realizar Leonor porque está llamada a ser en el futuro reina de España, para lo que considera que está muy bien preparada.

«Se está formando desde muy pequeña y creo que va a ser una reina muy preparada», afirma. Carlos está a favor de la la monarquía y le gustaría tener en un futuro a Leonor como reina.

Daniel Vaca Cáceres «He leído algo de la Constitución, pero poco»

Sin embargo, cuando se le pregunta por la norma suprema del ordenamiento jurídico español, reconoce que no sabe mucho. «He leído algo de la Constitución, pero poco. Sobre todo algo en las clases de Derecho Constitucional», comenta este joven cacereño que estudia el doble grado de Derecho y ADE.

Sobre la princesa Leonor, dice que «se ve que ha recibido una formación bastante completa, ahora militar y también ha estado en buenos institutos, así que supongo que estudios no le faltarán».

En cuanto al futuro de la monarquía, Daniel opina que «si llega o no a reinar dependerá de la estabilidad de la política española, algo que siempre está en una situación un poco más difícil». Aun así, cree que «si no hay nada extraordinario, seguramente reinará».

Eso sí, no es un asunto que a este joven le preocupe demasiado en su día a día. A Daniel le es indiferente que la princesa Leonor de Borbón acabe o no ocupando el trono. «Si finalmente reina, por lo menos se le ve preparada y con capacidad para ello», comenta.

Daniela Anselmo Badajoz «Es triste saber que vas a ser como tu padre si no quieres»

Esta joven que estudia primero de Estadística se encuentra agobiada por los exámenes, pero confiesa que le estresaría más tener la responsabilidad que tiene Leonor con su misma edad.

Para Daniela la monarquía sirve para controlar los poderes legislativo y ejecutivo. «Vigila que ninguno esté por encima de los demás, pero si hubiese otra entidad que vigilase esto no sería necesaria su existencia», afirma.

Pese a su deseo, cree que la princesa llegue a ser reina, para lo que piensa que está «bastante bien preparada».

En cuanto a la jura de la Constitución, Daniela desconoce el año en que el que se firmó. «La Constitución se creó para que todo estuviese bien legislado. El papel de la monarquía es que los partidos políticos no se sobrepasen», afirma. La joven asegura que todos los poderes están gobernados por el rey y que la Constitución es lo único que está por encima de él, por eso la princesa la jurará mañana.

«Es triste saber que al final vas a ser como tu padre y vas a terminar haciendo algo que a lo mejor no quieres».