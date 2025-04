Las gasolineras se automatizan para resistir el coste del personal

Las calderas se pasan a otro tipo de gasoil bonificado para ahorrar

Un sector paralelo al de las estaciones de servicio es el de los distribuidores de gasoil. Transportan combustible a las fincas, bien para maquinaria agrícola, para calefacción o para cualquier uso industrial. Cuando el Gobierno decretó aplicar descuentos en el combustible antes del verano con el fin de amortiguar la subida de precios, estos distribuidores consideraron que no se les había devuelto todo el dinero que adelantaron. La situación que ya se ha corregido, según afirman desde la Asociación empresarial Extremeña de Distribuidores de Productos derivados del Petróleo, con 17 empresas adheridas en la región. Su presidente, Luis Cansado, explica que, en un principio, el Gobierno descartó bonificar el gasóleo agrícola y el de calefacción, pero luego rectificaron y solo el de tipo C no está bonificado fiscalmente, el cual se usa también para calefacción, si bien existe la alternativa de llenar las calderas con el gasóleo tipo B, que sí tiene impuestos reducidos.