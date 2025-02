¿En qué se gastan el dinero los jóvenes extremeños?

Los jóvenes extremeños no gastan mucho dinero en cultura. Buscan la forma de acceder a lo que les gusta de modo gratuito o a través ... de plataformas digitales con suscripciones que comparten varios amigos. Así se mueven entre libros, música, series y películas quienes tienen entre 18 y 25 años.

A las salas de cine van como mucho una o dos veces al mes, el teatro no lo suelen pisar y a los conciertos no van habitualmente. Lo de comprar discos y libros en formato físico hace tiempo que dejaron de hacerlo por regla general. Prefieren bucear en Internet y acceder de forma gratuita o por un coste menor para dar con el autor o el grupo de música que quieren.

Es su modo de relacionarse con la cultura, tal y como cuentan once jóvenes que están estudiando carreras universitarias en Extremadura. Lo hacen justo cuando el Gobierno central acaba de dar luz verde al bono cultural de 400 euros del que se podrán beneficiar quienes cumplen 18 años en este 2022. En Extremadura son casi 10.000 jóvenes, según el INE.

Recibirán un único pago que podrán canjear en eventos culturales, productos físicos y consumo digital. El bono será válido durante los doce meses siguientes a su concesión y se podrá adquirir a través de una plataforma tecnológica específica.

Una vez concedida la ayuda, se abonará el importe del bono cultural en un único pago, en formato de tarjeta prepago virtual que estará identificada con un número y la identidad del beneficiario.

Los jóvenes extremeños, que no suelen gastar más de 100 euros mensuales en ocio y cultura, tienen opiniones diferentes sobre la idoneidad de esta medida.

Algunos creen que no es el momento de destinar 400 euros a esta iniciativa «tal y como está el país», y otros, aunque lo ven con buenos ojos, consideran que debería llegar no solo a quienes cumplen la mayoría de edad. «Con 18 años no se valora la cultura», coinciden. También les parece mal que el bono no incluya actividades deportivas.

María Luisa López, Santa Amalia, 18 años «Entre Internet y suscripciones a cinco plataformas gasto 100 euros al mes»

María Luisa López es de la localidad pacense de Santa Amalia y estudia en Cáceres la carrera de Derecho. En su tiempo libre suele aprovechar para conocer la ciudad y su historia.

«Me gusta mucho ver museos. Por ejemplo, ahora quiero ir al Museo Árabe que está en la Cuesta del Marqués y también tengo que reservar para el Helga de Alvear, que tengo muchas ganas de verlo», comenta.

Al cine también suele ir dos veces al mes, aunque le parece caro. Por ese motivo, entre otros, está suscrita a contenidos audiovisuales en la Red, como la mayoría de sus amigos, según explica.

«Entre Internet y suscripciones a plataformas gasto unos cien euros al mes. Es bastante, pero estoy suscrita a cinco, a todas las plataformas de contenido cinematográfico», comenta María Luisa.

También le gusta la música. La consume por Internet y dice que, cuando puede y la economía se lo permite, se compra algún disco en formato físico.

Alberto Álvarez, cubano en Cáceres «Como soy de fuera suelo visitar bastantes museos»

Alberto Álvarez tiene 20 años y es de Cuba, donde terminó el bachillerato. Parte de su familia vive en Cáceres y ahora está haciendo Ingeniería Civil en la UEx.

«Como llegué hace poco y soy de fuera suelo visitar bastantes museos. El último en el que he estado es el Helga de Alvear. Es gratuito, pero en otros que he estado no me parecen caros», comenta Alberto.

Parte de su dinero en ocio lo dedica a ir al cine cuando hay películas de estreno. «No lo veo excesivamente caro, en otras ciudades fuera de Extremadura cuesta mucho más», comenta Alberto, que hay algo que no perdona cada mes: el gimnasio.

