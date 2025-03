Los gasolineros de antes

«Donde esté un gasolinero de los de antes, con la cartera colgando en la cintura, cobrando y dando cambio a pie de coche y ... echando él la gasolina, que se quite lo de ahora, dónde va a parar». Así se se expresaba el jueves por la noche un gasolinero de los de ahora en el área de servicio Repsol de la Autovía de la Plata en Mérida, sentido Cáceres. El hombre era un artista, atendía él solo una cola de 15 personas (había parado un autobús) y lo hacía sin tensión ni agobio, manejando la situación con tal desparpajo, destreza y buen humor que la clientela lo agradecía y hasta parecía perder la prisa para disfrutar de los chistes, el gracejo y la bonhomía de aquel hombre que, al mismo tiempo, vigilaba los surtidores, cobraba la gasolina y atendía la barra del bar.

Era todo un espectáculo a la vez que un epítome del mundo laboral moderno: cuanto menos personal para hacer más labores, mejor, ahí reside la clave de la riqueza. Con el «palabro» epítome, el gasolinero de Mérida habría hecho un chiste, con su trabajo yo hago un artículo porque me lo pidió él: «Escriba usted el lunes sobre los viejos gasolineros, con ellos todo era mejor».

La gasolinera es un no lugar donde todo el mundo tiene prisa. Las gasolineras son casi todas iguales, se conciben como un espacio impersonal donde los conductores se detienen con un punto de irritación: han de pararse no porque ellos quieran, sino porque lo ordena el coche, que anda ya escaso de combustible y o paras tú o se parará él. Han de repostar ellos mismos con atención y cuidado para no derramar gasolina ni mancharse, han de ponerse un guante de plástico que entra en la mano de aquella manera y la deja sudorosa, han de tirar con fuerza de una manguera si no estacionan el automóvil en el lugar justo, han de hacer cola hasta que el conductor de delante reposta, paga y parte, también han de hacer cola para pagar ellos con el fastidio añadido de que quien te precede pida factura, recuerde que se le ha olvidado un refresco justo cuando está pagando o no quiera funcionar el lector de tarjeta. En las gasolineras, pagas una pasta por trabajar tú.

Solo en algunas estaciones de servicio de pueblo se mantiene el encanto de las gasolineras de antes. Para empezar, a esas sí que se las puede llamar estaciones de servicio porque te sirven: tú paras el coche y solo debes preocuparte de pagar. En las demás, incluidas las de las pomposas áreas de servicio de las autovías, quien sirve eres tú, que te pones al servicio de las multinacionales petroleras y les haces el trabajo sucio mientras ellas solo se preocupan de cobrarte.

Por eso da gusto encontrarse con un gasolinero de los de ahora que conserva virtudes de los de antes y convierte la molestia de repostar en el placer de entretenerse dándole al viaje un sentido: conocer gente, charlar con desconocidos, relajarte, asombrarte, reír, solidarizarte y maravillarte de cómo una sola persona puede hacer tantas cosas al mismo tiempo sin dejar de bromear, sonreír, explicar, dar consejos, dar cariño y distender el ambiente.

Porque el gasolinero del área de servicio de Mérida es un artista. Cobraba con tarjeta de plástico, con tarjeta en el móvil, con aplicación telefónica y el añadido de que cada tarjeta tiene unos descuentos y sistema de puntos diferente, además de que algunas llevan el añadido de una segunda tarjeta del híper o del súper. Al tiempo que cobraba, horneaba pizzas, servía cafés, calentaba emparedados, buscaba bocadillos, informaba sobre direcciones y rutas y hacía chistes. El gasolinero de ahora parecía un gasolinero de antes: prestaba un servicio y daba sentido al viaje.