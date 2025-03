Celestino J. Vinagre Jueves, 31 de marzo 2022 | Actualizado 01/04/2022 10:10h. Comenta Compartir

Las gasolineras no han cerrado este viernes. Ni las que están en manos directamente de las grandes petroleras, que eran las que de forma anticipada no iban a tener dificultades, ni las que, de forma mayoritaria en la región, son gestionadas por pymes y autónomos. Son estas las que habían amenazado con el cierre de sus negocios a partir de este 1 de abril porque, señalan, no tienen capacidad económica ni técnica para aplicar el descuento de los 20 céntimos por litro de carburante. La decisión de no cerrar se ha adoptado esta tarde tanto en Mérida como en Villanueva de la Serena tras sendas asambleas de los asociados de Iberdoex y Aresex, respectivamente. Son dos colectivos que gestionan una parte significativa de las estaciones de servicio en Extremadura.

«Nuestro compromiso social con esta tierra y con los extremeños nos hace que demos un voto de confianza a la Administración del Estado y no planteemos el cierre de nuestras gasolineras a partir de mañana», acaba de decir a HOY Lorenzo Florencio, presidente de Iberdoex, que agrupa a unas 50 gasolineras de la región. «No queremos perjudicar a la ciudadanía y vamos a hacer un esfuerzo por lo menos en la próxima semana. La ministra de Hacienda ha dicho hoy que mañana ya estarán los formularios para solicitar los anticipos y que se abonarán de forma rápida. Vamos a dar ese voto de confianza por lo menos durante una semana», ha agregado.

Tras una reunión de algo más de dos horas en las oficinas de Iberdoex en Mérida, sus asociados han adoptado por unanimidad la decisión de no cerrar. Mientras, en Villanueva de la Serena continúa a esta hora la asamblea de Aresex (Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura) pero según ha podido saber HOY, a pesar del intenso debate, se va a adoptar la misma decisión.

De esta forma, salvo que algún empresario del sector de forma particular decida no abrir para no tener que aplicar o no poder aplicar el descuento de 20 céntimos a todos los consumidores, no habrá problema en el suministro de carburantes en las gasolineras de la región a pesar de que en las últimas horas se había trasladado la alta posibilidad de cerrar por unos días.

«Una medida así ahora mismo no tenía mucho recorrido a pesar de que entre la publicación del real decreto y la entrada en vigor del mismo apenas hay 48 horas y nos genera unas enormes dificultades para actualizar el nuevo sistema informático para aplicar descuentos y tener que adelantar ese descuento de nuestro bolsillos a expensas de que Hacienda nos lo devuelva», dice el presidente de Aresex.

«Pero no queda más remedio en abrir y confiar en que lo que nos dice Hacienda se cumpla», remata Fernando Mena, quien indica que al principio de la asamblea de su asociación, celebrada en Villanueva de la Serena, «mucha de nuestra gente entró con ganas de cerrar pero lo correcto, lo sensato, es no hacerlo».

Evidencia

Florencio añade que para no cerrar «hemos preferido tener que ajustarnos nosotros unos días nuestra gestión, nuestra economía, y no causar daños a la ciudadanía por el compromiso social con esta tierra». Con todo, el presidente de Iberdoex mantiene su discurso de que lo aprobado esta tarde no descarta a corto plazo un posible cierre.

«Vamos a dar un margen a la Administración y esperamos que en una semana estén resueltos los anticipos. Si no, volveremos a reunirnos y ver qué hacemos», finaliza el portavoz de Iberdoex.

Mientras, Mena introducía también la evidencia de que si cerraban otros competidores iban a ganar más. «Si nosotros cerrábamos, al lado iba a estar otra gasolinera, de las grandes petroleras fundamentalmente, que iba a estar suministrando sin problemas, iba a tener su negocio abierto. Y eso era un poco absurdo, por mucho cabreo que haya entre las estaciones de servicio que somos pymes», concluye el presidente de Aresex.

Ampliar Reunión de los asociados de Aresex esta tarde en Villanueva de la Serena. ESTRELLA DOMEQUE