Alba Rebella, San Vicente de Alcántara, 19 años «Reconozco que gasto poco dinero en cultura»

Alba Rebella es de San Vicente de Alcántara y cursa el Grado de Terapia Ocupacional en Cáceres. Además de estudiar, cuando tiene tiempo libre comenta que hace planes con su pareja. «Reconozco que gasto poco dinero en cultura, lo dedico más a salir con amigos. Tampoco mucho, unos 20 euros el fin de semana. Hay mucha gente que tiene que privarse de ocio y cultura porque no tiene suficiente dinero», dice mientras espera al autobús que le lleva a la facultad.

Está suscrita a plataformas de contenido audiovisual y si pudiera beneficiarse del bono cultural del Gobierno lo dedicaría a ir más al cine. «Ahora voy de vez en cuando», afirma.

Wassim Hadjs, Cáceres, 19 años «Me gusta ir al gimnasio y ver series»

Wassim Hadjs es de Argelia y estudia en Cáceres Ingeniería Civil. Su ocio pasa sobre todo por el deporte. «Me gusta ir al gimnasio y ver series en plataformas digitales», comenta este joven de 19 años, que indica que cuando hay películas de estreno también va al cine.

«De vez en cuando me leo un libro, cuando lo necesito para la Universidad», detalla.

También sigue la prensa deportiva tanto nacional como internacional. «No suelo pagar por ella, la encuentro en Internet de manera gratuita», dice Wassim, que cree que el deporte es un estilo de vida y debería incluirse en este tipo de bono culturales puesto en marcha por el Gobierno.

Sonia Cordero, Cáceres, 24 años «No compro discos, consumo música por Internet»

Sonia Cordero reconoce que dedica poco dinero al ocio cultural. «Voy al cine de vez en cuando y también al teatro porque trabajo eventualmente en un empresa relacionada con proyectos de animación», afirma esta joven de 24 años.

Asegura que no compra discos. «Consumo música por Internet y estoy suscrita a plataformas digitales», comenta Sonia, que no está de acuerdo en que al bono cultural puesto en marcha por el Gobierno solo puedan acceder las personas de 18 años.

Sí ve de forma positiva la medida para ayudar a un sector que ha estado «muy afectado por la pandemia, que ofrece contratos muy inestables».

Francisco Duque, Cáceres, 19 años «Voy a conciertos de la Orquesta de Extremadura y compro videojuegos»

Francisco Duque estudia Magisterio y lleva 13 años en el conservatorio. Toca el contrabajo. «Suelo ir a conciertos de la Orquesta de Extremadura, al cine, al teatro de vez en cuando y dedico parte de mi dinero a comprar videojuegos», comenta.

Explica que no se suele gastar mucho dinero en ocio. «Por ejemplo, en el mes de enero, recuerdo que fui al cine una vez y me compré un videojuego de unos 60 euros».

En su caso, además de terminar la carrera, quiere seguir con sus estudios de música, aunque es consciente del esfuerzo que eso supone. «Vivir de la música es muy complicado, a no ser que consigas un puesto en una orquesta, seas un gran solista o puedas llegar a ser profesor del conservatorio».

Él ve bien que los jóvenes puedan acceder a la cultura con estos 400 euros que va a dar el Gobierno a quienes cumplan 18 años. Eso sí, matiza que debe existir control y comprueben que el gasto se destina realmente al sector de la cultura.

Laura Calzada, Cáceres, 21 años «Me parece mal que el bono cultural no incluya al deporte»

Laura Calzada estudia Educación Social en la Universidad de Extremadura y su tiempo libre lo dedica principalmente a jugar al balonmano, ver series y películas. «En relación a la cultura, voy al cine y poco más», reconoce.

«Me parece mal que el bono cultural no incluya al deporte», afirma esta joven de 21 años.

En su caso está suscrita a dos plataformas digitales. «En mi grupo de amigos todos tienen suscripciones. Es una forma de acceder a la cultura mucho más barata», comenta Laura.

A ella le parece «excesivo» un bono cultural de 400 euros. «Tal y como están las cosas creo que hay asuntos más importantes», concluye.

Ana García, Fuente del Maestre, 23 años «Me gusta mucho la lectura; acabo de leer 'Yo, Claudio'»

Ana García está haciendo el máster de Formación del Profesorado. Antes se graduó en Filología Hispánica. Su tiempo libre lo dedica sobre todo a viajar, visitar museos y comprar libros. «También salgo con amigos», añade.

