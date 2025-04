El garaje extremeño que marca tendencia en el mundo del motor

J. López-Lago Lunes, 20 de febrero 2023, 07:17 | Actualizado 09:16h. Comenta Compartir

Es un hecho que los pilotos no compiten a cara descubierta. A 300 kilómetros por hora su rostro es un casco y, analizándolos en detalle, todos son plataformas publicitarias, pero solo unos pocos además obras de arte. En Internet existe un documental de 17 minutos titulado 'Helmets' en el que Marc Márquez, el motociclista español que ya que suma ocho títulos mundiales, narra su vida profesional a través de sus cascos. Todos lo que muestra han salido de Extremadura.

Con cada diseño Márquez desvela sus inquietudes del momento, su estado de ánimo o sus intenciones. Primero Barcelona para conmemorar el Gran Premio de Montmeló, luego la metáfora vital de la hormiga, el número 93 como talismán, un laberinto, lo que representa correr en casa... La persona que plasma visualmente estas historias en la irregular superficie de sus cascos lo hace desde una diminuta cochera del extrarradio de Badajoz. «Esto es algo artesanal, nada industrial. De hecho mi empresa está en el epígrafe de Artes Gráficas porque aquí nada se hace en serie, todo es único», explica David Mata, a punto de cumplir 40 años mientras se le multiplican los encargos desde los circuitos de todo el mundo.

Los atiende desde la barriada de Llera. Allí hay dos lugares clave que parecen dos ratoneras clandestinas pero que rebosan talento y compromiso. Uno es un pequeño taller que atufa a disolvente donde se afanan en decorar lo que llevan en sus cabezas Carlos Sainz, Pol Espargueró, el piloto de trial 32 veces campeón mundial Toni Bou o los hermanos Márquez, Álex y Marc, por citar algunos de los quince pilotos profesionales que atienden. Otro es una oficina de diseño con una administrativa (Paqui) y cuatro jóvenes que desde el Photoshop y el Illustrator hacen brotar tendencias, una estética concebida en Badajoz que termina impregnando gran parte de los boxes y parrillas de salida de cada gran premio.

El pacense David Mata puso en pie la marca Dave Designs en solitario y ahora tiene una plantilla de 15 personas que saca por mensajería unos 350 cascos al año que son irrepetibles. Pero esto es solo la punta de lanza de un negocio que crece exponencialmente y al que acaban de llegar los primeros encargos para decorar auriculares de 'streamers', mandos de profesionales del videojuego, bicis o monopatines eléctricos.

No obstante, el mundo del motor es su principal terreno de juego. «Hacemos un servicio completo alrededor de la imagen del piloto. Hay aportaciones o sugerencias por parte del cliente y necesidades de los patrocinadores. Nuestro trabajo es hacer que ese puzzle entre marcas y estética funcione visualmente para que el equipo sea atractivo», resume en un momento del año de máxima intensidad, cuando está a punto de comenzar la temporada de motor y tienen lugar los test y las presentaciones. Los medios ponen el foco en cada novedad y basta que un diseño destaque para que empiece a producirse en serie en una cadena de montaje y generar millones de euros. Muchos de los diseños de este extremeño los usan las principales marcas de cascos, como Shoei o AGV, entre otras.

Antecedentes

Por resumir los antecedentes de este diseñador pacense y comprender el presente, Mata se inició en el arte con el grafiti, donde ya firmaba como 'Dave', le gustaban las bicis, estudió Arte y Diseño Gráfico en Mérida, trabajó en lo que iba saliendo y ahora dice que todo le aportó, «desde hacer dípticos a cartas de bares» hasta que, de repente, su carrera despegó como un cohete. Fue cuando, a través del BMX, Red Bull España se fijó en él hace diez años y lo contrató para que personalizara los cascos de algunas figuras que patrocinaba.

Ampliar David Mata, de 39 años, con una de sus creaciones. Casimiro Moreno

No hay que pasar por alto que esta marca concede al casco un simbolismo especial. Cuando ficha a cada deportista el ritual es la entrega de un casco con su azul característico y su toro, una especie de corona o ungimiento que les da acceso a la elite mundial de los deportes de acción. Esos cascos tan codiciados porque representan suculentos contratos se pintan en Badajoz. El escalador Alberto Ginés, ciclistas campeones del mundo, los esquiadores o parapentistas más radicales y populares en redes son algunos de sus destinatarios.

