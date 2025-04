«Todavía hay gasolineras que no han recibido el dinero adelantado»

Más de mes y medio ha pasado desde la entrada en vigor del descuento de 20 céntimos en cada litro de carburante. El 1 de ... abril se comenzó a aplicar y todavía hay gasolineras en la región que no han recibido el dinero adelantado. «No podemos estar a 17 de mayo sin cobrar, porque es mucho dinero», expone Fernando Mena, presidente de Aresex (la asociación regional de empresarios de estaciones de servicio).

La medida aplicada para rebajar el precio de los combustibles a los ciudadanos supone que las gasolineras aplican un descuento de 20 céntimos en cada litro vendido. La mayor parte de esa rebaja la asume el Gobierno: 15 céntimos. Es decir, les debe ingresar a las estaciones de servicio el 75% de los descuentos realizados. «No es una ayuda; es dinero que nosotros adelantamos y que necesitamos cobrar», insiste Mena.

Precios

Además del descuento, en este mes y medio, los consumidores han notado un incremento en los precios. Desde el 1 de abril, en las gasolineras extremeñas el diésel se ha encarecido 3 céntimos y la gasolina, 9 céntimos. Según la media que publica el Ministerio para la Transición Ecológica, el litro de gasóleo A cuesta 1,898 euros de media en la región, cuando estaba a 1,867 euros; mientras que la gasolina 95 tiene ahora un precio de 1,904 euros por litro y estaba a 1,815 euros el día que se comenzó a aplicar el descuento.

Ese encarecimiento se está notando negativamente en el consumo, según la patronal de las gasolineras. «La primavera es, tradicionalmente, una época de mucho consumo», indica el presidente de Aresex, que sí advierte que en mayo se está vendiendo menos. «Todavía no tenemos los datos del cierre del mes, pero se va a comprobar que se han reducido las ventas», se atreve a pronosticar Mena.

Durante el mes de abril, con la Semana Santa, hubo mucho movimiento por carretera. «El descuento de los 20 céntimos animó mucho el consumo», afirma Mena. Al contrario, el continuo encarecimiento, con numerosas estaciones de servicio en las que ya se pueden ver precios superiores a los dos euros, hace que los ciudadanos se lo piensen dos veces antes de coger el coche.

«El descuento de los 20 céntimos animó mucho el consumo, pero ahora ya se detecta un descenso en la ventas» Fernando Mena Presidente de Aresex

Previsiones

Seguirá cara. Esa es la previsión a corto plazo para la gasolina. «Mientras se mantenga la incertidumbre internacional, en la que tiene mucha importancia la guerra en Ucrania, los precios no van a bajar», lamenta el presidente de Aresex. No parecen buenas noticias. Los analistas no esperan una solución del conflicto armado antes de final de año.

Y es que el contexto internacional afecta mucho al mercado de los carburantes. Por ejemplo, el encarecimiento del dólar respecto al euro tampoco ayuda a rebajar los precios.