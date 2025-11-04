Estos son los ganadores de los premios Tomas García Verdejo a las buenas prácticas educativas en Extremadura

M. Fernández Cáceres Martes, 4 de noviembre 2025, 16:07 Comenta Compartir

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido los premios 'Tomás García Verdejo a las buenas prácticas educativas del curso académico 2024/25 a doce proyectos por un importe total de 30.000 euros, y ha otorgado cinco menciones honoríficas.

Estos reconocimientos se otorgan a proyectos vinculados con la mejora de la convivencia escolar, el uso y la aplicación de las tecnologías de la educación, la educación inclusiva, el desarrollo de las competencias en lectoescritura y las alfabetizaciones múltiples audiovisual y mediática e informacional, el desarrollo sostenible, la salud integral y la mejora del éxito educativo. . Cada proyecto está premiado con 2.500 euros. En total, se han presentado 32 iniciativas a la convocatoria.

En la modalidad dirigida a dirigida a centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, se han premiado las iniciativas de cuatro centros públicos: 'Extremadura viva: descubriendo y celebrando nuestra identidad cultural' del CEIP Alcalde Paco de la Gala de Granja de Torrehermosa, 'Bibliofest' del CEIP San Isidro de Rosalejo, el programa intergeneracional '¡Aprendiendo de tus recuerdos!' de la Escuela Infantil La Data de Plasencia, y la autoescuela 'El Golpe' del CEIP Nuestra Señora de la Soledad de Arroyo de San Serván. También se han reconocido dos proyectos de centros concertados: 'Mundo Bitácora' del COL Santo Ángel de Almendralejo y 'La vuelta a Extremadura', del COL Santísima Trinidad de Plasencia.

Además, se han entregado tres menciones honoríficas a los trabajos 'Yo sí pienso en ti' del CEIP Santísimo Cristo de la Salud de Aldeanueva de la Vera, 'Los juegos de la Inclusión' del CEIP San Francisco de Asís de Fregenal de la Sierra y 'Noticiero Escolar' del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo.

En la modalidad dirigida a centros de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas de Régimen Especial, han resultado premiados seis proyectos de centros públicos: 'Los juegos olímpicos' del IES Miguel Durán de Azuaga, 'Wonder, el musical' del IES Suárez de Figueroa de Zafra, 'Ecovía, construyendo un futuro verde' del IESO Vía de la Plata de Casar de Cáceres, el proyecto educativo 'CICA: Centro de Interpretación Castillo de Alburquerque' del IES Castillo de Luna de Alburquerque, 'El centro educativo intergeneracional' del IES Doctor Fernández Santana de Los Santos de Maimona y 'El Legado Secreto de Amelia' del IESO Matías Ramón Martínez de Burguillos del Cerro.

Las menciones honoríficas han sido para los proyectos 'Te regalo mi voz' del IES Los Moriscos de Hornachos y 'Respira: momentos de bienestar en nuestro centro' del IES Profesor Hernández Pacheco de Cáceres.