«Por la carrera que he estudiado me gusta mucho la lectura. Además de la novela actual, los grandes clásicos. Acabo de leer 'Yo, Claudio', y 'Persuasión' de Jane Austen», comenta Ana.

Dice que si pudiera beneficiarse del bono cultural puesto en marcha por el Gobierno para jóvenes de 18 años lo dedicaría a libros. «También me gustaría ir más al teatro. Esta semana, por ejemplo, tengo entradas para ir, pero me gustaría ir más», comenta.

Considera que la cultura y el ocio no es demasiado caro. «Con el carné joven hacen bastantes descuentos. Sin embargo, el cine y el teatro sí es un poco más caro de lo que me gustaría», dice Ana, que reconoce que ahora vive del dinero que le dan sus padres.

«Más o menos, al mes destino unos 100 euros en ocio y tiempo libre», detalla esta joven de 23 años que opina que el nuevo bono cultural para quienes cumplen la mayoría de edad no es muy adecuado. «Creo que con 18 años aún no se valora mucho la cultura».

Tomás Pineda, Badajoz, 21 años «Suelo gastar unos 40 o 50 euros en ir al cine y libros al mes»

Tomás Pineda es estudiante de Criminología y Derecho y cuando le preguntan por su tiempo libre responde rápido. «Suelo gastar entre 40 y 50 euros al mes en ir al cine y en libros».

Explica que comparte con un amigo una suscripción digital a una plataforma de contenidos audiovisuales y suele escuchar música por Internet. «Me gustaría poder comprar discos y hacer una colección, sobre todo de rap en inglés y de bandas sonoras de películas», comenta Tomás, que no ve con buenos ojos el bono cultural propuesto por el Gobierno.

«Me parece mal porque no es lo más idóneo con la situación que se está viviendo, con todos los precios al alza. Es una medida para captar el voto juvenil en vez de para fomentar la cultura».

Ana Millán, Malpartida de Cáceres, 18 años «Intento buscar libros gratuitos en plataformas digitales»

Ana Millán es de Malpartida de Cáceres y estudia Derecho en la capital cacereña. Dice que su tiempo libre lo dedica sobre todo a la lectura. Habitualmente intenta acceder a novelas que le interesan de forma gratuita. «Intento buscar libros en plataformas digitales porque si no es mucho dinero», comenta Ana justo antes de entrar en clase.

Comenta que le gusta mucho la novela policiaca, las historias de intriga, y compagina ese tipo de lecturas con algunas otras relacionadas con los contenidos del grado universitario que está cursando.

En su caso tiene 18 años, pero no se podrá acoger al bono cultural puesto en marcha por el Gobierno. Este solo se destina a aquellos que cumplen la mayoría de edad en 2022 y ella este año hará 19.

«Si hubiera tenido la posibilidad de acceder a esta ayuda, que la veo bastante bien, me lo hubiera gastado sobre todo en libros y en algún que otro disco de música, que es algo que normalmente no suelo comprar», comenta.

«Habitualmente no podemos destinar tanto dinero como queremos a productos relacionados con la cultura porque es bastante caro y, entre unas cosas y otras, son muchos gastos», reconoce.

María Arquero, Alburquerque, 19 años «La cultura no es muy cara, pero a veces preferimos otras cosas»

A María Arquero le gusta ir al cine o a cenar con amigos cuando tiene tiempo libre. Estudia Educación Infantil y reconoce que «en temas de cultura» no gasta mucho dinero.

Considera que el bono cultural de 400 euros que pondrá en marcha el Gobierno es una buena iniciativa para fomentar actividades que, según dice, no suele realizar mucho la gente de su edad. «Quizás serviría para ir más al cine o al teatro», comenta esta joven.

«No creo que la cultura sea muy cara, pero a veces reconozco que preferimos otras cosas como salir con los amigos», afirma María, que lo que sí hace es pagar mensualmente por contenidos audiovisuales en plataformas digitales.