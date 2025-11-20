El gasto de las elecciones del 21 de diciembre se dispara a 7 millones de euros

El coste de las elecciones del próximo 21 de diciembre se eleva a 7 millones de euros, un gasto que asumirá en solitario la Junta ... de Extremadura debido a que sólo se celebrarán comicios autonómicos. La cifra crece en 4,15 millones respecto a la cita de mayo de 2023, un 145% más. Entonces ascendió a 2,85 millones de euros.

El aumento se debe a que en esta ocasión el Gobierno central no tendrá que asumir la parte de financiación que le corresponde cuando hay concurrencia con otras elecciones, en concreto las municipales, junto a las que siempre se han celebrado las autonómicas en Extremadura. Como recogió HOY, esto implica que la Administración regional deberá pagar costes que antes no le correspondían, como la compensación a los miembros de la mesa, así como las gratificaciones al completo de los representantes de la administración y los miembros de las juntas electorales.

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Elena Manzano, ha ofrecido los datos principales del proceso electoral, el primero que organiza en solitario la Administración regional. En citas anteriores la mayor parte del trabajo correspondía a la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Más de la mitad del gasto corresponderá al contrato destinado a la recepción, procesamiento y difusión de los datos, que tiene un alto componente tecnológico y de seguridad. En 2023 la Junta destinó a este fin algo más de 1 millón de euros. Ahora se eleva a 3,7 millones debido a que hay que montar toda la estructura de la cita electoral.

Junto a esto, la Administración regional pagará 1,8 millones de euros a trabajadores por las compensaciones por su participación en el proceso. Esta cifra también sube de forma considerable, por ejemplo en las retribuciones a las juntas electorales provinciales y de zona, que abonaba en su mayor parte el Gobierno central, a lo que la Junta aportaba una gratificación. Ahora deberá financiar esa partida al completo.

Unos 500.000 euros se dedicarán a la compra de material electoral (papeletas, sobres y documentos electorales, así como su manipulación), la preparación de la Escuela de Administración Pública como centro de datos y el traslado de electores el día de la votación. Por último, se suma 1 millón más, una cifra que no varía respecto a 2023, para las subvenciones a los partidos políticos que concurren a la cita.

La Administración regional está tramitando por la vía de emergencia los distintos concursos necesarios para la celebración de las elecciones, debido a la premura de la convocatoria anticipada, la primera en la historia de la región.

Las elecciones en cifras

Manzano ha señalado que la cifra de electores se sitúa en 890.967, 551.368 en la provincia de Badajoz y 339.599 en la de Cáceres. Los votantes residentes en la región ascienden a 860.359, mientras que los que viven en el extranjero han crecido hasta 30.608.

La incorporación de nuevos electores en unas autonómicas, por haber cumplido los 18 años desde el proceso anterior, es de 26.695 personas.

En la región habrá 1.401 mesas electorales, 904 en la provincia de Badajoz y 497 en Cáceres. La consejera de Hacienda ha indicado que se ha corregido un error para que en Ahigal, que en principio contaba con una sola mesa, pase a tener dos.

En los próximos días se celebrarán los sorteos para la formación de las mesas, que estarán formada por un presidente y dos vocales. Esa labor corresponde a los ayuntamientos, pero la Junta pagará la compensación por la asistencia a la jornada electoral, que asciende a 70 euros por persona.

La Junta de Extremadura dispone de una página web, elecciones2025.juntaex.es, con toda la información del proceso. Para consultas, dispone del correo electrónico elecciones2025@juntaex.es y del teléfono 900211225, que funcionará de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas. También cuenta con un número móvil, 669122125, para atender mensajes vía Whatsapp.