Mata llegó al entorno de Marc Márquez a través de un concurso de diseño en 2015 y el piloto más popular de la parrilla, diez años más joven, congenió con este extremeño de ideas claras, metódico y cuya cabeza es una lavadora que no para hasta dar con el tono, la textura... La idea perfecta, la que transmita, la que impacte.

«Detrás de colecciones de ropa o diseños de vehículos hay muchos escritores de grafiti»

Tras explicar con detalle el proceso de manufactura, muestra la gama de colores creada en su taller y confiesa algunas de sus obsesiones. «Yo veo un coche y sé qué parte le han pintado, no lo puedo evitar». También explica que no se matricula en cursos porque las claves de su oficio lo rodean a diario. «A nivel creativo nunca se para, pasear por la calle y ver un anuncio en una parada de autobús ya te aporta, igual que te orientas con colores o formas cuando vas a comprar una camiseta (...). La gente no lo sabe, pero gran parte del mundo creativo actual lo compone gente que hace veinte años pintaba en la calle. Detrás de muchas colecciones de ropa, zapatillas o diseño de vehículos hay muchos escritores de grafiti. En mi caso era una manera de empezar a ser diseñador».

Marcar tendencias

David Mata solo es consciente de una limitación, su rol como jefe o empresario, que ni domina ni le interesa demasiado. Pero no se corta cuando toca hablar de lo que sí sabe, de lo que se lleva hoy día: «Más que seguir las tendencias nosotros intentamos marcarla en un mercado, el del diseño, que está lleno de tiburones».

De lo que sí es consciente es de que su sector mueve millones de euros, dólares o yuanes en todo el mundo. Y más que va mover según su intuición, cuando deportes como el skate o el bmx, que ya son olímpicos, proliferen en territorios como Asia y se imponga el uso del casco, una protección que no suele ser neutra. «A mí me llega una carcasa de un casco de 10.000 euros y a mí me da igual, como si me mandas una piedra. Para mí es una esfera que tengo que decorar».

Ampliar Los pintores de Dave Designs en acción en el taller. Casimiro Moreno

David Mata atiende ahora mismo los encargos de quince pilotos punteros, entre ellos Márquez, su hermano Álex y Carlos Sainz y su compañera Laia Sanz en el Acciona Sainz XE Team de 4x4 eléctrico. Cuenta que tratar de marcar tendencia es arriesgado, pero hay dos maneras de medir el éxito: las redes sociales y las ventas suponiendo que un diseño dé lugar a una crear una línea comercial.

«Márquez y Sainz te dan la oportunidad de sacar todo tu potencial y el casco que hicimos para Monza por el 75 aniversario de Ferrari (para Carlos Sainz hijo) marcó un hito y fue una medalla más. Con Marc ha habido varias, por ejemplo el que hicimos en 2019 para Austin con textura de madera». Según cuenta con perspectiva, su aportación está siendo simplificar conceptos. «Veníamos de un barroquismo con muchos colorines y miedo al blanco y ahora nuestra línea es ser muy simplistas», explica David Mata, al que han intentado fichar para que se instale en la capital de España pero se niega salir de Badajoz por la calidad de vida que le ofrece.

Cree que Internet ha permitido una globalización que le permite trabajar donde le gusta. De momento, la única limitación es que con semejante demanda sus dos cocheras de barrio se le han quedado pequeñas, a lo que le va a poner remedio mudándose en los próximos meses para seguir proyectando sus diseños al mundo sin salir de su ciudad.

Ampliar Chema e Isaac, que junto a Aaron y Antonio se encargan del diseño. Casimiro Moreno Una plantilla joven, diversa y autodidacta David Mata empezó por su cuenta hace ocho años y hoy trabaja para su empresa, Dave Designs, una plantilla de 12 personas, a medias 'adoctrinada' por él, a medias autodidacta pues una disciplina basada en decorar cascos no se aprende en ningún manual o máster. Prácticamente todos montan en moto. Su equipo tiene entre 21 y 42 años y procede de diferentes ámbitos, tanto de Magisterio, como de escuelas de diseño, ya sean universitarias, ciclos formativos o el instituto Reino Aftasí de Badajoz, que imparte bachillerato artístico. Chema García, el más joven, es el único no extremeño. Procede de Granada .«Me gustaba el motor y el diseño gráfico y me dije que tenía que existir un trabajo de esto, así que me ofrecí para prácticas». Su trabajo de fin de curso impactó a su jefe. Ahora lleva la creación de diseños para cascos de pilotos de cuatro ruedas que son figuras mundiales.

