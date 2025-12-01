La generación de energía verde cae en Extremadura por primera vez en cinco años

Más potencia instalada que nunca, pero menos generación eléctrica. Un comportamiento extraño el de la producción renovable extremeña en los meses de verano. La región ... generó 4.480 gigavatios-hora (GWh) en el tercer trimestre del año, un 14,8% menos que en el mismo periodo de 2024, según refleja el informe elaborado por Opina 360 basado en los datos provisionales de Red Eléctrica.

Es la primera vez en más de cinco años que en un trimestre completo se reduce la producción eléctrica verde en Extremadura respecto al mismo lapso temporal del año anterior. Una situación, por tanto, excepcional y que se produce justo después del apagón que en el pasado mes de abril dejó al país a oscuras –a excepción de los archipiélagos– durante al menos doce horas.

No es casualidad. De hecho, en tre julio y septiembre el sistema eléctrico nacional dejó fuera al menos 920,2 GWh provenientes de plantas renovables ubicadas en la región. Un volumen que significa que Extremadura desaprovechó este verano el 19% de su potencial generación de energía renovable. «Es la comunidad autónoma que más ha notado las consecuencias de las restricciones técnicas que se están aplicando en el sistema eléctrico desde el apagón», explica Juan Francisco Caro, director de Opina 360.

En concreto, el 40% de toda la energía renovable que en el conjunto del país se quedó fuera de las redes tenía su origen en plantas de generación extremeñas. «Todo esto evidencia que los problemas técnicos de la red pueden ser un obstáculo para el avance de las renovables en Extremadura», considera Caro.

Sin embargo, el descenso de la generación eléctrica en Extremadura en la comparativa interanual del tercer trimestre también se constató a nivel global. La fuentes no renovables –casi exclusivamente la nuclear– redujeron su producción un 2,4%. De esta forma, la caída total fue de un 9,2%, al generarse entre julio y septiembre 8.728 GWh en la región.

Sobre todo fotovoltaica

La menor producción de energía verde en Extremadura se notó principalmente en la solar fotovoltaica. Aportó 3.172 GWh al mix extremeño del tercer trimestre, lo que supone un 15% menos respecto al ejercicio anterior. Además, esa fuerte caída se produce con 169 megavatios (MW) más de potencia instalada, lo que hace más llamativo el retroceso.

En el resto de renovables, la solar térmica se dejó un 30,2%, pero su volumen es menor al tener prácticamente una décima parte de potencia instalada que la fotovoltaica, y sumó 506 GWh al sistema.

La hidráulica se mantuvo estable con 701 GWh generados, al igual que el grupo de otras renovables, como puede ser la biomasa, que tan solo cayó un 0,5% y contribuyó con 56 GWh al total.

Únicamente creció la generación eólica, pero su aportación al sistema es reducida, con 46 GWh, un 10,2% más que en el tercer trimestre de 2024.

La evolución del conjunto de las renovables en los meses de verano contrasta con la que habían mantenido a lo largo del año. En conjunto, la generación verde ha crecido un 2,5% entre enero y septiembre. Lo ha hecho de la mano del incremento del 4% de la producción fotovoltaica; del 7,8% de la hidráulica; del 10,1% de la eólica, y del 14,2% de las otras renovables. Sí se registra un descenso en el acumulado anual de la termosolar, un 18,9%.

Resulta, por tanto, evidente el frenazo de la generación verde, sobre todo de la fotovoltaica, a raíz del apagón del sistema eléctrico nacional en el mes de abril.

Dentro de las no renovables, la nuclear ha reducido su aportación un 0,9% en lo que va de año y la cogeneración la ha aumentado un 7,4%, pero apenas contribuye con 29 GWh en los tres primeros trimestres frente a los más de 11.400 de los dos reactores de Almaraz.