García Calderón resalta el valor de la Raya en su ingreso en la Real Academia extremeña

El palacio trujillano de Lorenzana, sede de la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura, se ha vestido este sábado con las ... mejores galas, para celebrar de nuevo uno de sus actos más importante, como así lo reflejó la directora de la institución, María del Mar Lozano Bartolozzi. Se ha tratado de la toma de posesión de un nuevo académico. En esta ocasión, ha sido el jurista, escritor y poeta pacense Jesús María García Calderón.

Este nuevo académico ha estado arropado por distintas personalidades. Entre otros, han asistido a este acto el secretario general de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Álvaro Rodríguez, El fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes y el director de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, Francisco Lamoneda. No han faltado tampoco amigos y familiares.

Este intelectual, en su discurso de ingreso, hizo una disertación sobre la Raya de Portugal y dejó claro que no es la frontera o, como indicó en el título de esta intervención, es «la antítesis de la frontera». De hecho, considera que esta frontera es una línea imaginaria y que no se puede cruzar sin permiso. Para el recipiendario la Raya es mucho más. «Es un ingenio social que opera como abrigo y refugio para defender un reducto de libertad, una paradójica independencia de sentimientos compartidos, para recomponer esa unidad natural de la Península Ibérica», afirmó.

García Calderón no tiene dudas de que esa Raya forma parte del patrimonio histórico de los extremeños y «es uno de los elementos que mejor nos definen». En esta intervención, no le faltaron algunas consideraciones históricas. Entre otros aspectos, destacó que La Raya es la frontera más antigua del mundo. «Basta con mirar el mapa sucesivo de nuestro continente para para comparar que los límites del Tratado de Badajoz o de Alcañices no se vieron modificados desde finales del siglo XIII».

Ampliar Miembros de la Real Academia de la Artes y las Letras de Extremadura. j.s.p.

Igualmente, puso de manifiesto que, aunque esa Raya tiende a desaparecer transformándose en otra magnitud territorial, entretanto, «debemos amarla porque forma parte de nuestra forma de ser y porque nos ha enriquecido».

Manuel Terrón Albarrán

Este académico también, en su intervención, resaltó la figura de Manuel Terrón Albarrán, al quien sustituye y quien fuera uno de los principales impulsores de la Academia extremeña. «Yo quiero unirme a las voces que reclaman el reconocimiento público de esta tierra y de sus instituciones a su vasta obra y a su fecunda iniciativas cultuales», apuntó.

Como manda el protocolo, el nuevo académico tuvo su contestación, que llegó de la mano de su amigo académico pacense, Gerardo de Ayala Hernández. Además de dar algunos datos de su biografía y de hablar de algunas anécdotas, destacó que Jesús María García es un «convencido de la defensa de una sociedad justa, en donde los seres humanos se solidaricen unos con otros, se apoyen sean de la etnia que sean, luchando en todo momento contra la xenofobia y el racismo».

Aportación

Jesús María García Calderón reconoce que es una satisfacción pertenecer a esta institución. Recuerda que se fue de Extremadura siendo un joven para estudiar Derecho y ahora lo toma como un regreso, para reflexionar sobre distintas materias. Reitera que su intención es trabajar de manera eficaz y «mantener una posición académica muy activa»

Considera que su principal aportación a esta institución es la reflexión sobre el patrimonio histórico. «Es bueno alertar sobre los riesgos que hay», afirmó a este diario. Además, recuerda que hablar de Extremadura y de patrimonio es casi una redundancia. «Dedico mucho tiempo al análisis y al estudio y la Academia puede ser el vehículo más adecuado para lleva a cabo esta aportación», añade. De hecho, Gerardo de Ayala resaltó que el mayor interés de su ya compañero será «la de investigar los mecanismos de protección de nuestro patrimonio histórico».