Gastromilagro en Olivenza

La gastronomía en sí misma es un milagro. La cocina se basa en un proceso mirífico por el que mezclas harina, levadura, huevo y azúcar ... y sale un bizcocho. Es algo admirable. Y qué decir del milagro de la bechamel, de la ensaladilla, de las lentejas con chorizo o del humilde cuscús, que echas en una cazuela unos granitos y al instante, aquello ha aumentado de manera asombrosa y puede comer una familia.

Sin embargo, estos prodigios cotidianos no se consideran oficialmente milagros. Quiero decir que usted echa alubias y compango en una olla, de allí sale una fabada y no por ello lo van a canonizar. En Atrio sirven un postre llamado la cereza que no es cereza y, efectivamente, parece una cereza redonda y roja con su rabito y todo, pero te la comes y no tiene nada de cereza. Es un auténtico milagro de la gastronomía, sin embargo, nadie habla de San José y San Toño de Atrio, como mucho, les dan tres estrellas Michelin.

Cada día, millones de amas de casa de todo el mundo obran el inexplicable suceso del arroz: echan un puñado para cada hijo y con eso, un sofrito y algo de pollo, dan de comer a toda la familia. ¿Es milagro? No. Es tan solo un hecho cotidiano al que ni se le presta atención ni se le da importancia. Y, desde luego, la Santa Sede no anda reconociendo cada cocido, cada caldereta ni cada arroz con patatas y bacalao como un milagro oficial cuyos autores deben subir inexcusablemente a los altares.

Sin embargo, hay tres momentos en la historia gastronómica de la humanidad en los que hubo milagro con certificado. Se trata de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná en Galilea, cuando, según San Juan en el Evangelio, Jesús, al comprobar que faltaba vino, ordenó echar agua en unas hidrias de piedra, se la dieron a probar al maestresala, o sea, el maître de entonces, y, ¡caramba!, aquello era un vino superior. Otro hecho prodigioso reconocido oficialmente por la iglesia como milagro es la multiplicación de los panes y los peces: con cinco panes y dos peces fueron saciados 5.000 hombres. En Extremadura, sucedió un milagro semejante cuando la beata María de Jesús, conocida como La Sabia de Coria, cruzó el río Tajo camino de su pueblo, Guijo de Coria, tras habérsele prohibido levantar un convento en Cáceres y, apiadándose de unos pobres pescadores, que tenían sus redes vacías, obró un milagro no reconocido y la pesca fue abundante como nunca.

Pero en esta antología de milagros culinarios, gastronómicos o del producto, Extremadura puede presumir de contar con el único hecho mirífico alimentario reconocido por la Santa Sede como milagro oficial que catapulta hacia la santidad. Ocurrió en Olivenza hace 74 años, un 23 de enero de 1949, y en honor de este hecho se acaba de celebrar allí un triduo en honor de San Juan Macías, que fue el autor de la maravilla, aunque fuera a distancia, en ausencia y por invocación.

La historia es fascinante: sucedió que Leandra Rebollo, cocinera natural de Ribera del Fresno, pueblo natal de Juan Macías, padre dominico que evangelizó Perú, estaba preparando la comida para los pobres en la Institución Hogar de Nazaret de Olivenza, cuando se percató de que solo tenía arroz para unos pocos. Invocó entonces al beato de su pueblo: «¡Ay, beato Juan Macías, tus pobres sin comer!». Y el arroz de la olla creció y rebosó hasta alimentar a todos los menesterosos. Aquel arroz crecido se convirtió en milagro oficial en 1974, lanzó a la santidad al beato extremeño de Ribera del Fresno un año después y fue el preludio de los gastromilagros cotidianos de la cocina extremeña, beatificados por las tres estrellas Michelin.