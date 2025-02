García Espada llama a la tranquilidad de los usuarios de la ayuda a domicilio: «Estará garantizada siempre»

R. H. Viernes, 19 de enero 2024, 16:32 Comenta Compartir

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha llamado a la «tranquilidad» de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio, ya que «está y estará garantizada siempre» con el actual Gobierno regional presidido por María Guardiola.

De esta forma se ha ... pronunciado García Espada, en una entrevista en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, ante las críticas del PSOE sobre la gestión de este servicio, respecto de las que ha aclarado que «el cambio de modelo del que hablan no es cierto», sino que la Intervención indica que «una subvención a dedo, como venían haciendo, no está articulada, no tiene base legal y no la van a aceptar a partir del 2024».

