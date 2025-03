Las gasolineras extremeñas estudian cerrar a partir de mañana

Que buena parte de las gasolineras extremeñas cierren a partir de mañana es una posibilidad real, muy real a esta hora del día. Pendiente de ... reuniones a celebrar esta tarde, la inmensa mayoría de las estaciones de servicio creen que lo mejor, o lo menos malo, es cerrar a partir de mañana, de forma temporal, porque indican no pueden asumir el descuento de 20 céntimos por litro de carburante ni tienen posibilidad en horas de realizar cambios informáticos para el nuevo sistema de facturación. «Entre susto o muerte, tenemos que elegir lo primero. Cerrar es mejor que asumir unos anticipos por los descuentos sobre cada litro de carburante que no podemos asumir económicamente», señala a HOY Lorenzo Florencio, presidente de Iberdoex, el grupo extremeño que tienen alrededor de 50 gasolineras en la región. Como ayer contó ese periódico, se plantea cerrar.

Tanto Iberdoex como la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), que engloba a otras 80, son pymes y celebran esta tarde asambleas para unificar una postura a partir de mañana que, «salvo que haya un cambio radical en lo que queda de día, pasa por no abrir a partir de mañana», indica Fernando Mena, presidente de Aresex.

Para entender mejor de por qué es posible que gran parte de las gasolineras extremeñas cierren mañana hay que mirar cuál es la radiografía de este sector en Extremadura. En la región, estima Mena, hay unas 400 empresas distribuidoras de carburantes. De ellas, las que podemos calificar como gasolineras, hay unas 350. Gran parte de las mismas no están en manos directamente de las grandes petroleras (Repsol, Cepsa, Petronor y Galp) sino gestionadas por pymes, bien de forma directa o franquiciada con esas petroleras. Además una mínima parte son low-cost y otras de cooperativas.

Salvo las que son de las compañías petroleras, todas aducen que no pueden en estos momentos suministrar con descuentos el carburante a partir de mañana. Como es una obligación legal, para no incumplir la ley optan por cerrar. «Las estaciones de servicio que tengan lavaderos o tiendas de alimentación se dedicarán a abrir estas instalaciones pero no a suministrar carburante en estas condiciones», remata Florencio.

Realizar el descuento de los 20 céntimos en cada litro de carburante, explica el presidente de Iberdoex, supone una media de 800 euros diarios durante 90 días, esto es, anticipar 72.000 euros en tres meses. Aunque el real decreto recoge que Hacienda puede concederle un anticipo para hacer frente a esa cantidad (el 90% de lo vendido al mes en 2021), «no habla de hacerlo inmediata, a corto plazo, que sería la única forma de poder asumir ese coste, e incluso deja la posibilidad de que después de un mes sin respuesta por parte de Hacienda se nos deniegue el anticipo».

La situación de un posible cierre de gasolineras empieza a inquietar ya a proveedores de carburante y empresas que dependen obviamente de combustible para su actividad. HOY ha tenido conocimiento de una empresa del norte extremeño que suministra carburantes a gasolineras que ha recibido la comunicación por parte de estas de que, en estos momentos y a partir de la próxima semana, no puede contar con su combustible «por las actuales circunstancias».