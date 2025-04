Y da unas ganas de comerrrr

Hace años, visitando la facultad de Química de la Universidad de Santiago, me mostraron un bote de cristal de color marrón con una etiqueta anunciando ... que se trataba de opio para administrar a los niños gota a gota y así conseguir que se tranquilizaran. El profesor que me mostraba el frasco, me explicó que los padres mojaban el chupete infantil en azúcar mezclada con unas gotas de opio y el niño se dormía plácidamente.

He recordado aquella sorprendente anécdota compostelana mientras leía un simpático y documentado artículo escrito por Juan Manuel Ortiz Burguillos en la revista 'Reina', que publica cada mes de agosto el ayuntamiento de este pueblo pacense. Leyendo el artículo, he entendido por qué los mayores de hoy son tan resistentes. En realidad, son supervivientes que han superado una lista de medicinas tan peculiares como peligrosas. A finales del siglo XIX, además del opio, la cocaína se convirtió en la medicina de moda para tratar el dolor, incluso en los niños, como precisa Juan Manuel Ortiz. Cuenta cómo la receta original de la Coca-Cola llevaba cocaína. Fue prohibida en 1903, pero en España había una bebida semejante, la Tónica Kola, un refresco a base de coca que se seguía tomando y prescribiendo en los años 40. También la morfina se empleaba en los compuestos farmacéuticos. En el artículo, descubrimos el Jarabe Calmante de la Señora Winslow, que llevaba 65 miligramos de morfina por onza. Pero es que los laboratorios Bayer lanzaron al mercado en 1898 un jarabe de heroína contra la tosferina. Dicho bebedizo multiplicó el número de adictos a la droga y en 1913 dejó de fabricarse. Pero lo cierto es que en España, además de la Tónica Kola con cocaína, se siguieron vendiendo otros productos con heroína y coca como las famosas Pastillas Crespo «de mentol y cocaína» y las Pastillas Bonald, también a base de coca. Por no hablar de diferentes jarabes y pastillas con heroína elaborados por el doctor Madariaga o por el doctor Sánchez Santana. Leyendo el artículo de Juan Manuel Ortiz, uno se imagina a nuestros ancestros cogiendo unos colocones descomunales cada vez que se constipaban. Es más, cuando en 1932 se prohibieron algunos compuestos con estas sustancias, consideradas hoy drogas duras, médicos, farmacéuticos y laboratorios reaccionaron indignados razonando que qué de malo iban a causar en un cuerpo humano unas pastillas de dos gramos con cocaína o heroína. En el artículo que les comento, se repasan los purgantes de aceita de ricino y los de aceite de hígado de bacalao. Estaban asquerosos y aquí ya hemos dado un salto generacional porque yo no recuerdo haber probado nada con morfina ni opio, pero sí que me metieron en ayunas algunas cucharadas de aceite de hígado de bacalao, muy buena para la artritis, el corazón y el cerebro, pero no para un niño de diez años. Aunque lo más divertido del artículo de Ortiz Burguillos es el apartado dedicado al alcohol. Porque los más jóvenes lo desconocen, pero sus padres y sus abuelos nos metíamos siendo niños auténticos lingotazos de vino dulce macerado con quina, pero vino al fin y al cabo. Esos vinos tenían unos nombres muy divertidos que le daban un tono ligero, como si fuera un vino de juguete. ¿Se acuerdan? En la revista 'Reina' se recogen el Gran Vino Sansón, la Quina Santa Catalina y, sobre todo, la famosísima Kina San Clemente, cuyo anuncio no ha olvidado ningún niño de los 60: «Y da unas ganas de comerrrrr». Gracias la revista de Reina, podemos recordar estas cosas de ayer tan increíbles hoy.

