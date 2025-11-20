HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jornada de votación en Cáceres en las europeas del pasado año, las últimas elecciones celebradas en Extremadura. HOY
21-D | Elecciones en Extremadura

El gasto de las elecciones del 21 de diciembre se dispara a 7 millones de euros

La celebración de los comicios autonómicos en solitario aumenta un 145% los costes para la Junta de Extremadura

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:42

Comenta

El coste de las elecciones del próximo 21 de diciembre se eleva a 7 millones de euros, un gasto que asumirá en solitario la Junta ... de Extremadura debido a que sólo se celebrarán comicios autonómicos. La cifra crece en 4,15 millones respecto a la cita de mayo de 2023, un 145% más. Entonces ascendió a 2,85 millones de euros.

